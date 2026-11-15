Fransa-Türkiye maçı öncesinde Kylian Mbappe gelişmesi yaşandı. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta oynanacak kritik karşılaşma öncesinde Fransız yıldızın son durumu futbolseverler tarafından araştırılıyor. İtalya ile oynanan mücadelede sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Mbappe hakkında Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane açıklama yaptı. Deneyimli çalıştırıcı, yıldız futbolcunun Türkiye karşılaşmasında takımla birlikte olacağını belirtti. Bu açıklamanın ardından Mbappe Türkiye maçında oynayacak mı, ilk 11'de mi soruları gündeme geldi. İşte Kylian Mbappe'nin sakatlık durumu ve Fransa-Türkiye maçı öncesindeki son gelişmeler...

MBAPPE TÜRKİYE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fransa Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, Türkiye karşılaşmasında forma giyebilecek durumda. Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane, 14 Kasım Cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında Mbappe'nin Türkiye maçında takımın yanında olacağını açıkladı.

Real Madrid forması giyen yıldız futbolcu, İtalya karşılaşmasını hamstring bölgesindeki rahatsızlığı nedeniyle kaçırmıştı. Ancak yapılan değerlendirmelerin ardından Mbappe'nin Türkiye mücadelesinde görev almasının önünde engel bulunmadığı bildirildi. Zidane, takım kaptanının dönüşünün Fransa için önemli olduğunu vurgulayarak Mbappe'yi kadrosunda görmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

MBAPPE FRANSA-TÜRKİYE MAÇINDA İLK 11'DE Mİ?

Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane, yıldız futbolcunun oynayabilecek durumda olduğunu açıklasa da ilk 11'de görev alacağını kesin olarak duyurmadı. Maç öncesindeki son değerlendirmelerin ardından Mbappe'nin kadrodaki yeri netleşecek.

ZIDANE'DAN MBAPPE AÇIKLAMASI: TAKIMLA BİRLİKTE OLACAK

Zinedine Zidane, Türkiye karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında Mbappe'nin sağlık durumuyla ilgili soruları yanıtladı. İtalya maçında forma giyemeyen yıldız futbolcunun Türkiye karşısında kadroda bulunacağını belirten Zidane, Mbappe'nin takıma dönüşünün önemli olduğunu ifade etti.

Fransız teknik adam, yıldız oyuncunun varlığının takımın hücum gücünü artıracağını vurguladı. Zidane ayrıca Mbappe ile arasında sorun olduğu yönündeki iddiaları da reddetti. İkilinin ilişkisinin iyi olduğunu belirten deneyimli çalıştırıcı, bu yöndeki haberlerden rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.

MBAPPE NEDEN İTALYA MAÇINDA OYNAMADI?

Kylian Mbappe, Fransa'nın UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya ile oynadığı karşılaşmada hamstring bölgesindeki rahatsızlık nedeniyle forma giyemedi. Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane, yıldız futbolcuyu riske etmek istemediklerini belirtti.

İtalya karşısında 3-1 mağlup olan Fransa'da Mbappe'nin yokluğu dikkat çekerken, yıldız futbolcunun Türkiye karşılaşması öncesinde yeniden takıma katılması teknik heyeti sevindirdi.

FRANSA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa ile Türkiye arasındaki UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup karşılaşması 15 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Bordeaux'daki Matmut Atlantique Stadyumu'nda gerçekleştirilecek mücadele Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. Karşılaşma ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.