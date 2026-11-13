2027 bedelli askerlik ücreti, yeni yılda askerlik görevini bedelli olarak yerine getirmek isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Memur maaşlarına yapılacak ocak zammı öncesinde bedelli askerlik ücretinin ne kadar artacağına ilişkin hesaplamalar başladı. Özellikle 500 bin TL sınırı dikkat çekerken gözler açıklanacak yeni katsayıya çevrildi. Peki, 2027 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Bedelli askerlik 500 bin TL'yi geçecek mi, zamlı ücret ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

2027 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

2027 yılında uygulanacak bedelli askerlik ücreti henüz resmî olarak açıklanmadı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 2026 yılının ikinci yarısı için belirlenen 472 bin 653 lira 60 kuruşluk tutar, ocak ayında memur aylık katsayısının değişmesiyle yeniden hesaplanacak.

Mevcut enflasyon verileri üzerinden yapılan hesaplamalar, 2027 bedelli askerlik ücretinin yaklaşık 502 bin TL seviyesine ulaşabileceğini gösteriyor. Ancak bu rakam kesinleşmiş bir ücret değil. Kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verileri, yeni tutarı değiştirecek.

2027 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 500 BİN TL'Yİ AŞACAK MI?

Bedelli askerlik ücretinin 2027 yılında 500 bin TL'yi aşması ihtimaller arasında bulunuyor. 2027'nin ilk altı ayı için memur maaşlarına yüzde 5 toplu sözleşme zammı uygulanacak. Bu artışa, 2026'nın ikinci yarısından kaynaklanan enflasyon farkı da eklenecek.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı verilere göre temmuz-ekim dönemindeki dört aylık birikimli enflasyon yaklaşık yüzde 8,28 oldu. Bu oran, memurlara 2026'nın ikinci yarısı için verilen yüzde 7'lik toplu sözleşme zammını aşmış durumda.

Söz konusu verilerle hesaplanan yaklaşık yüzde 6,26'lık toplam artışın bedelli askerlik ücretine yansıması halinde tutar 502 bin 200 TL civarına yükselebilir. Yılın son iki ayında oluşacak enflasyon farkına bağlı olarak bu hesap değişebilir.

2026 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ KAÇ TL?

Milli Savunma Bakanlığının 7 Temmuz 2026 tarihli açıklamasına göre, 1 Temmuz-31 Aralık 2026 döneminde geçerli bedelli askerlik ücreti 472.653,60 TL olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının açıkladığı memur aylık katsayısı 1,575512 olurken bedelli askerlik bedeli, 300 bin gösterge rakamının bu katsayıyla çarpılması sonucunda hesaplandı.

2027 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2027 yılının ilk altı ayında geçerli olacak bedelli askerlik ücretinin Ocak 2027'de kesinleşmesi bekleniyor. Yeni tutarın belirlenebilmesi için TÜİK'in 2026 Aralık ayı enflasyon verilerini açıklaması gerekiyor.

Enflasyon verilerinin ardından memur maaşlarına uygulanacak toplam zam oranı ve Hazine ve Maliye Bakanlığının yeni aylık katsayısı belli olacak. MSB de güncellenen katsayı üzerinden 2027 bedelli askerlik ücretini duyuracak.

Bedelli askerlik ücretinin hesaplanmasında yalnızca başvuru tarihi değil, ödemenin gerçekleştirildiği tarih de önem taşıyor. MSB'nin uygulamasına göre başvurudan sonra iki aylık ödeme süresi bulunuyor ve ödeme tarihinde geçerli bedel esas alınıyor. Bu nedenle ödeme işlemi 2027 yılına kalan yükümlüler yeni tutardan etkilenebilecek.

Öte yandan yoklama kaçağı veya bakaya durumunda bulunan yükümlüler için normal bedelli askerlik ücretine ek ödeme uygulanıyor. MSB'nin 2026'nın ikinci yarısı için açıkladığı aylık ek bedel 5.514,29 TL olurken bu tutarın da 2027 Ocak ayında yeni memur aylık katsayısına göre değişmesi öngörülüyor.