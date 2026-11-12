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İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 12 Kasım elektrik kesintisi olan ilçeler

İzmir'de 12 Kasım Perşembe günü planlı elektrik kesintileri uygulanıyor. GDZ Elektrik'in bakım ve şebeke çalışmaları nedeniyle kesinti yaşanacak ilçeler ve saat aralıkları belli oldu.

Haber Özel Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2026 09:56
İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 12 Kasım elektrik kesintisi olan ilçeler

GDZ Elektrik, İzmir'de 12 Kasım 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek planlı elektrik kesintilerine ilişkin çalışma takvimini duyurdu. Şebeke yenileme, bakım, onarım ve kapasite artırımı çalışmaları nedeniyle kentin farklı noktalarında elektrik kesintileri yaşanacak. Aliağa'dan Urla'ya kadar birçok ilçede uygulanacak kesintilerin hangi mahalleleri kapsadığı ve elektriklerin ne zaman yeniden verileceği merak ediliyor. İşte İzmir 12 Kasım elektrik kesintisi programı…

GDZ ELEKTRİK İZMİR'DE HANGİ İLÇELERDE KESİNTİ YAPACAK?

12 Kasım Perşembe günü için açıklanan programda Aliağa, Bayındır, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Dikili, Foça, Karabağlar, Karşıyaka, Kiraz, Menderes, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Torbalı ve Urla ilçelerinde planlı kesintiler bulunuyor.

Çalışmaların kapsamı ve süresi ilçeden ilçeye farklılık gösterirken bazı bölgelerde elektrik kesintisinin sabah saatlerinde, bazı bölgelerde ise gece yarısından itibaren uygulanması planlanıyor.

BORNOVA

Etkilenen Bölgeler

Atatürk (867. Sk., 868. Sk., 868/1. Sk., 868/2. Sk., 869. Sk., 874. Sk., 876. Sk., 915. Sk., 916. Sk., 916/1. Sk., 916/2. Sk., 918. Sk., 919. Sk., 925/3. Sk., 927. Sk., 928/1. Sk., Çocuk Parkı İçi Yolu, Süleymaniye Cd., Ziya Gökalp Cd.), Evka 4 (1021. Sk., 1021/1. Sk., 1022. Sk., 1024. Sk., 1024/1. Sk., 1025/1. Sk., 1026. Sk., 1027. Sk., 1030. Sk., 1031. Sk., 1032. Sk., 1033. Sk., 1034. Sk., 1035. Sk., Ahmet Arvasi Cd., Barbaros Cd., Çocuk Parkı İçi Yolu, İsa Yusuf Alptekin Cd., Park Sk., Satuk Buğra Han Cd.), İnönü (1014. Sk., 954. Sk., 959. Sk., 967. Sk., 969. Sk., 971. Sk., 972. Sk., 973. Sk., 974. Sk., 975. Sk., 976. Sk., 981. Sk., 983. Sk., 988. Sk., 989. Sk., Barbaros Cd., Çocuk Parkı İçi Yolu, Özdar Cd.)

Evka 4 (Barbaros Cd.), İnönü (959. Sk., 967. Sk., 969. Sk., 971. Sk., 972. Sk., 976. Sk., 981. Sk., Barbaros Cd.)

KARŞIYAKA

Etkilenen Bölgeler

Bahçelievler (1831/13. Sk., 1831/14. Sk., 1831/15. Sk., Anadolu Cd., Gonca Parkı İçi Yolu)

ÇEŞME

Etkilenen Bölgeler

16 Eylül (3052. Sk., 3053. Sk., 3056. Sk., 3264. Sk.)

12 Kasım Perşembe İzmir elektrik kesintisi

URLA

Etkilenen Bölgeler

İçmeler (1008. Sk., 1019. Sk., 1019/1. Sk., 1029. Sk., 1029/4. Sk., 1029/5. Sk., 1048/1. Sk., 1056/1. Sk., 1058. Sk., 1062. Sk., 1064. Sk., 1068. Sk., 1070. Sk., 1072. Sk., 1074. Sk., 1076. Sk., 1078. Sk.)

M. Fevzi Çakmak (4105. Sk., 4105/1. Sk., 4109. Sk., 4110. Sk., 4111. Sk., 4112. Sk., 4120. Sk., 4124. Sk., 4135. Sk., 4153. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Blv., Mustafa Kemal Blv.), Zeytinalanı (4105. Sk., 4124. Sk., 4126. Sk., 4130. Sk., 4132. Sk., 4135. Sk., 4143. Sk., 4148. Sk., 4150. Sk., 4155. Sk., 4183. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Blv., Muammer Aksoy Cd., Mustafa Kemal Blv.)

Altıntaş (Aydınlar Sk., Barış Sk., Cemre Sk., Doğan Sk., Doruk Sk., Ege Sk., Gülgün Sk., Güneş Sk., Kırlangıç Sk., Merve Sk., Ozan Sk., Sevgi Sk.), Yaka (Barış Sk., Rana Sk., Rüya Sk., Tan Sk.)

HANGİ MAHALLELERDE ELEKTRİK KESİLECEK?

Açıklanan programda yer alan bazı mahalleler şöyle:

  • Aliağa: Bozköy, Çakmaklı, Horozgediği, Samurlu ve Siteler.
  • Bayındır: Yeşilova, Atatürk ve Cumhuriyet.
  • Beydağ: Aktepe ve Atatürk.
  • Bornova: İnönü, Evka 4, Barbaros, Gazi Osman Paşa ve Rafet Paşa.
  • Buca: Fırat ve Yeşilbağlar.
  • Çeşme: 16 Eylül.
  • Seferihisar: Atatürk, Cumhuriyet, Kavakdere, Turgut ve Ulamış.

Bu mahallelerde de yalnızca duyuruda belirtilen sokak ve adresler çalışmalardan etkilenebilir. Kesinti kapsamının tamamı için GDZ Elektrik'in adres bazlı sorgulama ekranının kontrol edilmesi gerekiyor.

İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İzmir'de elektriklerin yeniden verileceği saat, GDZ Elektrik'in her çalışma için belirlediği programa göre değişiyor. 12 Kasım'daki bazı kesintilerin öğle saatlerinde sona ermesi beklenirken, bazı bölgelerde çalışmaların 17.00 ve 19.00'a kadar devam etmesi planlanıyor.

Planlanan bitiş saati, çalışmanın tamamlanmasına bağlı olarak değişebileceğinden vatandaşların güncel duyuruları takip etmesi önem taşıyor.

GDZ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İzmir'de ikamet eden vatandaşlar, adreslerine yönelik elektrik kesintisi bilgilerine GDZ Elektrik'in resmi internet sitesi üzerinden ulaşabiliyor. GDZ Elektrik kesinti sorgulama ekranında ilçe ve mahalle seçimi yapılarak planlı kesintinin nedeni, başlangıç saati ve tahmini bitiş saati görüntülenebiliyor.

GDZ Elektrik resmi internet sitesi: https://www.gdzelektrik.com.tr/

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