2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili başlıyor. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan çalışma takvimine göre milyonlarca öğrenci, kasım ayında beş günlük ara tatile çıkacak. Hafta sonlarıyla birlikte toplam dokuz gün sürecek tatilin ardından ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim kaldığı yerden devam edecek. Peki, kasım ara tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? 23 Kasım Pazartesi ders var mı? İkinci ara tatil ve sömestr tatili ne zaman? İşte ayrıntılar...

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Millî Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre birinci dönem ara tatili, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, resmî takvimde beş iş günü olarak belirlenen ara tatili hafta sonlarıyla birleştirerek toplam dokuz günlük dinlenme fırsatı bulacak.

13 Kasım Cuma günü derslerini tamamlayan öğrenciler için tatil dönemi 14 Kasım Cumartesi itibarıyla başlayacak. 21-22 Kasım hafta sonunun ardından ise okullarda yeniden ders zili çalacak. Böylece öğrenciler 14-22 Kasım tarihleri arasındaki dokuz günlük dönemde derslere katılmayacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 23 KASIM PAZARTESİ DERS VAR MI?

Kasım ara tatilinin sona ermesinin ardından okullar 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden açılacak. MEB'e bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrenciler, pazartesi günü normal ders programlarına göre eğitimlerine devam edecek. Bakanlığın mevcut takviminde ara tatilin uzatılmasına yönelik bir düzenleme bulunmuyor.

Kasım tatili, eğitim öğretim yılının birinci dönemini tamamlamayacak. Öğrenciler, 23 Kasım'da ders başı yaptıktan sonra aralık ayı ve ocak ayının büyük bölümünde eğitimlerini sürdürecek. Birinci dönem, 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek ve ardından yarıyıl tatiline geçilecek.

ÖĞRETMENLERİN ARA TATİL SEMİNERLERİ ONLINE MI YAPILACAK?

Öğrencilerin ara tatilde olduğu 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında öğretmenlerin mesleki çalışmaları devam edecek. Millî Eğitim Bakanlığının açıklamasına göre kasım dönemi mesleki eğitimleri, okullarda yüz yüze yapılmak yerine Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilecek.

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ÖBA kapsamında hazırlanan eğitim içerikleri, 16 Kasım Pazartesi günü saat 08.00'de erişime açılacak. Öğretmenler, çalışmalarını 22 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar platform üzerinden tamamlayabilecek. Belirlenen süre içerisinde eğitim programını tamamlayan öğretmenler, kasım dönemi mesleki çalışma yükümlülüklerini yerine getirmiş sayılacak.

2027 SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kasım ara tatilinin ardından öğrencilerin beklediği bir sonraki uzun tatil, yarıyıl tatili olacak. MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü tamamlanacak. Öğrenciler, 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak sömestr tatiliyle birlikte iki haftalık dinlenme dönemine girecek.

Yarıyıl tatili 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek. Hafta sonunun ardından ikinci dönem 8 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Böylece öğrenciler, birinci dönemde tamamladıkları derslerin ardından eğitim öğretim yılının ikinci yarısına geçecek.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN? MART TATİLİ KAÇ GÜN?

2026-2027 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili mart ayında uygulanacak. Bakanlığın resmî takvimine göre ikinci dönem ara tatili, 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, hafta sonlarının da eklenmesiyle mart ayında toplam dokuz gün derslere ara verecek.

İkinci ara tatilin ardından okullar 15 Mart 2027 Pazartesi günü yeniden açılacak. Böylece ikinci dönemin şubat ayında başlayan eğitim süreci, mart tatilinin tamamlanmasıyla devam edecek. Öğrenciler, eğitim öğretim yılının kalan bölümünde haziran ayına kadar derslerini sürdürecek.

2026-2027 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? YAZ TATİLİ HANGİ GÜN BAŞLAYACAK?

Millî Eğitim Bakanlığının açıkladığı takvime göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, ikinci dönemin tamamlanmasının ardından karnelerini alarak yaz tatiline çıkacak. Öğretmenlerin yıl sonu mesleki çalışmaları ise 28-30 Haziran 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı için belirlediği temel tatil tarihleri şöyle: