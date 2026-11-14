MasterChef Türkiye'de 13 Kasım 2026 Cuma akşamı ödül oyunu heyecanı yaşandı. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada kırmızı ve mavi takım, 112 Acil Sağlık çalışanları için hazırladıkları yemeklerle karşı karşıya geldi. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın belirlediği menüyü tamamlamak için mücadele eden yarışmacılar, takım etabının ardından bireysel ödül oyununda yarıştı. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı? Dün akşam 100 bin TL'yi kim aldı, kırmızı takım mı mavi takım mı kazandı? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 13 KASIM 2026

MasterChef Türkiye'de 13 Kasım Cuma akşamı oynanan ödül oyununu Tolgahan kazandı.

Yarışmanın ilk etabında kırmızı ve mavi takım karşı karşıya geldi. Şeflerin belirlediği yemekleri hazırlayan iki ekip, tabaklarını programa konuk olan 112 Acil Sağlık çalışanlarının değerlendirmesine sundu.

Konukların tercihleri sonucunda kırmızı takım, ödül oyununun ilk aşamasını kazanarak bireysel mücadeleye katılmaya hak kazandı.

Kırmızı takım yarışmacıları arasında oynanan ikinci etapta ise gecenin büyük ödülünün sahibi Tolgahan oldu.

MASTERCHEF 100 BİN TL'Yİ KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 13 Kasım 2026 tarihli bölümünde 100 bin TL'lik para ödülünü Tolgahan kazandı.

Takım etabında galip gelen kırmızı takımın yarışmacıları, bireysel ödül için bu kez birbirlerine rakip oldu.

Bilgi yarışması formatında başlayan mücadelede yarışmacıların mutfak bilgileri sınandı. Final aşamasında Tolgahan ile Bahar karşı karşıya geldi. İki yarışmacı arasında eşitlik yaşanmasının ardından son bir mücadele daha gerçekleştirildi.

Finalin sonunda rakibini geride bırakan Tolgahan, 100 bin TL para ödülünü kazanmaya hak kazandı.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM MI MAVİ TAKIM MI KAZANDI?

MasterChef ödül oyununun takım etabını kırmızı takım kazandı.

13 Kasım tarihli bölümde yarışmacılardan, 112 Acil Sağlık çalışanlarına sunulmak üzere Türk mutfağından seçilen beş farklı lezzeti hazırlamaları istendi. Şefler, iki takıma yemekleri tamamlamaları için 60 dakika süre verdi.

Hazırlanan menüler konukların beğenisine sunuldu. Değerlendirmelerin ardından kırmızı takım, mavi takımı geride bırakarak gecenin ilk etabında galibiyete ulaştı.

13 KASIM MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNDA HANGİ YEMEKLER YAPILDI?

MasterChef Türkiye'de ödül oyununun ilk aşamasında yarışmacılara beş çeşit yemekten oluşan özel bir menü verildi.

Gecenin menüsünde şu lezzetler yer aldı:

Ayran aşı çorbası

Pırasa dolması

Dana rosto ve patates püresi

İstanbul pilavı

Şöbiyet

Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, şeflerin verdiği bir saatlik süre içerisinde yemekleri tamamlayarak 112 Acil Sağlık çalışanlarına sundu.

Konuklardan gelen değerlendirmeler, takım etabının kazananını belirledi.

MASTERCHEF TOLGAHAN VE BAHAR FİNALİNİ KİM KAZANDI?

Kırmızı takımın galibiyetinin ardından bireysel ödül oyununda Tolgahan ve Bahar finale yükseldi.

İki yarışmacı arasındaki mücadelede eşitlik yaşandı. Bunun üzerine son bir oyunla kazananın belirlenmesine karar verildi. Final mücadelesinin ardından Tolgahan, Bahar'ı geride bırakarak ödülün sahibi oldu.

Böylece 13 Kasım Cuma akşamı MasterChef Türkiye'de hem takım hem de bireysel ödül etabının kazananları netleşti.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

MasterChef Türkiye'de ödül oyununun yanı sıra haftanın eleme süreci de devam ediyor. 10-14 Kasım haftasında şu ana kadar eleme potasına giren yarışmacılar Nurten, Burçin ve Bahar oldu.

Haftanın son eleme adayının 14 Kasım Cumartesi akşamı oynanacak mücadelelerin ardından belirlenmesi bekleniyor.

MASTERCHEF'TE 13 KASIM ÖDÜL OYUNU SONUÇLARI

MasterChef Türkiye'de 13 Kasım 2026 Cuma akşamının sonuçları şöyle:

Takım ödül oyununun kazananı: Kırmızı takım

Bireysel ödül oyununu kazanan: Tolgahan

Finalde yarışan isimler: Tolgahan ve Bahar

Bireysel para ödülü: 100 bin TL

TV8 ekranlarında yayınlanan bölümde ödül mücadelesi Tolgahan'ın galibiyetiyle sonuçlandı.

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