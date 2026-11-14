Erken emeklilik şartları 2026 yılında yeniden gündeme geldi. Özellikle 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olan vatandaşlar, emeklilik yaşının düşürülmesini ve prim şartlarının yeniden düzenlenmesini bekliyor. TBMM'ye sunulan kademeli emeklilik tekliflerinin ardından gözler yasama sürecine çevrilirken, kadın ve erkek çalışanlar mevcut emeklilik koşullarını araştırıyor. Peki, erken emeklilik yasası çıktı mı? 2026 erken emeklilik şartları neler, kaç yaşında emekli olunur? 1999-2008 arası sigortalılara erken emeklilik gelecek mi? İşte ayrıntılar...

ERKEN EMEKLİLİK YASASI ÇIKTI MI? 2026 SON DURUM

14 Kasım 2026 itibarıyla 1999 sonrası sigortalılar için yeni bir kademeli emeklilik düzenlemesi yürürlüğe girmedi. EYT kapsamı dışında kalan çalışanlara yönelik emeklilik yaşının yeniden belirlenmesini amaçlayan kanun teklifleri ise TBMM gündeminde bulunuyor.

Son olarak 26 Ekim 2026 tarihinde Meclis Başkanlığına sunulan 2/3988 esas numaralı kanun teklifi, 28 Ekim'de ilgili komisyonlara sevk edildi. Teklifin Plan ve Bütçe Komisyonundaki süreci devam ediyor.

Söz konusu düzenleme henüz TBMM Genel Kurulunda kabul edilmediği için sigortalıların mevcut emeklilik yaşlarında veya prim koşullarında yeni bir değişiklik bulunmuyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK 2026 YILINDA ÇIKACAK MI?

Kademeli emeklilik düzenlemesinin 2026 yılı içerisinde yasalaşıp yasalaşmayacağı henüz kesinleşmedi. TBMM'de görüşülmeyi bekleyen teklifler bulunsa da düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihe ilişkin açıklanmış bir takvim mevcut değil.

26 Ekim'de sunulan teklifle, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta başlangıcı bulunan çalışanların emeklilik yaşlarının kademeli olarak belirlenmesi amaçlanıyor.

Teklifte mevcut prim ve hizmet koşullarının korunarak yaş şartlarının sigorta başlangıç tarihine göre düzenlenmesi öngörülüyor. Ancak teklifin içeriği, kabul edilmediği sürece yeni bir emeklilik hakkı oluşturmuyor.

ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI 2026: KADIN VE ERKEKLER KAÇ YAŞINDA EMEKLİ OLUR?

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun mevcut mevzuatına göre 8 Eylül 1999 sonrasında ve 30 Nisan 2008'e kadar ilk kez sigortalı olan 4A (SSK) çalışanları için temel emeklilik şartları şöyle:

Kadın çalışanlar: 58 yaş ve 7.000 prim günü.

Erkek çalışanlar: 60 yaş ve 7.000 prim günü.

Bu dönemde sigorta başlangıcı bulunan çalışanlar için alternatif emeklilik seçeneği de bulunuyor.

Kadın çalışanlar: 58 yaş, 25 yıl sigortalılık süresi ve 4.500 prim günü.

Erkek çalışanlar: 60 yaş, 25 yıl sigortalılık süresi ve 4.500 prim günü.

4.500 prim günü seçeneğinde yaş şartı ortadan kalkmıyor. Sigortalıların belirtilen yaş, prim ve sigortalılık süresi koşullarını birlikte tamamlaması gerekiyor.

2008 SONRASI SİGORTALILAR İÇİN EMEKLİLİK YAŞI KAÇ?

30 Nisan 2008 sonrasında ilk kez 4A kapsamında sigortalı olan çalışanlar için 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanıyor.

Bu kapsamda 7.200 prim gününü 31 Aralık 2035 tarihine kadar tamamlayan kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş şartı bulunuyor.

Prim gününün 2036 ve sonrasında tamamlanması halinde ise emeklilik yaşı kademeli olarak yükseliyor. Mevcut sistemde ilerleyen yıllarda kadın ve erkek çalışanlar için emeklilik yaşının 65'te eşitlenmesi öngörülüyor.

Dolayısıyla erken emeklilik hesaplamasında yalnızca sigorta giriş yılı değil, prim gününün tamamlandığı tarih de önem taşıyor.

BAĞ-KUR'LULAR İÇİN ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

Emeklilik şartları sigortalılık statüsüne göre değişiklik gösteriyor. 8 Eylül 1999 sonrasında ve 30 Nisan 2008'e kadar ilk kez 4B (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olanlarda normal emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş ve 25 tam yıl prim ödeme şartı uygulanıyor.

Aynı dönem için 15 tam yıl prim ödenmesi halinde kadınlarda 60, erkeklerde 62 yaş koşuluyla kısmi emeklilik imkânı bulunuyor.

30 Nisan 2008 sonrasındaki Bağ-Kur sigortalıları için genel prim koşulu ise 9.000 gün olarak uygulanıyor. Bu nedenle SSK ve Bağ-Kur çalışanlarının emeklilik hesaplamaları birbirinden farklı olabiliyor.

ERKEN EMEKLİLİK VAR MI? KİMLER DAHA ERKEN EMEKLİ OLABİLİR?

Yeni kademeli emeklilik düzenlemesi yürürlüğe girmemiş olsa da mevcut mevzuatta bazı sigortalılara belirli şartlarla erken emeklilik imkânları tanınıyor.

Malulen emeklilik bunlardan biri olarak öne çıkıyor. Çalışma gücünü mevzuatta belirtilen düzeyde kaybeden ve SGK Sağlık Kurulu tarafından malul sayılan sigortalılar, gerekli diğer koşulları sağlamaları halinde malullük aylığı alabiliyor.

Genel olarak en az 10 yıllık sigortalılık ve 1.800 prim günü aranıyor. Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olduğu belirlenen kişilerde ise 10 yıllık sigortalılık şartı uygulanmıyor.

Bunun yanında belirli çalışma gücü kaybı bulunan sigortalılar, ağır engelli çocuğu olan kadın çalışanlar ve fiilî hizmet süresi zammından yararlanabilen meslek grupları için özel emeklilik hükümleri bulunuyor.

ERKEN EMEKLİLİK HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Emeklilik tarihini öğrenmek isteyen vatandaşlar, SGK'nın sunduğu "Ne Zaman Emekli Olabilirim?" uygulamasından yararlanabiliyor.

Hesaplamalarda ilk sigorta giriş tarihi, doğum tarihi, cinsiyet, toplam prim günü, sigortalılık statüsü ve varsa özel durumlar değerlendiriliyor.

Birden fazla sigortalılık statüsünde çalışmış kişilerin emeklilik koşulları farklılaşabildiğinden, hizmet dökümünün ve ilgili SGK mevzuatının birlikte incelenmesi gerekiyor.

ERKEN EMEKLİLİK MÜJDESİ GELDİ Mİ? GÖZLER TBMM'DE

EYT kapsamına giremeyen vatandaşların beklediği kademeli emeklilik konusunda henüz kesinleşmiş bir yasal değişiklik bulunmuyor.

TBMM'de daha önce sunulan düzenleme tekliflerinin yanı sıra 26 Ekim 2026 tarihli yeni teklif de komisyon aşamasında bekliyor.

Emeklilik yaşını değiştirecek bir düzenlemenin uygulanabilmesi için yasama sürecinin tamamlanması ve kabul edilen kanunun yürürlüğe girmesi gerekiyor. Bu nedenle kamuoyunda paylaşılan olası emeklilik tabloları ve yaş hesaplamaları, resmî olarak yürürlüğe giren şartlarla karıştırılmamalı.