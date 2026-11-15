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Süper Loto 15 Kasım sonuç sorgulama: Büyük ikramiye devretti mi?

Süper Loto sonuçları 15 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilen çekilişin ardından belli oldu. Milli Piyango tarafından düzenlenen çekilişte kazandıran 6 numara açıklanırken, kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar sonuçları araştırmaya başladı. Peki, 15 Kasım Süper Loto sonuçları hangi numaralar? Büyük ikramiye devretti mi, 6 bilen çıktı mı? İşte çekiliş sonuçları ve ikramiye dağılımı...

Haber Özel Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2026 21:38 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2026 21:50
Süper Loto 15 Kasım sonuç sorgulama: Büyük ikramiye devretti mi?

Süper Loto sonuçları 15 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilen çekilişin ardından belli oldu. Milli Piyango tarafından düzenlenen çekilişte kazandıran 6 numara açıklanırken, kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar sonuç sorgulama ekranına yöneldi. Peki, 15 Kasım Süper Loto sonuçları hangi numaralar? Süper Loto büyük ikramiyesi devretti mi, 6 bilen çıktı mı, kaç kişi kazandı? İşte 15 Kasım 2026 Süper Loto çekiliş sonuçları, ikramiye dağılımı ve sonuç sorgulama ekranına ilişkin merak edilenler...

15 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! KAZANAN NUMARALAR HANGİLERİ?

Süper Loto'nun 15 Kasım 2026 Pazar günü saat 21.30'da gerçekleştirilen çekilişi tamamlandı. Çekilişin ardından kazanan numaralar ve ikramiye dağılımı belli oldu.

15 Kasım 2026 Süper Loto kazanan numaraları: 24-38-53-40-7-54

6 Bilen

Kazanan Kişi Sayısı: Devir

İkramiye Tutarı: 933.404.006,63 TL

5 Bilen

Kazanan Kişi Sayısı: 26

İkramiye Tutarı: 184.379,25 TL

4 Bilen

Kazanan Kişi Sayısı: 1.654

İkramiye Tutarı: 4.508,50 TL

3 Bilen

Kazanan Kişi Sayısı: 37.537

İkramiye Tutarı: 241,20 TL

2 Bilen

Kazanan Kişi Sayısı: 368.720

İkramiye Tutarı: 26 TL

15 KASIM SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Süper Loto kuponunu kontrol etmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online'ın resmî internet sitesi üzerinden sonuç sorgulama işlemini gerçekleştirebilir. İlgili sayfada çekiliş tarihi seçilerek kazanan numaralar, ikramiye tutarları ve kazanan kişi sayıları görüntülenebilir.

Süper Loto sonuç sorgulama ekranına ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:

www.millipiyangoonline.com/super-loto/cekilis-sonuclari

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto'da 1 ile 60 arasındaki sayılardan 6 numara seçiliyor. Çekilişte belirlenen 6 numaranın tamamını doğru tahmin edenler büyük ikramiyeyi kazanma hakkı elde ediyor. En az 2 numarayı doğru bilen katılımcılar ise eşleşen sayı miktarına göre farklı ikramiye kategorilerinde ödül kazanabiliyor.

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