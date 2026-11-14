15 Kasım 2026 Pazar günü sınav olup olmadığı, hafta sonu planlarını yapan adayların gündeminde yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile açıköğretim fakültelerinin yayımladığı takvimler doğrultusunda 14-15 Kasım hafta sonunun sınav programı belli oldu. Peki, 15 Kasım Pazar sınav var mı? Yarın hangi sınavlar yapılacak? ÖSYM sınavı var mı? AUZEF, ANKUZEF ve AÖF sınavları ne zaman? İşte ayrıntılar...

15 KASIM PAZAR GÜNÜ SINAV VAR MI?

Evet, 15 Kasım 2026 Pazar günü bazı üniversitelerin açık ve uzaktan eğitim programlarında ara sınavlar yapılacak. Ancak ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimine göre pazar günü için planlanmış merkezi bir sınav bulunmuyor.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) ile Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKUZEF), 14-15 Kasım tarihlerinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi ara sınavlarını gerçekleştirecek.

15 KASIM PAZAR HANGİ SINAVLAR VAR?

15 Kasım Pazar günü yapılacak başlıca sınavlar şöyle:

İstanbul Üniversitesi AUZEF güz dönemi ara sınavları

Ankara Üniversitesi ANKUZEF güz dönemi ara sınavları

ÖSYM'nin merkezi sınav takviminde ise 15 Kasım tarihli bir oturum yer almıyor.

15 KASIM ÖSYM SINAVI VAR MI?

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre 15 Kasım Pazar günü KPSS, ALES, YDS veya YKS kapsamında bir sınav düzenlenmeyecek.

Hafta sonunun ÖSYM programında 14 Kasım Cumartesi günü saat 13.45'te yapılması planlanan Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP 2026/4) yer aldı.

ÖSYM takvimine göre sıradaki sınavlar ise 21 Kasım'daki Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (GUY/2) ve 22 Kasım'daki YDS/2 olacak.

ÖSYM 2026 SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN

AUZEF VİZE SINAVLARININ TARİHİ DEĞİŞTİRİLDİ

İstanbul Üniversitesi AUZEF'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi ara sınavları 14-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Daha önce 7-8 Kasım 2026 tarihlerinde yapılması planlanan sınavlar, alınan erteleme kararı doğrultusunda bir hafta ileriye taşındı.

Sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Öğrenciler, AKSİS kullanıcı bilgileriyle sınav giriş belgelerini kontrol ederek sınava katılacakları bina, salon ve oturum bilgilerini öğrenebiliyor.

AUZEF'te aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru soruluyor ve 30 dakika süre tanınıyor.

ANKUZEF SINAVLARI 15 KASIM'DA DEVAM EDECEK

Ankara Üniversitesi ANKUZEF tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre güz yarıyılı ara sınavları 14-15 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sınav merkezleri arasında Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Konya, Samsun ve Trabzon bulunuyor.

Öğrencilerin sınav giriş belgeleri Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden erişime açıldı. Sınava katılacak adayların belgelerinde belirtilen oturum saatlerine ve sınav merkezlerine dikkat etmeleri gerekiyor.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için 15 Kasım Pazar günü güz dönemi ara sınavı yapılmayacak.

Üniversitenin resmî akademik takvimine göre 2026-2027 güz dönemi ara sınavları 5-6 Aralık 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Güz dönemi final sınavları ise 16-17 Ocak 2027 tarihlerinde yapılacak.

ÖSYM'NİN BİR SONRAKİ SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin kasım ayı sınav programında önümüzdeki tarihlerde şu oturumlar bulunuyor:

21 Kasım 2026 Cumartesi: GUY/2

22 Kasım 2026 Pazar: YDS/2 – Saat 10.15

28 Kasım 2026 Cumartesi: YÖK-YKDS – Saat 13.45

29 Kasım 2026 Pazar: ALES/3 – Saat 10.15

Adayların sınav tarihlerine ilişkin güncellemeleri ilgili kurumların resmî duyurularından ve sınav giriş belgelerinden takip etmeleri önem taşıyor.