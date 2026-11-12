SİLİVRİ, ÇATALCA VE BÜYÜKÇEKMECE'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ İstanbul'un batı ilçelerinde de planlı bakım ve yatırım çalışmaları yapılacak. Çatalca'da Danamandıra, Atatürk, Aydınlar, Fatih, Ferhatpaşa, Gümüşpınar, Karamandere, Yaylacık, Örcünlü ve İhsaniye mahalleleri için 09.00-17.00 saatleri arasında kesinti programı bulunuyor.