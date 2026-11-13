2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili için geri sayım sona eriyor. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yaklaşık 17 milyon öğrenci, 13 Kasım Cuma günü son derslerine girerek tatile hazırlanıyor. Öğrenciler ve veliler ise tatil takvimine ilişkin ayrıntıları araştırıyor. Peki, ara tatil başladı mı, kaç gün sürecek? Kasım ara tatili ne zaman bitecek, okullar hangi tarihte açılacak? İşte detaylar...

ARA TATİL BAŞLADI MI? 2026 KASIM TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre ilk ara tatil, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü resmen başlayacak. Öğrenciler, 13 Kasım Cuma günü son derslerine girdikten sonra hafta sonuyla birlikte tatil dönemine geçecek.

Türkiye genelinde yaklaşık 17 milyon öğrenciyi kapsayan ara tatil, 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Böylece öğrenciler, eğitim öğretim yılının ilk döneminde kısa bir dinlenme fırsatı bulacak.

KASIM ARA TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

2026 Kasım ara tatili, hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 gün sürecek. MEB'in resmî takviminde 16-20 Kasım tarihleri arasındaki 5 iş günü ara tatil olarak belirlendi.

14-15 Kasım ve 21-22 Kasım hafta sonlarının da eklenmesiyle öğrenciler toplam 9 gün okula gitmeyecek. Tatil süresince ilk ve ortaöğretim kurumlarında normal ders programına ara verilecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 23 KASIM'DA DERS VAR MI?

Kasım ara tatilinin ardından okullar 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden açılacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bu tarihte ders başı yaparak birinci döneme kaldıkları yerden devam edecek.

MEB takvimine göre birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü tamamlanacak. Öğrenciler, kasım tatilinden sonra yaklaşık iki ay daha eğitim görecek ve ardından yarıyıl tatiline çıkacak.

2027 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.

Böylece öğrenciler, kasım ayındaki 9 günlük aranın ardından birinci dönemin sonunda sömestr tatili yapacak. İkinci dönemde de MEB'in belirlediği çalışma takvimi uygulanacak.

Ara tatil döneminde öğretmenlerin mesleki çalışmaları çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden yapılacak çalışmalar, 16 Kasım Pazartesi saat 08.00'de başlayacak ve 22 Kasım Pazar saat 23.59'a kadar erişime açık olacak.

Eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili ise 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler, ikinci dönemin ardından 25 Haziran 2027 Cuma günü yaz tatiline çıkacak.

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