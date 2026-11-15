İstanbul hava durumu, 16-22 Kasım 2026 haftasına ilişkin tahminlerin açıklanmasıyla yeniden gündeme geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yeni haftada kent genelinde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar beklendiğini duyurdu. Pazartesi günü parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Salı günü yağmur başlarken çarşambadan itibaren lodosun etkisini artırması bekleniyor. Peki, İstanbul'da yağmur ne zaman başlayacak, hangi günler yağış var? İstanbul'da lodos ne zaman etkili olacak ve sıcaklıklar kaç dereceye yükselecek? İşte ayrıntılar...

İSTANBUL'DA YAĞMUR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre İstanbul'da sağanak yağış 17 Kasım 2026 Salı günü başlayacak. Kent genelinde gün içerisinde aralıklarla sağanak geçişleri beklenirken bazı bölgelerde yağışlara gök gürültüsü eşlik edebilecek.

MGM İstanbul Detaylı Hava Durumu: https://www.mgm.gov.tr/tahmin/il-ve-ilceler.aspx?il=%C4%B0stanbul

AKOM'un haftalık hava tahmin raporunda da salı günü için yağış uyarısı yapıldı. Gün boyunca en düşük sıcaklığın 12, en yüksek sıcaklığın 16 derece olması bekleniyor. Sağanağın hem Avrupa hem de Anadolu Yakası'nda etkili olacağı tahmin ediliyor.

16 KASIM PAZARTESİ İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da 16 Kasım Pazartesi günü parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Haftanın ilk gününde kent genelinde belirgin bir yağış beklenmezken sabah ve akşam saatlerinde serin hava etkisini sürdürecek.

AKOM'un tahminine göre pazartesi günü İstanbul'da en düşük sıcaklık 9, en yüksek sıcaklık 15 derece olacak. Gün içerisinde zaman zaman güneş görülebilecek. Yağışlı sistemin ise salı günü kente ulaşması öngörülüyor.

AKOM'DAN İSTANBUL'A LODOS VE FIRTINA UYARISI

İstanbul'da 18 Kasım Çarşamba gününden itibaren rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetlenmesi bekleniyor. AKOM, lodosun zaman zaman fırtına şiddetine ulaşabileceğini bildirdi.

Rüzgar hızının saatte 40 ila 75 kilometre arasında değişebileceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle özellikle deniz ulaşımında aksama, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Rüzgarlı havanın haftanın ikinci yarısında da etkisini sürdürebileceği değerlendiriliyor.

İSTANBUL'DA HAVA SICAKLIKLARI ARTACAK MI?

Sağanak yağış beklentisine rağmen İstanbul'da hafta ortasından itibaren hava sıcaklıklarının yükselmesi öngörülüyor. AKOM'un tahminine göre çarşamba günü en yüksek sıcaklık 18 dereceye, perşembe günü ise 19 dereceye ulaşacak.

20 Kasım Cuma günü sıcaklığın 20 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Özellikle lodosun etkisiyle birlikte sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

21-22 KASIM HAFTA SONU İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

İstanbul'da 21 Kasım Cumartesi günü yeniden gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. AKOM'un tahminine göre cumartesi günü en düşük sıcaklık 12, en yüksek sıcaklık 18 derece olacak.

22 Kasım Pazar günü için de mevcut hava tahminlerinde yağmur ihtimali bulunuyor. Hafta sonunun ikinci gününde sıcaklıkların düşmesi ve serin havanın yeniden etkili olması öngörülüyor.

İstanbul'da hafta boyunca beklenen yağış ve rüzgar koşullarına ilişkin tahminler güncellenebileceği için vatandaşların Meteoroloji ve AKOM duyurularını takip etmesi gerekiyor.