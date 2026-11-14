İstanbul'da 14 Kasım 2026 Cumartesi günü planlı elektrik kesintileri gündemde. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Avrupa Yakası'ndaki 13 ilçenin belirli mahalle ve sokaklarında şebeke bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Bazı bölgelerde sabah saatlerinde başlayan çalışmaların akşam saatlerine kadar devam etmesi planlanıyor. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi var, BEDAŞ kesintileri saat kaçta bitecek? İşte 14 Kasım İstanbul elektrik kesintisi listesi ve ayrıntılar...

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 14 KASIM BEDAŞ KESİNTİ SAATLERİ

BEDAŞ'ın 14 Kasım Cumartesi tarihli planlı kesinti programına göre İstanbul'un Avrupa Yakası'nda farklı saat aralıklarında enerji kesintileri uygulanıyor.

Bazı bölgelerde çalışmaların 09.00'da başlayıp 17.00'de tamamlanması öngörülürken, Silivri ve Fatih'teki belirli noktalarda kesinti bitiş saati 18.00 olarak duyuruldu.

Kesinti süreleri çalışma türüne, mahalleye ve sokağa göre değişiklik gösteriyor. Planlanan işlemlerin erken tamamlanması halinde elektrik daha önce verilebiliyor. Çalışmaların uzaması veya yeni bir arıza oluşması durumunda ise saatler güncellenebiliyor.

14 KASIM İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ HANGİ İLÇELERDE VAR?

BEDAŞ'ın yayımlanan planlı kesinti programında şu 13 ilçe yer alıyor:

Arnavutköy

Avcılar

Bahçelievler

Başakşehir

Esenler

Eyüpsultan

Fatih

Güngören

Kağıthane

Küçükçekmece

Sarıyer

Silivri

Zeytinburnu

Kesintiler bu ilçelerin tamamında değil, duyuruda belirtilen mahalle ve sokaklarda uygulanıyor.

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

Arnavutköy ilçesinde Hadımköy Mahallesi'nin belirli noktalarında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi bulunuyor.

Kesinti tarihi: 14 Kasım 2026 Cumartesi

Kesinti saatleri: 09.00-15.00

Etkilenen bölge: Hadımköy Mahallesi'nin belirli kesimleri.

Çalışmanın öngörülen saatte tamamlanması halinde elektriklerin 15.00 itibarıyla yeniden verilmesi planlanıyor.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Avcılar'da Tahtakale ve Yeşilkent mahallelerinin bazı sokakları planlı kesintiden etkileniyor.

Tahtakale Mahallesi'nde Abide, Akasya, Görkem, Kardelen, Kırçiçeği, Lavanta, Meşe, Sibel, Yonca, Yunus, Çalıkuşu, Özpınar, İstanbul Yolu, İstasyon ve Şengün sokakları çalışma programında bulunuyor.

Yeşilkent Mahallesi'nde ise Amasyalılar, Atatürk, Birlik, Gazi ve G harfiyle numaralandırılmış çok sayıda sokak etkileniyor.

Kesinti saatleri: 09.00-17.00

Kesinti nedeni: Yatırım, dönüşüm ve şebeke sistemlerine yönelik çalışmalar.

BAHÇELİEVLER VE GÜNGÖREN'DE ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

Bahçelievler ilçesinin Bahçelievler Mahallesi'nde bakım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi planlandı.

Barbaros Hayrettin, Eski Londra Asfaltı, Leventler, Naci Kasım, Piri Reis 1, Vezir, Kerim Tekin, Saklıvadi ve İpek sokakları duyuruda yer alan noktalardan bazıları.

Aynı çalışma kapsamında Güngören'in Güven ve Haznedar mahallelerindeki çeşitli sokaklarda da kesinti uygulanıyor.

Güven Mahallesi'nde Cami, Eski Londra Asfaltı, Okul, Parlar ve Tağmaç sokakları; Haznedar'da ise Adalar, Altıntaş, Bağcılar, Cami, Heybeli, Kınalı, Köşkler, Meriç, Sakarya, Sefa ve Şevketdağ sokakları programda bulunuyor.

Kesinti saatleri: 09.00-17.00

Kesinti nedeni: Önleyici bakım çalışması.

BAŞAKŞEHİR'DE HANGİ MAHALLELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR?

Başakşehir'deki çalışmalar mahallelere göre farklı saatlerde gerçekleştiriliyor.

Altınşehir Mahallesi: 09.00-12.00

Güvercintepe Mahallesi: 09.00-17.00

Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi: 09.00-17.00

Şamlar Mahallesi: 11.00-14.00

Güvercintepe Mahallesi'nde Ahmet Yesevi, Ayaz, Bucak, Cumhuriyet, Ertekin, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Ferman, Gül, Malazgirt, Orhangazi, Seyrek, Tosun, Yıldırım ve Şen sokakları çalışma programında bulunuyor.

Kesintiler ilgili mahallelerin yalnızca duyurulan kesimlerini kapsıyor.

SİLİVRİ'DE ELEKTRİKLER SAAT 18.00'E KADAR GELMEYEBİLİR

14 Kasım tarihli çalışma programında Silivri, en fazla farklı kesinti kaydının bulunduğu ilçeler arasında öne çıkıyor.

Ortaköy Mahallesi'ndeki iki ayrı sokak grubunda bakım çalışmasının 10.00-18.00 arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Cumhuriyet ve Selimpaşa mahallelerinin bazı sokaklarında da 10.00-18.00 saatleri arasında kesinti öngörülüyor.

Semizkumlar, Büyük Kılıçlı ve Selimpaşa Merkez mahallelerinin duyurulan diğer kesimlerinde ise çalışmaların büyük bölümü için 09.00-17.00 aralığı belirtiliyor.

Bu nedenle Silivri'de oturan vatandaşların yalnızca ilçe adını değil, mahalle ve sokak bilgilerini de kontrol etmesi gerekiyor.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ: KANARYA, GÜLTEPE VE KEMALPAŞA

Küçükçekmece'de birbirinden farklı saatlerde planlanan bakım ve yatırım çalışmaları bulunuyor.

Kanarya Mahallesi'nde 1. Ardıç Kuşu, Bozdoğan, Florya ve Serçe sokakları için 09.00-17.00 saatleri arasında kesinti duyuruldu.

Gültepe, Kemalpaşa ve Sultan Murat mahallelerinin belirli sokaklarında ise 13.00-16.00 saatleri arasında bakım çalışması planlandı.

SARIYER VE KAĞITHANE'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ SAATLERİ

Sarıyer'de Baltalimanı, Maden, Zekeriyaköy ve Uskumruköy mahallelerinin bazı bölgeleri kesinti takvimine alındı.

Baltalimanı'nda Anafartalar, Baltalimanı Çayır, Gamze, Gelincikler, Gülyolu, Gürben ve Şehit Sırrı Kaleli sokakları dahil çeşitli noktalarda 09.00-17.00 saatleri arasında bakım çalışması duyuruldu.

Kağıthane'de ise Sultan Selim ve Yeşilce mahallelerinde iki ayrı çalışma zaman dilimi bulunuyor.

Birinci çalışma: 10.10-15.00

İkinci çalışma: 12.30-16.30

Aynı mahallede farklı sokakların kesinti saatleri değişebiliyor.

ESENLER, EYÜPSULTAN, FATİH VE ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ

Esenler'de Tuna Mahallesi'nin 700'lü numaralı sokaklarında 10.00-16.00 saatleri arasında kesinti planlandı. Turgut Reis Mahallesi'nin bazı kesimlerinde ise çalışmaların 17.00'ye kadar sürmesi öngörülüyor.

Eyüpsultan'da Düğmeciler ve Topçular mahallelerinin belirli sokaklarında 09.00-17.00 saatleri arasında bakım çalışması duyuruldu. Göktürk Merkez Mahallesi'nin bazı bölgeleri de programda yer alıyor.

Fatih'in Karagümrük Mahallesi'nde Harap Değirmen ve Sahtiyancı sokaklarında 10.00-18.00 saatleri arasında kesinti planlandı.

Zeytinburnu'nun Maltepe Mahallesi'ndeki belirli noktalarda ise 09.00-17.00 saatleri arasında planlı bakım programı bulunuyor.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

İstanbul Avrupa Yakası'nda yaşayan vatandaşlar, BEDAŞ'ın resmî kesinti sorgulama ekranından güncel çalışmaları öğrenebiliyor.

Sorgulama sırasında ilçe, mahalle ve sokak bilgilerine göre planlı elektrik kesintileri görüntülenebiliyor.

Listede yer almayan bir bölgede elektrik kesintisi yaşanması durumunda arıza kaynaklı bir sorun bulunabileceğinden ALO 186 Elektrik Arıza Hattı üzerinden bilgi alınabiliyor.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA