Sağlık Bakanlığı personel alımı 2026 yılı içerisinde kamuya atanmak isteyen adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 38 bin hekim dışı personel alımı için yıl bitmeden ilana çıkılacağını açıklamasının ardından başvuru sürecine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? 38 bin personel alımı başladı mı, KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte ayrıntılar...

SAĞLIK BAKANLIĞI 38 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığının 38 bin hekim dışı personel alımına ilişkin başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. 15 Kasım 2026 itibarıyla yeni alım için başvuru süreci başlamış değil.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ekim 2026 tarihinde İstanbul Üniversitesi Hastanesi Çapa ve Esenyurt Yerleşkesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde yaptığı açıklamada, yıl sona ermeden 38 bin hekim dışı personel alımı için ilana çıkılacağını duyurdu.

Erdoğan, alım takviminin ve diğer ayrıntıların Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanacağını belirtti. Ancak başvuruların başlayacağı gün ve son başvuru tarihi henüz kesinleşmedi.

2026 SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Sağlık Bakanlığının yeni personel alımına ilişkin KPSS tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı.

Tercih kılavuzunun yayımlanması halinde adayların hangi öğrenim düzeyinden, hangi KPSS puan türüyle ve hangi nitelik kodları üzerinden tercih yapabileceği açıklığa kavuşacak.

Bununla birlikte 38 bin kişilik alımın tamamının ÖSYM üzerinden gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği de henüz kesinleşmedi.

38 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMINDA KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığının planladığı istihdam kapsamında hangi branşa kaç kontenjan ayrılacağına ilişkin resmî liste henüz yayımlanmadı.

Hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve sağlık teknisyeni gibi meslek grupları alım bekleyen adaylar arasında bulunuyor. Ancak bu unvanların yeni ilan kapsamındaki kontenjanları kesinleşmiş değil.

Branşlara, illere ve sağlık kuruluşlarına göre personel ihtiyacının nasıl karşılanacağı Bakanlığın yayımlayacağı kadro listesiyle netleşecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

38 bin kişilik yeni personel alımında uygulanacak kesin başvuru şartları henüz duyurulmadı.

Geçmiş dönemlerdeki sözleşmeli personel alımlarında adayların ilgili öğrenim programından mezun olmaları, geçerli KPSS puanına sahip bulunmaları ve tercih edilen pozisyonun özel niteliklerini karşılamaları gerekiyordu.

Yeni alımda hangi öğrenim düzeylerinin kabul edileceği, KPSS taban puanı uygulanıp uygulanmayacağı ve diğer başvuru koşulları resmî ilanla belli olacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığının geçmiş dönem sözleşmeli personel alımlarında tercih işlemleri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yürütüldü. Sürekli işçi alımlarında ise İŞKUR başvuru sistemi kullanıldı.

Yeni alımın hangi personel statülerini kapsayacağı ve başvuruların hangi platformdan alınacağı henüz açıklanmadı. Bu nedenle adayların ÖSYM, Sağlık Bakanlığı ve gerektiğinde İŞKUR üzerinden yayımlanacak duyuruları takip etmesi gerekiyor.

LİSE, ÖN LİSANS VE LİSANS MEZUNLARINA KONTENJAN AYRILACAK MI?

2026 yılı için duyurulan 38 bin kişilik alımda öğrenim düzeylerine göre kontenjanlar henüz paylaşılmadı.

Lise, ön lisans ve lisans mezunlarının hangi pozisyonlara başvurabileceği, ilgili kadronun nitelik kodu ve eğitim şartlarının açıklanmasıyla belli olacak.

38 BİN PERSONEL ALIMI İLANI 2026'DA YAYIMLANACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre 38 bin hekim dışı personel alımı için 2026 yılı sona ermeden ilana çıkılması planlanıyor.

Bununla birlikte yıl bitmeden ilan yayımlanacak olması, başvuruların veya atamaların mutlaka 2026 içerisinde tamamlanacağı anlamına gelmiyor.

Başvuru başlangıç tarihi, kontenjanlar ve yerleştirme süreci Sağlık Bakanlığının resmî duyurusuyla kesinlik kazanacak.