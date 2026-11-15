2027 öğretmen maaşı için ocak zammı hesaplamaları hız kazandı. Memur maaşlarına yapılacak artışta belirleyici olan 2026 yılının ikinci yarısına ilişkin dört aylık enflasyon verileri açıklanırken öğretmen ve uzman öğretmenlerin yeni yılda alabileceği maaşlar da ortaya çıkmaya başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5'e yükseltmesiyle birlikte yeni zam senaryoları gündeme geldi. Peki, 2027 öğretmen maaşı ne kadar olacak? Ocak ayında öğretmen maaşlarına yüzde kaç zam yapılacak, uzman öğretmenler kaç TL alacak? İşte ayrıntılar...

2027 ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ocak 2027 döneminde öğretmen maaşlarına yapılacak zam henüz kesinleşmedi. Ancak açıklanan enflasyon verileri ve Merkez Bankasının yıl sonu tahmini üzerinden yeni maaş hesaplamaları yapıldı.

TCMB'nin 2026 yıl sonu enflasyon tahmini olan yüzde 29,5'in gerçekleşmesi durumunda memur maaşlarına uygulanacak toplam artışın yaklaşık yüzde 7,91 olması hesaplanıyor.

Bu senaryoya göre 1/4 derecesindeki bir öğretmenin 83 bin 254 TL olan mevcut net görev aylığı, Ocak 2027'de yaklaşık 89 bin 839 TL'ye yükselecek.

Böylece öğretmen maaşında yaklaşık 6 bin 585 TL artış gerçekleşmiş olacak. Ancak hesaplama tahmini zam oranına dayanıyor ve kesinleşmiş maaş tutarını göstermiyor.

2026 GÜNCEL ÖĞRETMEN MAAŞI KAÇ TL?

2026 yılının temmuz ayında yapılan maaş artışının ardından öğretmen ve uzman öğretmenlerin net görev aylıkları yeniden belirlendi.

Temmuz-Aralık 2026 döneminde geçerli olan maaşlar şöyle:

Öğretmen (1/4): 83.254 TL

Uzman öğretmen (1/4): 92.166 TL

Belirtilen tutarlar, çalışmayan eş ve iki çocuk için aile yardımı dahil edilerek hesaplanan net görev aylıklarını yansıtıyor.

Ek ders ücreti, bölgesel ödemeler ve diğer bazı ek kazançlar bu rakamlara dahil edilmiyor. Dolayısıyla öğretmenlerin fiilen aldıkları maaşlar derece, kademe, aile durumu ve ek ödemelere göre farklılık gösterebiliyor.

OCAK 2027 ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Öğretmen maaşlarına yapılacak ocak zammı, toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkının birlikte hesaplanmasıyla belirlenecek.

2026-2027 dönemini kapsayan toplu sözleşme kararına göre kamu çalışanlarına Ocak 2027'de yüzde 5 zam uygulanacak. Buna, 2026 yılının ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 7'lik önceki dönem toplu sözleşme artışını aşan kısmından doğacak fark eklenecek.

TÜİK'in açıkladığı aylık enflasyon oranları şöyle:

Temmuz 2026: Yüzde 1,78

Ağustos 2026: Yüzde 1,84

Eylül 2026: Yüzde 1,84

Ekim 2026: Yüzde 2,58

Böylece temmuz-ekim dönemindeki birikimli enflasyon yüzde 8,28'e ulaştı.

Dört aylık veriler üzerinden yapılan hesaplamada yaklaşık yüzde 1,20 enflasyon farkı oluşurken yüzde 5'lik toplu sözleşme artışıyla birlikte toplam zam oranı yaklaşık yüzde 6,26 seviyesinde hesaplanıyor.

Kesin artışın belirlenmesi için kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin de açıklanması gerekiyor.

2027 ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞLARI: YÜZDE 7,91 HESAPLAMASI

Merkez Bankasının yüzde 29,5'lik yıl sonu enflasyon tahmini esas alındığında öğretmen ve uzman öğretmen maaşlarında şu rakamlar ortaya çıkıyor:

ÖĞRETMEN (1/4)

Mevcut maaş: 83.254 TL

Tahmini zam oranı: %7,91

Tahmini maaş artışı: 6.585 TL

Ocak 2027 tahmini maaşı: 89.839 TL

UZMAN ÖĞRETMEN (1/4)

Mevcut maaş: 92.166 TL

Tahmini zam oranı: %7,91

Tahmini maaş artışı: 7.290 TL

Ocak 2027 tahmini maaşı: 99.456 TL

Bu hesaplamalar mevcut net görev aylıklarının yüzde 7,91 artırılmasıyla elde edildi. Bordrodaki farklı kalemler ve kişisel koşullar nedeniyle gerçekleşecek net tutarlar değişebilir.

2027 ÖĞRETMEN MAAŞI İÇİN FARKLI ZAM SENARYOLARI

Ocak ayında uygulanacak artış oranı henüz kesinleşmediği için farklı enflasyon beklentilerine göre alternatif hesaplamalar da yapılıyor.

Orta Vadeli Program, Merkez Bankası ve diğer ekonomik beklenti anketlerinden hareketle öğretmen maaşlarında şu senaryolar oluşuyor:

Yüzde 7 zam senaryosu

Öğretmen: 89.082 TL

Uzman öğretmen: 98.618 TL

Yüzde 7,91 zam senaryosu

Öğretmen: 89.839 TL

Uzman öğretmen: 99.456 TL

Yüzde 8,02 zam senaryosu

Öğretmen: 89.931 TL

Uzman öğretmen: 99.558 TL

Yüzde 8,39 zam senaryosu

Öğretmen: 90.239 TL

Uzman öğretmen: 99.899 TL

Bu senaryolar, 2026 yılının ikinci yarısında geçerli olan maaşlar üzerinden hesaplandı.

Enflasyonun yılın son iki ayında nasıl değişeceği, tahmini rakamların hangi seviyede gerçekleşeceğini belirleyecek.

UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞI 2027'DE 100 BİN TL OLACAK MI?

Uzman öğretmen maaşlarının 2027 yılında 100 bin TL seviyesine ulaşıp ulaşmayacağı da merak ediliyor.

1/4 derecesindeki uzman öğretmenin mevcut net görev aylığı 92 bin 166 TL seviyesinde bulunuyor.

Yüzde 7,91'lik zam senaryosunda bu tutar 99 bin 456 TL'ye, yüzde 8,39'luk artış senaryosunda ise yaklaşık 99 bin 899 TL'ye yükseliyor.

Dolayısıyla uzman öğretmen maaşının 100 bin TL seviyesine yaklaşması beklenen senaryolar arasında yer alıyor. Ancak kesin maaş, yılın son iki aylık enflasyon verileriyle ortaya çıkacak.

2027 ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Öğretmen maaşlarına uygulanacak kesin Ocak 2027 zammı, Aralık 2026 enflasyonunun açıklanmasının ardından netleşecek.

TÜİK'in kasım ve aralık aylarına ilişkin verileriyle 2026 yılının ikinci yarısındaki toplam enflasyon hesaplanacak. Bunun ardından toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 5'lik artışa eklenecek enflasyon farkı belirlenecek.

Kesin zam oranının ortaya çıkmasıyla öğretmen, uzman öğretmen ve diğer kamu çalışanlarının yeni maaşları da hesaplanabilecek.

Zamlı memur maaşları Ocak 2027 döneminden itibaren uygulanacak. Öğretmenler, yeni maaşlarını bu dönemdeki bordrolarında görecek.