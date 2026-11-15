MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı hız kesmeden devam ediyor. TV8 ekranlarında 14 Kasım 2026 Cumartesi akşamı yayınlanan bölümde haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı ve Mavi Takım, eleme potasına girmemek için mutfakta hünerlerini sergilerken gecenin sonunda haftanın dördüncü ve son eleme adayı da belli oldu. Takım dokunulmazlığını Kırmızı Takım kazanırken bireysel dokunulmazlığın sahibi Ayşe oldu. Yapılan takım oylamasında ise Enes'in adı çıktı. Peki, MasterChef dördüncü eleme adayı kim oldu? MasterChef eleme potasında kimler var? İşte 14 Kasım MasterChef son bölümünde yaşananlar...

MASTERCHEF DÖRDÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'nin 14 Kasım Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde haftanın son eleme adayı için heyecanlı bir mücadele yaşandı.

Takım dokunulmazlığını kaybeden Mavi Takım, bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Yarışmacılar, şeflerin beğenisini kazanarak eleme potasına girmemek için en iyi tabaklarını hazırladı.

Bireysel dokunulmazlığı Ayşe kazandı. Ardından gerçekleştirilen takım oylamasında en fazla oyu alan Enes, haftanın dördüncü ve son eleme adayı olarak belirlendi.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

14 Kasım tarihli MasterChef bölümünde Mavi ve Kırmızı Takım, haftanın son takım dokunulmazlığı için mücadele etti. Şeflerin değerlendirmesinin ardından takım oyununu kazanan taraf Kırmızı Takım oldu. Bu sonuçla Mavi Takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık oyununa çıkmak zorunda kaldı.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Takım dokunulmazlığını kaybeden Mavi Takım'da yarışmacılar eleme potasına girmemek için bireysel dokunulmazlık mücadelesi verdi. Gecenin sonunda şeflerin değerlendirmesiyle bireysel dokunulmazlığı Ayşe kazandı. Böylece Ayşe, haftanın son eleme adayı olma riskinden kurtuldu.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

14 Kasım 2026 tarihli bölümün tamamlanmasıyla birlikte MasterChef Türkiye'de haftanın dört kişilik eleme potası şekillendi.

Haftanın eleme adayları şu isimlerden oluştu:

Nurten

Burçin

Bahar

Enes

Böylece Enes, haftanın dördüncü ve son eleme adayı olarak potaya giren isim oldu.

MASTERCHEF'TE 15 KASIM ELEME GECESİ NE ZAMAN?

MasterChef Türkiye'de haftanın eleme heyecanı 15 Kasım 2026 Pazar günü devam edecek. Eleme potasında bulunan Nurten, Burçin, Bahar ve Enes, yarışmada kalabilmek için şeflerin karşısına çıkacak.

Yapılacak yemek etaplarının ve şef değerlendirmelerinin ardından haftanın elenen yarışmacısı belli olacak. Yarışmadan kimin ayrılacağı ise 15 Kasım Pazar akşamı yayınlanacak bölümde netleşecek.