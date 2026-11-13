Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Haber Özel Outlook çöktü mü? 13 Kasım 2026 Microsoft 365 erişim sorunu

Outlook çöktü mü? 13 Kasım 2026 Microsoft 365 erişim sorunu

Outlook çöktü mü, Microsoft Teams neden açılmıyor? Microsoft 365 hizmetlerinde erişim sorunu, e-postalarını kontrol etmek ve toplantılarına katılmak isteyen kullanıcıların gündeminde. Peki, Microsoft kesintisi ne zaman bitecek, Outlook ve Teams düzeldi mi? İşte detaylar...

Haber Özel Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2026 12:24
Outlook çöktü mü? 13 Kasım 2026 Microsoft 365 erişim sorunu

Microsoft'un Outlook, Teams ve Microsoft 365 hizmetlerinde yaşanan erişim sorunları, 13 Kasım 2026 Cuma günü kullanıcıların gündemindeki yerini koruyor. E-posta hesaplarına ulaşamayan ve bazı Microsoft 365 özelliklerini kullanamayan kişiler, kesintiye ilişkin son açıklamaları araştırıyor. Peki, Outlook çöktü mü, neden açılmıyor? Microsoft Teams düzeldi mi, erişim sorunu ne zaman bitecek? İşte ayrıntılar...

OUTLOOK ÇÖKTÜ MÜ? 13 KASIM MICROSOFT 365 SON DURUM

Microsoft Outlook ve Microsoft 365 hizmetlerinde geniş çaplı erişim sorunları yaşanıyor. Microsoft'un 13 Kasım tarihli hizmet durumu kayıtlarına göre kesinti özellikle Exchange Online altyapısını etkiliyor. Bazı kullanıcılar Outlook hesaplarına bağlanamazken e-posta gönderimi ve tesliminde de gecikmeler görülebiliyor.

Microsoft, etkilenen sunucuların bir bölümünde iyileşme sağlandığını ve altyapı kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Bununla birlikte hizmetlerin tüm kullanıcılar için tamamen normale döndüğüne ilişkin bir duyuru yapılmadı.

MICROSOFT TEAMS NEDEN AÇILMIYOR, TEAMS ÇÖKTÜ MÜ?

Microsoft Teams kullanıcıları da 12 Kasım'da başlayan kesintinin etkilerini hissediyor. Ancak şirketin resmî açıklamasına göre Teams'in bütün özellikleri devre dışı kalmış değil. Sorun özellikle Exchange Online altyapısıyla bağlantılı işlevlerde ortaya çıkıyor.

Teams üzerinden toplantı planlama, takvim görüntüleme, davet gönderme ve mevcut toplantı bilgilerini düzenleme gibi işlemlerde hatalar yaşanabiliyor. Microsoft, temel mesajlaşma, grup sohbetleri ve çevrim içi toplantılara katılma özelliklerinin büyük ölçüde çalışmaya devam ettiğini belirtiyor.

MICROSOFT ERİŞİM SORUNU NEDEN OLDU?

Microsoft'un teknik incelemelerinde, bazı sunucuların beklenmedik şekilde hizmet dışı kalmasının diğer sunucular üzerindeki yükü artırdığı belirlendi. Şirket, yaşanan yoğunluğun doğrudan kullanıcı trafiğindeki genel artıştan kaynaklanmadığını bildirdi.

İncelemelerde, sunucuların güvenli bağlantıları kurmakla görevli bir bileşeninin aşırı yük altında kaldığı tespit edildi. Microsoft, sorunun etkisini azaltmak amacıyla trafik yönlendirme işlemleri gerçekleştirdi ve sunucuların yeniden çalıştırılması için teknik müdahalelerde bulundu. Kesintinin kesin kök nedenine ilişkin inceleme ise devam ediyor.

OUTLOOK VE MICROSOFT TEAMS NE ZAMAN DÜZELECEK?

Outlook, Microsoft Teams ve Microsoft 365 hizmetlerinin tamamen ne zaman düzeleceğine ilişkin kesin bir saat açıklanmadı. Microsoft, 13 Kasım'daki güncellemelerinde uygulanan teknik düzeltmelerin bazı sunucularda kararlılığı artırdığını duyurdu.

Şirket, olumlu sonuç alınan yapılandırma değişikliklerini daha fazla sunucuya uygulamaya başladı. İyileştirme çalışmalarında özellikle iş saatlerinin yoğun olduğu bölgelerdeki altyapıya öncelik veriliyor. Kesintinin tamamen giderilmesi için sunucu performansı ve bağlantı trafiği izlenmeye devam ediyor.

13 KASIM OUTLOOK KESİNTİ BİLDİRİMLERİ KAÇ OLDU?

Kesinti takip platformu Downdetector'da, sorunun başladığı saatlerde Outlook için yaklaşık 130 bin erişim problemi bildirimi kaydedildi. Microsoft 365 ve Teams kullanıcıları da benzer bağlantı sorunlarını platforma iletti.

Bu sayı, hizmetten etkilenen toplam kişi sayısını değil, Downdetector'a ulaşan kullanıcı bildirimlerini ifade ediyor. Kesintinin gerçek kapsamı ve hizmetlerin tamamen normale dönüşüne ilişkin açıklamaların Microsoft tarafından yapılması bekleniyor.

Microsoft'un hizmet durumu kayıtlarında Exchange Online erişim sorunu EX1550543, birden fazla Microsoft 365 hizmetini etkileyen kesinti ise MO1550821 koduyla takip ediliyor. Kurumsal sistem yöneticileri, bu kayıtlar üzerinden açıklanan teknik müdahalelerin durumunu ve kendi kuruluşlarına yönelik hizmet bildirimlerini inceleyebiliyor.

Erişim sorunu Microsoft'un yapay zekâ destekli Copilot hizmetinin bazı özelliklerini de etkiliyor. Şirketin bildirimlerine göre Copilot'un e-posta, takvim ve dosya verilerine erişiminde hatalar yaşanabilirken Microsoft To Do uygulamasının açılmasında ve bazı Planner işlemlerinde de aksaklıklar görülebiliyor.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray'dan Batrakov kararı! Menajeri geliyor
Avrupa'da gündem Türkiye-Belçika maçı!
DİĞER
Noa Lang referans oldu! Hollandalı yıldız adım adım Galatasaray’a...
Takvim görüntüledi: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde silahlı şahıs trafiği durdurdu! Bölgeye Özel Harekat sevk edildi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye Danilo için İtalya'dan rakip çıktı!
Şampiyonlar Ligi rakibinden G.Saray'a transfer kancası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
ASVEL - Beşiktaş maçı bilgileri ASVEL - Beşiktaş maçı bilgileri 12:02
G.Saray'dan Batrakov kararı! Menajeri geliyor G.Saray'dan Batrakov kararı! Menajeri geliyor 11:35
Beşiktaş'ta Kubo sesleri! Beşiktaş'ta Kubo sesleri! 11:24
Beşiktaş ve G.Saray o transferde karşı karşıya Beşiktaş ve G.Saray o transferde karşı karşıya 11:22
F.Bahçe'de ayrılık! Resmi açıklama geldi F.Bahçe'de ayrılık! Resmi açıklama geldi 11:18
F.Bahçe'ye Danilo için İtalya'dan rakip çıktı! F.Bahçe'ye Danilo için İtalya'dan rakip çıktı! 10:54
Daha Eski
Marcus Smart'a 3 maç men cezası! Marcus Smart'a 3 maç men cezası! 10:36
O isim A Milli Takım kampından ayrıldı! O isim A Milli Takım kampından ayrıldı! 10:21
F.Bahçe'ye gol makinesi sol bek! F.Bahçe'ye gol makinesi sol bek! 10:01
G.Saray'da o oyuncu ayrılma kararı aldı! G.Saray'da o oyuncu ayrılma kararı aldı! 09:19
Uluslar Ligi'nde şölen tam gaz! Uluslar Ligi'nde şölen tam gaz! 01:51
Arda Güler'e Messi benzetmesi! Arda Güler'e Messi benzetmesi! 01:31