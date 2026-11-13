Microsoft'un Outlook, Teams ve Microsoft 365 hizmetlerinde yaşanan erişim sorunları, 13 Kasım 2026 Cuma günü kullanıcıların gündemindeki yerini koruyor. E-posta hesaplarına ulaşamayan ve bazı Microsoft 365 özelliklerini kullanamayan kişiler, kesintiye ilişkin son açıklamaları araştırıyor. Peki, Outlook çöktü mü, neden açılmıyor? Microsoft Teams düzeldi mi, erişim sorunu ne zaman bitecek? İşte ayrıntılar...

OUTLOOK ÇÖKTÜ MÜ? 13 KASIM MICROSOFT 365 SON DURUM

Microsoft Outlook ve Microsoft 365 hizmetlerinde geniş çaplı erişim sorunları yaşanıyor. Microsoft'un 13 Kasım tarihli hizmet durumu kayıtlarına göre kesinti özellikle Exchange Online altyapısını etkiliyor. Bazı kullanıcılar Outlook hesaplarına bağlanamazken e-posta gönderimi ve tesliminde de gecikmeler görülebiliyor.

Microsoft, etkilenen sunucuların bir bölümünde iyileşme sağlandığını ve altyapı kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Bununla birlikte hizmetlerin tüm kullanıcılar için tamamen normale döndüğüne ilişkin bir duyuru yapılmadı.

MICROSOFT TEAMS NEDEN AÇILMIYOR, TEAMS ÇÖKTÜ MÜ?

Microsoft Teams kullanıcıları da 12 Kasım'da başlayan kesintinin etkilerini hissediyor. Ancak şirketin resmî açıklamasına göre Teams'in bütün özellikleri devre dışı kalmış değil. Sorun özellikle Exchange Online altyapısıyla bağlantılı işlevlerde ortaya çıkıyor.

Teams üzerinden toplantı planlama, takvim görüntüleme, davet gönderme ve mevcut toplantı bilgilerini düzenleme gibi işlemlerde hatalar yaşanabiliyor. Microsoft, temel mesajlaşma, grup sohbetleri ve çevrim içi toplantılara katılma özelliklerinin büyük ölçüde çalışmaya devam ettiğini belirtiyor.

MICROSOFT ERİŞİM SORUNU NEDEN OLDU?

Microsoft'un teknik incelemelerinde, bazı sunucuların beklenmedik şekilde hizmet dışı kalmasının diğer sunucular üzerindeki yükü artırdığı belirlendi. Şirket, yaşanan yoğunluğun doğrudan kullanıcı trafiğindeki genel artıştan kaynaklanmadığını bildirdi.

İncelemelerde, sunucuların güvenli bağlantıları kurmakla görevli bir bileşeninin aşırı yük altında kaldığı tespit edildi. Microsoft, sorunun etkisini azaltmak amacıyla trafik yönlendirme işlemleri gerçekleştirdi ve sunucuların yeniden çalıştırılması için teknik müdahalelerde bulundu. Kesintinin kesin kök nedenine ilişkin inceleme ise devam ediyor.

OUTLOOK VE MICROSOFT TEAMS NE ZAMAN DÜZELECEK?

Outlook, Microsoft Teams ve Microsoft 365 hizmetlerinin tamamen ne zaman düzeleceğine ilişkin kesin bir saat açıklanmadı. Microsoft, 13 Kasım'daki güncellemelerinde uygulanan teknik düzeltmelerin bazı sunucularda kararlılığı artırdığını duyurdu.

Şirket, olumlu sonuç alınan yapılandırma değişikliklerini daha fazla sunucuya uygulamaya başladı. İyileştirme çalışmalarında özellikle iş saatlerinin yoğun olduğu bölgelerdeki altyapıya öncelik veriliyor. Kesintinin tamamen giderilmesi için sunucu performansı ve bağlantı trafiği izlenmeye devam ediyor.

13 KASIM OUTLOOK KESİNTİ BİLDİRİMLERİ KAÇ OLDU?

Kesinti takip platformu Downdetector'da, sorunun başladığı saatlerde Outlook için yaklaşık 130 bin erişim problemi bildirimi kaydedildi. Microsoft 365 ve Teams kullanıcıları da benzer bağlantı sorunlarını platforma iletti.

Bu sayı, hizmetten etkilenen toplam kişi sayısını değil, Downdetector'a ulaşan kullanıcı bildirimlerini ifade ediyor. Kesintinin gerçek kapsamı ve hizmetlerin tamamen normale dönüşüne ilişkin açıklamaların Microsoft tarafından yapılması bekleniyor.

Microsoft'un hizmet durumu kayıtlarında Exchange Online erişim sorunu EX1550543, birden fazla Microsoft 365 hizmetini etkileyen kesinti ise MO1550821 koduyla takip ediliyor. Kurumsal sistem yöneticileri, bu kayıtlar üzerinden açıklanan teknik müdahalelerin durumunu ve kendi kuruluşlarına yönelik hizmet bildirimlerini inceleyebiliyor.

Erişim sorunu Microsoft'un yapay zekâ destekli Copilot hizmetinin bazı özelliklerini de etkiliyor. Şirketin bildirimlerine göre Copilot'un e-posta, takvim ve dosya verilerine erişiminde hatalar yaşanabilirken Microsoft To Do uygulamasının açılmasında ve bazı Planner işlemlerinde de aksaklıklar görülebiliyor.