ÖGG sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından 24 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen 123. dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 99. dönem Yenileme Eğitimi Sınavı'nın sonuçlarının bugün ilan edilmesi planlanıyor. Silahlı ve silahsız özel güvenlik adayları, sınavdan aldıkları puanları öğrenmek için resmî açıklamaya odaklandı. Peki, ÖGG sonuçları açıklandı mı? 123. dönem özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? EGM ÖGG sonuç sorgulama ekranına nasıl girilir? İşte 13 Kasım 2026 ÖGG sınav sonuçlarına ilişkin son bilgiler...

ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

13 Kasım 2026 Cuma günü itibarıyla 123. dönem ÖGG sınav sonuçları için beklenen tarih geldi. Günün ilk saatlerinde sonuçların erişime açıldığına ilişkin doğrulanmış resmî bir açıklama bulunmazken adayların EGM duyurularını takip etmesi gerekiyor.

Emniyet Genel Müdürlüğünün sınav takvimine göre 123. dönem Temel Eğitim ve 99. dönem Yenileme Eğitimi sınav sonuçlarının bugün açıklanması planlanıyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar puanlarını ve başarı durumlarını çevrim içi olarak öğrenebilecek.

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ÖGG sınav sonuçlarının 13 Kasım 2026 Cuma günü açıklanması bekleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sonuçların erişime açılacağı kesin saate ilişkin resmî bir duyuru yapılmadı.

Sonuçların akşam saatlerine doğru ilan edilebileceği yönünde beklentiler bulunuyor. Bazı özel güvenlik eğitim platformlarının takvimlerinde saat 18.00 öne çıksa da bu bilgi EGM tarafından kesin açıklama saati olarak doğrulanmış değil.

EGM ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

123. dönem ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek.

Adayların https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik/sinav-sonuclari adresine giriş yaparak "Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi Sınav Sonuçları" bağlantısını açması gerekiyor.

Açılan ekranda ilgili sınav dönemi seçilerek T.C. kimlik numarası ve sistemin talep ettiği doğrulama bilgileri girilecek. Böylece sınav sonuçları erişime açıldığında adaylar puanlarını görüntüleyebilecek.

99. DÖNEM YENİLEME EĞİTİMİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN?

Özel güvenlik kimlik kartını yenilemek amacıyla sınava katılan adaylar da 13 Kasım Cuma günü sonuçlarını öğrenebilecek.

123. dönem Temel Eğitim Sınavı ile aynı tarihte gerçekleştirilen 99. dönem Yenileme Eğitimi Sınavı'nın sonuçları da EGM'nin resmî sorgulama sistemi üzerinden erişime açılacak.

123. DÖNEM ÖGG SINAVI NE ZAMAN YAPILDI?

123. dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 99. dönem Yenileme Eğitimi Sınavı, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü gerçekleştirildi.

Sınavın ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 27 Ekim'de yayımlandı. Değerlendirme sürecinin ardından adayların kesin puanlarına ulaşabileceği sonuç açıklama tarihi ise 13 Kasım 2026 olarak belirlendi.