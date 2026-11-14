Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Haber Özel 15 Kasım Pazar sınav var mı? Hafta sonu sınav takvimi belli oldu

15 Kasım Pazar sınav var mı? Hafta sonu sınav takvimi belli oldu

15 Kasım Pazar sınav var mı? 14-15 Kasım 2026 hafta sonunda sınava girecek adaylar, ÖSYM ve açıköğretim fakültelerinin güncel programını araştırıyor. ÖSYM takviminde pazar günü merkezi sınav bulunmazken İstanbul Üniversitesi AUZEF ve Ankara Üniversitesi ANKUZEF güz dönemi ara sınavları gerçekleştirilecek. Peki, yarın hangi sınavlar var? İşte ayrıntılar...

Haber Özel Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2026 14:21 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2026 14:23
15 Kasım Pazar sınav var mı? Hafta sonu sınav takvimi belli oldu

15 Kasım 2026 Pazar günü sınav olup olmadığı, hafta sonu planlarını yapan adayların gündeminde yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile açıköğretim fakültelerinin yayımladığı takvimler doğrultusunda 14-15 Kasım hafta sonunun sınav programı belli oldu. Peki, 15 Kasım Pazar sınav var mı? Yarın hangi sınavlar yapılacak? ÖSYM sınavı var mı? AUZEF, ANKUZEF ve AÖF sınavları ne zaman? İşte ayrıntılar...

15 KASIM PAZAR GÜNÜ SINAV VAR MI?

Evet, 15 Kasım 2026 Pazar günü bazı üniversitelerin açık ve uzaktan eğitim programlarında ara sınavlar yapılacak. Ancak ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimine göre pazar günü için planlanmış merkezi bir sınav bulunmuyor.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) ile Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKUZEF), 14-15 Kasım tarihlerinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi ara sınavlarını gerçekleştirecek.

15 KASIM PAZAR HANGİ SINAVLAR VAR?

15 Kasım Pazar günü yapılacak başlıca sınavlar şöyle:

  • İstanbul Üniversitesi AUZEF güz dönemi ara sınavları
  • Ankara Üniversitesi ANKUZEF güz dönemi ara sınavları

ÖSYM'nin merkezi sınav takviminde ise 15 Kasım tarihli bir oturum yer almıyor.

15 KASIM ÖSYM SINAVI VAR MI?

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre 15 Kasım Pazar günü KPSS, ALES, YDS veya YKS kapsamında bir sınav düzenlenmeyecek.

Hafta sonunun ÖSYM programında 14 Kasım Cumartesi günü saat 13.45'te yapılması planlanan Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP 2026/4) yer aldı.

ÖSYM takvimine göre sıradaki sınavlar ise 21 Kasım'daki Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (GUY/2) ve 22 Kasım'daki YDS/2 olacak.

ÖSYM 2026 SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN

AUZEF VİZE SINAVLARININ TARİHİ DEĞİŞTİRİLDİ

İstanbul Üniversitesi AUZEF'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi ara sınavları 14-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Daha önce 7-8 Kasım 2026 tarihlerinde yapılması planlanan sınavlar, alınan erteleme kararı doğrultusunda bir hafta ileriye taşındı.

Sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Öğrenciler, AKSİS kullanıcı bilgileriyle sınav giriş belgelerini kontrol ederek sınava katılacakları bina, salon ve oturum bilgilerini öğrenebiliyor.

AUZEF'te aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru soruluyor ve 30 dakika süre tanınıyor.

ANKUZEF SINAVLARI 15 KASIM'DA DEVAM EDECEK

Ankara Üniversitesi ANKUZEF tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre güz yarıyılı ara sınavları 14-15 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sınav merkezleri arasında Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Konya, Samsun ve Trabzon bulunuyor.

Öğrencilerin sınav giriş belgeleri Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden erişime açıldı. Sınava katılacak adayların belgelerinde belirtilen oturum saatlerine ve sınav merkezlerine dikkat etmeleri gerekiyor.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için 15 Kasım Pazar günü güz dönemi ara sınavı yapılmayacak.

Üniversitenin resmî akademik takvimine göre 2026-2027 güz dönemi ara sınavları 5-6 Aralık 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Güz dönemi final sınavları ise 16-17 Ocak 2027 tarihlerinde yapılacak.

ÖSYM'NİN BİR SONRAKİ SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin kasım ayı sınav programında önümüzdeki tarihlerde şu oturumlar bulunuyor:

  • 21 Kasım 2026 Cumartesi: GUY/2
  • 22 Kasım 2026 Pazar: YDS/2 – Saat 10.15
  • 28 Kasım 2026 Cumartesi: YÖK-YKDS – Saat 13.45
  • 29 Kasım 2026 Pazar: ALES/3 – Saat 10.15

Adayların sınav tarihlerine ilişkin güncellemeleri ilgili kurumların resmî duyurularından ve sınav giriş belgelerinden takip etmeleri önem taşıyor.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Kislyak'tan G.Saray'a transferi için açıklama!
"Önceliği futbol değildi!"
DİĞER
Sanat camiası bir kayıpla daha sarsıldı! Necla Uygur hayatını kaybetti!
Malatya'da şehit düşen 4 kahraman askerimiz son yolculuğuna uğurlanıyor!
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de Nathan Ake'nin kaçıracağı maçlar belli oldu!
Belözoğlu o transferi takımın beyni yapacak!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Brezilyalı orta saha! F.Bahçe'ye Brezilyalı orta saha! 14:45
İşte Matvey Kislyak'ın Türkçe performansı! İşte Matvey Kislyak'ın Türkçe performansı! 14:43
Serdar Aziz'den gündem olan itiraflar! Serdar Aziz'den gündem olan itiraflar! 14:16
"Önceliği futbol değildi!" "Önceliği futbol değildi!" 13:59
F.Bahçe'de Nathan Ake'nin kaçıracağı maçlar belli oldu! F.Bahçe'de Nathan Ake'nin kaçıracağı maçlar belli oldu! 13:36
Trabzonspor'un Zenit maçı kafilesi belli oldu! Trabzonspor'un Zenit maçı kafilesi belli oldu! 13:15
Daha Eski
Fırtına'nın hedefindeki Doumbia için Hacken'den açıklama! Fırtına'nın hedefindeki Doumbia için Hacken'den açıklama! 13:00
Batrakov için flaş Real Madrid itirafı! Batrakov için flaş Real Madrid itirafı! 12:56
Italiano'nun Konyaspor maçı planı belli oldu! Italiano'nun Konyaspor maçı planı belli oldu! 12:20
Nathan Ake sahalara dönemeden yeniden sakatlandı! Nathan Ake sahalara dönemeden yeniden sakatlandı! 11:33
Beşiktaş'ta Keny Arroyo sevinci! Beşiktaş'ta Keny Arroyo sevinci! 11:00
30 milyon Euro teklif gelirse yıldız isim gidebilir! 30 milyon Euro teklif gelirse yıldız isim gidebilir! 10:59