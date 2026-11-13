İstanbul'da 13 Kasım 2026 Cuma günü etkisini artıran kuvvetli lodos, deniz ulaşımında aksamalara yol açtı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Özellikle Adalar, Kadıköy, Beşiktaş, Yenikapı, Yalova ve Bursa güzergâhlarında seyahat edecek vatandaşlar güncel açıklamalara yöneldi. Peki, vapur seferleri iptal mi? İDO seferleri iptal edildi mi? 13 Kasım Cuma günü hangi vapur seferleri yapılmayacak? İşte ayrıntılar...

13 KASIM VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur hatlarında seferlerin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceğini açıkladı. Kuvvetli rüzgârın etkisini artırmasının ardından Boğaz ve Adalar bağlantılı güzergâhlarda iptal kararları alındı.

13 Kasım Cuma günü iptal edilen Şehir Hatları seferleri arasında şu güzergâhlar bulunuyor:

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş

Büyükada-Sedef Adası

Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada

Beşiktaş-Adalar

Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer

Sarıyer-Beykoz

Bostancı-Adalar Ring

Kabataş-Kadıköy-Adalar

Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy

Uzun Boğaz Turu

Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy

Ayrıca Eminönü-Rumeli Kavağı hattının Beşiktaş ve Ortaköy uğramaları ile 13.30 Kabataş-Beşiktaş-Çengelköy seferinin Beşiktaş uğraması iptal edildi. Beşiktaş-Haliç hattındaki seferlerin ise Kabataş-Haliç olarak gerçekleştirileceği bildirildi.

Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring ve Aşiyan-Üsküdar hatları da geçici olarak Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek ve Bebek-Üsküdar güzergâhlarında hizmet verecek.

İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ? 13 KASIM İPTAL EDİLEN SEFERLER HANGİLERİ?

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Marmara Bölgesi'nde etkili olan elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı deniz otobüsü seferlerini iptal etti. Yenikapı, Yalova, Bandırma, Kadıköy ve Bursa bağlantılı seferler iptal kararlarından etkilendi.

İDO RESMİ DUYURU EKRANI

13 Kasım 2026 tarihinde hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyurulan İDO seferleri şöyle:

07.45 Yenikapı-Yalova

07.45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy

08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09.05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa

09.45 Yenikapı-Yalova

09.45 Yalova-Yenikapı

11.30 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma

11.45 Yenikapı-Yalova

11.45 Yalova-Yenikapı

12.30 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy

14.50 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa

Ayrıca 11.00 Girne-Taşucu seferinin hava koşullarından değil, tarife değişikliği nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

İDO'nun iptal duyuruları sefer saatlerine göre güncellenebildiğinden yolcuların hareket öncesinde güncel sefer durumunu kontrol etmesi gerekiyor.

BUDO SEFERLERİ İPTAL Mİ? BURSA-İSTANBUL SEFERLERİNDE SON DURUM

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) da 13 Kasım Cuma günü olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 seferin iptal edildiğini duyurdu. İptaller İstanbul Kabataş, Bursa Mudanya ve Armutlu İhlas bağlantılı güzergâhları kapsıyor.

İptal edilen BUDO seferleri şöyle:

07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş)

08.00 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş)

09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş)

10.30 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya)

13.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş)

14.00 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya)

14.00 İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas)

15.30 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya)

VAPUR VE İDO SEFERLERİ NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?

İstanbul'da iptal edilen vapur ve deniz otobüsü seferlerinin tamamının ne zaman yeniden başlayacağına ilişkin kesin bir saat açıklanmadı. Şehir Hatları, belirtilen güzergâhlardaki iptallerin ikinci bir duyuruya kadar geçerli olduğunu bildirdi. Seferlerin yeniden düzenlenmesinde hava ve deniz koşulları belirleyici olacak.