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Gece deprem oldu mu? Dün gece deprem mi oldu? 14 Kasım 2026 deprem listesi

Dün gece deprem oldu mu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD verilerine göre 14 Kasım Cumartesi günü saat 03.43'te Bursa'nın Mudanya ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 13 Kasım'da ise Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmişti. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

Haber Özel Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2026 11:08
Gece deprem oldu mu? Dün gece deprem mi oldu? 14 Kasım 2026 deprem listesi

Türkiye'de 13 Kasım Cuma gününden 14 Kasım Cumartesi sabahına kadar birçok noktada depremler meydana geldi. Gece saatlerinde Bursa'nın Mudanya ilçesi açıklarında yaşanan sarsıntı, Marmara Bölgesi'nde hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilerin ardından vatandaşlar son depremler listesini araştırmaya başladı. Peki, dün gece deprem oldu mu? Gece nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde? İstanbul'da deprem mi oldu? İşte 13-14 Kasım 2026 son depremler listesi ve ayrıntılar...

DÜN GECE DEPREM OLDU MU? 14 KASIM'DA NEREDE DEPREM OLDU?

Evet, 13 Kasım'ı 14 Kasım'a bağlayan gece Türkiye'nin farklı bölgelerinde sarsıntılar kaydedildi. Gecenin öne çıkan depremi Marmara Denizi'nin Gemlik Körfezi kesiminde meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre 14 Kasım Cumartesi günü saat 03.43.59'da Bursa'nın Mudanya ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Mudanya'ya 6,42 kilometre uzaklıkta olduğu, sarsıntının yerin 13,65 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.

BURSA DEPREMİ İSTANBUL'DA HİSSEDİLDİ Mİ?

Gemlik Körfezi'nde meydana gelen deprem Bursa ve çevresinde hissedildi. İstanbul'un bazı bölgelerinde de sarsıntının hissedildiğine ilişkin bildirimler haberlerde yer aldı.

Gece saatlerinde gerçekleşen deprem kısa süreli endişeye yol açarken ilk haberlerde can kaybı veya hasara ilişkin olumsuz bir bilgi paylaşılmadı.

AFAD VE KANDİLLİ BURSA DEPREMİNİ KAÇ OLARAK AÇIKLADI?

14 Kasım'da saat 03.43'te yaşanan depremin büyüklüğü AFAD tarafından 3,9 olarak duyuruldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise Mudanya'nın Kumyaka bölgesi yakınlarında meydana gelen sarsıntının büyüklüğünü 4,0 olarak kaydetti.

Kandilli verilerinde depremin derinliği 19,6 kilometre olarak yer aldı. İki kurumun ölçümlerinde büyüklük ve derinlik bakımından farklılık görüldü.

DÜN DEPREM OLDU MU? 13 KASIM'DA AKDENİZ SALLANDI

13 Kasım 2026 Cuma günü de Türkiye ve çevresinde depremler yaşandı. Günün dikkat çeken sarsıntısı Akdeniz'de kaydedildi.

AFAD verilerine göre saat 03.05'te Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Girit Adası açıklarındaki sarsıntının derinliği 14,07 kilometre olarak ölçüldü.

Aynı gün saat 02.01'de Akdeniz'de 3,0, saat 08.05'te ise Datça açıklarında 3,1 büyüklüğünde depremler kaydedildi.

13 KASIM CUMA AKŞAMI HANGİ İLLERDE DEPREM OLDU?

AFAD kayıtlarına göre 13 Kasım Cuma akşamı farklı bölgelerde küçük ölçekli sarsıntılar meydana geldi.

  • 23.59 – Balıkesir, Sındırgı: 1,5
  • 23.23 – Isparta, Gelendost: 1,1
  • 23.08 – Kütahya, Simav: 1,2
  • 22.49 – Malatya, Pütürge: 1,4
  • 22.20 – Antalya, Kaş açıkları: 1,8
  • 22.18 – Balıkesir, Sındırgı: 1,5
  • 22.17 – Balıkesir, Sındırgı: 1,7

Bu kayıtlar, 13 Kasım akşamı meydana gelen depremlerden bazılarını kapsıyor.

14 KASIM CUMARTESİ GÜNÜ BAŞKA NERELERDE DEPREM OLDU?

AFAD'ın 14 Kasım verilerinde Marmara Denizi'ndeki sarsıntının yanı sıra Ege Denizi, Karadeniz ve çeşitli illerde meydana gelen depremler de yer aldı.

  • 03.43 – Bursa, Mudanya açıkları: 3,9
  • 03.55 – Kütahya, Simav: 1,9
  • 03.56 – Kahramanmaraş, Göksun: 1,8
  • 04.12 – Ege Denizi, Datça açıkları: 2,7
  • 04.16 – Adana, Kozan: 1,7
  • 04.38 – Van, Bahçesaray: 2,1
  • 05.18 – Karadeniz: 3,0
  • 05.25 – Karadeniz: 2,6
  • 06.10 – Yalova, Armutlu açıkları: 1,7
  • 07.18 – Akdeniz: 3,5

AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremlerin saatleri, büyüklükleri, merkez üsleri ve derinlikleri AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından düzenli olarak yayımlanıyor.

AFAD son depremler listesi: https://deprem.afad.gov.tr/

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