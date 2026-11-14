14 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte kazandıran numaralar

ÇILGIN SAYISAL LOTO 14 KASIM 2026 SONUÇLARI AÇIKLANDI! Milli Piyango tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'nun 14 Kasım 2026 Cumartesi tarihli çekilişi tamamlandı. Haftanın merakla beklenen çekilişinin ardından kazandıran numaralar belli olurken, büyük ikramiye ve diğer ikramiye kategorilerindeki sonuçlar da araştırılmaya başlandı. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar, 14 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranına yöneldi. Çekilişin ardından belirlenen 6 ana numaranın yanı sıra Joker ve SüperStar sonuçları da açıklandı. Peki, 14 Kasım 2026 Çılgın Sayısal Loto'da hangi numaralar kazandırdı? Büyük ikramiye sahibini buldu mu? İşte çekilişin tüm detayları...

14 KASIM 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR

5-16-48-61-76-82 Joker: 56 SüperStar: 90

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Çılgın Sayısal Loto oynayan vatandaşlar, kuponlarının ikramiye kazanıp kazanmadığını Milli Piyango Online üzerinden kontrol edebiliyor. Sonuç sorgulamak isteyenlerin Milli Piyango Online'ın resmî internet sitesine giriş yaparak Çılgın Sayısal Loto sonuçları bölümünden 11 Kasım 2026 tarihini seçmesi gerekiyor. Açıklanan numaralarla kuponda yer alan sayılar karşılaştırılarak ikramiye durumu öğrenilebiliyor.

Sonuç sorgulama ekranı: Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuçları