MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı! TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışmasında 15 Kasım 2026 Pazar akşamı haftanın eleme gecesi ekrana geldi. Yarışmada kalabilmek için mücadele eden Nurten, Burçin, Bahar ve Enes, şeflerin karşısında en iyi tabaklarını hazırladı. Zorlu etapların ardından yapılan değerlendirmeler sonucunda haftanın elenen ismi belli oldu. Peki, MasterChef kim elendi, 15 Kasım MasterChef'te kim gitti? İşte eleme gecesinde yaşananlar, elenen yarışmacı ve haftanın eleme sürecine ilişkin detaylar...

MASTERCHEF KİM ELENDİ? 15 KASIM ELEME SONUCU

MasterChef Türkiye'de haftanın eleme gecesinde heyecan doruğa çıktı. Yarışmacılar, mutfaktaki yeteneklerini sergileyerek yarışmaya devam edebilmek için mücadele etti.

Haftanın eleme potasında Nurten, Burçin, Bahar ve Enes yer aldı. Şeflerin verdiği görevleri yerine getirmek için tezgah başına geçen yarışmacılar, hazırladıkları tabaklarla değerlendirmeye alındı. Gecenin sonunda şeflerin kararının ardından MasterChef Türkiye'ye veda eden isim [ELENEN YARIŞMACININ ADI] oldu. Böylece yarışmacının MasterChef Türkiye'deki yolculuğu sona erdi.

MASTERCHEF'TE BU HAFTA KİM ELENDİ?

15 Kasım 2026 Pazar akşamı yayınlanan bölümde haftanın eleme mücadelesi gerçekleştirildi. Eleme potasında bulunan dört yarışmacı, şeflerin değerlendirmesinden geçebilmek için farklı etaplarda mücadele etti. Gecenin sonunda en düşük performansı gösteren yarışmacı [ELENEN YARIŞMACININ ADI] olarak açıklandı.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

MasterChef Türkiye'de 10-14 Kasım haftasında oynanan dokunulmazlık oyunları ve takım oylamalarının ardından dört yarışmacı eleme potasına girdi.

Haftanın eleme adayları şöyle sıralandı:

eleme adayı: Nurten eleme adayı: Burçin eleme adayı: Bahar eleme adayı: Enes

Dört yarışmacı, 15 Kasım Pazar akşamı yayınlanan eleme bölümünde MasterChef'te kalabilmek için mücadele etti.

MASTERCHEF'TE 14 KASIM DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 14 Kasım Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde haftanın son takım dokunulmazlık oyunu oynandı. Mavi ve Kırmızı Takım, şeflerin belirlediği yemekleri en başarılı şekilde hazırlayarak dokunulmazlığı kazanmak için mücadele etti. Gecenin sonunda takım dokunulmazlığını Kırmızı Takım kazandı. Mavi Takım ise bireysel dokunulmazlık oyununa çıkmak zorunda kaldı.

Bireysel dokunulmazlık mücadelesinde başarılı olan Ayşe, kendisini eleme potasına girmekten kurtardı. Ardından yapılan takım oylamasında Enes'in adı çıktı ve haftanın dördüncü eleme adayı belli oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde haftanın eleme heyecanı ön plana çıktı. Yarışmacılar, şeflerin belirlediği etaplarda başarılı tabaklar hazırlamak için zamanla yarıştı. Eleme potasındaki isimler, yarışmada kalabilmek adına mutfaktaki hünerlerini ortaya koydu.

Şeflerin tadım ve değerlendirmelerinin ardından haftanın eleme sonucu açıklandı.MasterChef Türkiye'de yeni haftaya hangi yarışmacıların avantajlı başlayacağı ve takımların nasıl şekilleneceği ise merak konusu oldu.