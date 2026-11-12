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İstanbul elektrik kesintisi | 12 Kasım hangi ilçelerde elektrikler kesilecek?

İstanbul'da yaşayan vatandaşları ilgilendiren elektrik kesintisi duyurusu yayımlandı. BEDAŞ'ın 12 Kasım Perşembe günü için açıkladığı planlı bakım, onarım ve altyapı çalışmaları kapsamında Avrupa Yakası'ndaki 21 ilçede elektrik kesintileri uygulanacak. Bazı bölgelerde kesintiler 8 saate kadar sürecek. Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek? Elektrikler saat kaçta gelecek? İşte ilçe ilçe 12 Kasım BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi programı…

Haber Özel Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2026 08:44
İstanbul elektrik kesintisi | 12 Kasım hangi ilçelerde elektrikler kesilecek?

İSTANBUL'DA 12 KASIM ELEKTRİK KESİNTİSİ HANGİ İLÇELERDE?

İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik dağıtım hizmeti veren BEDAŞ, 12 Kasım 2026 tarihli planlı kesinti programını duyurdu. Şebeke iyileştirme, bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle 21 ilçede belirli saat aralıklarında elektrik kesintisi yapılacak.

Kesinti programında yer alan ilçeler şöyle:

Arnavutköy

Avcılar

Bahçelievler

Bakırköy

Başakşehir

Beşiktaş

Beylikdüzü

Beyoğlu

Büyükçekmece

Çatalca

Esenler

Esenyurt

Fatih

Gaziosmanpaşa

Kağıthane

Küçükçekmece

Sarıyer

Silivri

Sultangazi

Şişli

Zeytinburnu

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İstanbul elektrik kesintisi | 12 Kasım hangi ilçelerde elektrikler kesilecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ KAÇ SAAT SÜRECEK?

BEDAŞ'ın 12 Kasım tarihli programında kesinti süreleri çalışma yapılacak bölgeye göre değişiyor. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin sabah saatlerinde başlayıp akşam saatlerine kadar devam etmesi planlanıyor. Bazı bölgelerde ise çalışmalar gece saatlerinde başlayarak sabaha kadar sürebiliyor.

Özellikle 8 saate kadar ulaşan kesintiler nedeniyle vatandaşların önlem alması önem taşıyor. Planlı çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgelere yeniden elektrik verilmesi bekleniyor. Ancak teknik ve idari nedenlerle duyurulan başlangıç ve bitiş saatlerinde değişiklik yaşanabiliyor.

İstanbul elektrik kesintisi | 12 Kasım hangi ilçelerde elektrikler kesilecek?

SİLİVRİ, ÇATALCA VE BÜYÜKÇEKMECE'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul'un batı ilçelerinde de planlı bakım ve yatırım çalışmaları yapılacak. Çatalca'da Danamandıra, Atatürk, Aydınlar, Fatih, Ferhatpaşa, Gümüşpınar, Karamandere, Yaylacık, Örcünlü ve İhsaniye mahalleleri için 09.00-17.00 saatleri arasında kesinti programı bulunuyor.

İstanbul elektrik kesintisi | 12 Kasım hangi ilçelerde elektrikler kesilecek?

Büyükçekmece'de Sinanoba Mahallesi'nde farklı çalışma saatleriyle kesinti duyurulurken Tevfikbey ve İnönü mahallelerinde 11.00-14.00 saatleri arasında bağlantı çalışması planlanıyor.

Silivri'de ise Balaban, Büyük Kılıçlı, Büyük Sinekli, Sayalar, Çayırdere, Yeni Mahalle, Küçük Sinekli, Ortaköy ve Danamandıra bölgeleri kesinti programında yer alan mahalleler arasında bulunuyor.

İstanbul elektrik kesintisi | 12 Kasım hangi ilçelerde elektrikler kesilecek?

İSTANBUL 12 KASIM ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintisi | 12 Kasım hangi ilçelerde elektrikler kesilecek?

İSTANBUL 12 KASIM ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintisi | 12 Kasım hangi ilçelerde elektrikler kesilecek?

İSTANBUL 12 KASIM ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintisi | 12 Kasım hangi ilçelerde elektrikler kesilecek?

İSTANBUL 12 KASIM ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintisi | 12 Kasım hangi ilçelerde elektrikler kesilecek?

BAKIRKÖY'DE ELEKTRİKLER KESİLECEK Mİ?

Bakırköy'de Yeşilköy Mahallesi'nde 09.00-17.00 saatleri arasında SCADA çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanması bekleniyor.

BEYKOZ'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK MI?

Anadolu Yakası'nda AYEDAŞ'ın planlı çalışma programında Beykoz için de kesinti duyurusu yer alıyor. Rüzgarlıbahçe, Yeni Mahalle, Göksu, Anadolu Hisarı ve Göztepe bölgelerinde 10.00-14.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışması yapılması planlanıyor.

İstanbul elektrik kesintisi | 12 Kasım hangi ilçelerde elektrikler kesilecek?

BAHÇELİEVLER'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ SAAT KAÇTA?

Bahçelievler'de Hürriyet ve Çobançeşme mahalleleri için planlı kesinti duyurusu bulunuyor. Hürriyet Mahallesi'nde 10.00-17.00, Çobançeşme Mahallesi'nde ise 10.15-18.00 saatleri arasında çalışma yapılması planlanıyor.

İstanbul elektrik kesintisi | 12 Kasım hangi ilçelerde elektrikler kesilecek?

İSTANBUL 12 KASIM ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintisi | 12 Kasım hangi ilçelerde elektrikler kesilecek?

ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

12 Kasım Perşembe günü İstanbul'da elektriklerin yeniden verileceği saat, kesintinin yaşandığı mahalleye ve yürütülen çalışmaya göre değişecek. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından duyurulan tahmini bitiş saatleri sorgulama ekranlarından takip edilebiliyor. Çalışmaların uzaması veya teknik zorunluluklar nedeniyle saatlerde değişiklik olabileceği unutulmamalı.

İstanbul elektrik kesintisi | 12 Kasım hangi ilçelerde elektrikler kesilecek?

ARNAVUTKÖY'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

Arnavutköy'de 12 Kasım Perşembe günü İmrahor, Taşoluk ve Yeşilbayır mahalleleri için kesinti programı bulunuyor.

Yeşilbayır Mahallesi: 09.00-17.00

Taşoluk Mahallesi: 11.00-17.00

İmrahor Mahallesi: 11.05-18.00

Kesintilerin bakım ve bağlantı çalışmaları kapsamında uygulanması planlanıyor.

İstanbul elektrik kesintisi | 12 Kasım hangi ilçelerde elektrikler kesilecek?

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI: BEDAŞ VE AYEDAŞ

İstanbul'da elektrik dağıtım hizmeti Avrupa Yakası'nda BEDAŞ, Anadolu Yakası'nda ise AYEDAŞ tarafından yürütülüyor. Vatandaşlar, elektrik kesintisinin kendi adreslerini kapsayıp kapsamadığını şirketlerin resmî sorgulama ekranlarından kontrol edebiliyor.

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