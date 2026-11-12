A Milli Futbol Takımı'nın önemli golcülerinden Enes Ünal, kariyeri ve özel hayatıyla futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Bursaspor altyapısında yetişerek genç yaşta Avrupa'ya transfer olan milli futbolcu; Manchester City, Villarreal, Getafe ve Bournemouth gibi takımların formasını giydi. 2026 yılında yeniden Getafe'ye dönen başarılı santrfor, İspanya La Liga'daki kariyerini sürdürüyor. Peki, Enes Ünal kimdir, kaç yaşında, nereli? Enes Ünal hangi takımda oynuyor, boyu kaç? İşte milli futbolcunun hayatı, futbol kariyeri ve merak edilenler…

ENES ÜNAL KİMDİR?

Enes Ünal, 10 Mayıs 1997 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen Türk milli futbolcudur. Santrfor mevkisinde görev yapan Ünal, futbola Bursaspor altyapısında başladı. Küçük yaşlardan itibaren gösterdiği performansla dikkat çeken futbolcu, henüz genç yaşta A takım seviyesine yükseldi.

Bursaspor formasıyla profesyonel futbol kariyerine adım atan Enes Ünal, 2015 yılında İngiltere'nin köklü kulüplerinden Manchester City'ye transfer olarak Avrupa futboluna geçiş yaptı. Bu transferin ardından Belçika, Hollanda, İspanya ve İngiltere'de farklı takımlarda forma giydi. Özellikle İspanya La Liga'da Getafe formasıyla gösterdiği performansla adından söz ettiren milli futbolcu, ceza sahası içindeki bitiriciliği ve hava toplarındaki etkinliğiyle tanınıyor.

ENES ÜNAL KAÇ YAŞINDA?

Enes Ünal, 10 Mayıs 1997 doğumludur. 12 Kasım 2026 itibarıyla 29 yaşındadır. Milli futbolcu, 10 Mayıs 2027 tarihinde 30 yaşına girecek.

ENES ÜNAL NERELİ?

Enes Ünal, Bursa doğumludur. Futbola da Bursa temsilcisi Bursaspor'un altyapısında başlamıştır. Genç yaşta profesyonel olan futbolcu, kariyerini Avrupa'nın farklı liglerinde sürdürerek uluslararası deneyim kazanmıştır.

ENES ÜNAL HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Enes Ünal, 2026-2027 sezonunda İspanya La Liga ekiplerinden Getafe'de forma giyiyor. İngiltere Premier Lig temsilcisi Bournemouth'dan Getafe'ye dönen milli futbolcu, eski takımına üç sezonluk sözleşmeyle yeniden katıldı. Kulübün açıklamasına göre sözleşmesi Haziran 2029'a kadar devam ediyor.

Getafe'de 19 numaralı formayı giyen Ünal, santrfor pozisyonunda görev yapıyor. La Liga'nın 2026-2027 sezonu oyuncu verilerinde milli futbolcunun 11 maçta 2 gol ve 1 asistlik performansı bulunuyor.

ENES ÜNAL HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Enes Ünal'ın asıl mevkisi santrfordur. Hücum hattında golcü olarak görev yapan milli futbolcu, rakip ceza sahasındaki pozisyon alma becerisi, hava topları ve bitiriciliğiyle öne çıkıyor. Sağ ayağını kullanan Ünal, 1,87 metre boyundadır.

ENES ÜNAL HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Bursaspor altyapısında yetişen Enes Ünal, profesyonel kariyeri boyunca Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın önemli liglerinde forma giydi. Manchester City transferiyle başlayan Avrupa yolculuğunda farklı kulüplerde kiralık olarak görev aldı.

Milli futbolcunun kariyerinde forma giydiği takımlar şöyle:

Bursaspor: Profesyonel kariyerine burada başladı.

Profesyonel kariyerine burada başladı. Manchester City: 2015 yılında transfer oldu.

2015 yılında transfer oldu. Genk: Belçika'da kiralık olarak forma giydi.

Belçika'da kiralık olarak forma giydi. NAC Breda: Hollanda'da görev yaptı.

Hollanda'da görev yaptı. Twente: Hollanda'da gösterdiği performansla dikkat çekti.

Hollanda'da gösterdiği performansla dikkat çekti. Villarreal: İspanya kariyerinin önemli duraklarından biri oldu.

İspanya kariyerinin önemli duraklarından biri oldu. Levante: Kiralık olarak forma giydi.

Kiralık olarak forma giydi. Real Valladolid: İspanya'da kiralık oynadı.

İspanya'da kiralık oynadı. Getafe: 2020 yılında transfer olduğu kulüpte önemli bir dönem geçirdi.

2020 yılında transfer olduğu kulüpte önemli bir dönem geçirdi. Bournemouth: 2024 yılında İngiltere Premier Lig'e gitti.

2024 yılında İngiltere Premier Lig'e gitti. Getafe: 2026 yılında yeniden İspanyol ekibine döndü.

ENES ÜNAL GETAFE'DE NASIL BİR PERFORMANS GÖSTERDİ?

Enes Ünal'ın kariyerindeki önemli dönemlerden biri Getafe formasıyla geçirdiği yıllar oldu. 2020 yılında Villarreal'den Getafe'ye transfer olan milli futbolcu, İspanyol ekibinde hücum hattının önemli isimlerinden biri haline geldi.

Getafe'nin kulüp açıklamasına göre Ünal, ilk döneminde takım formasıyla 109 resmi karşılaşmada görev yaptı ve 36 gol kaydetti. Bu performansıyla taraftarların beğenisini kazanan futbolcu, Ocak 2024'te İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth'a transfer oldu. 2026 yılında yeniden Getafe'ye dönen Enes Ünal, İspanya'daki kariyerine kaldığı yerden devam ediyor.

ENES ÜNAL MANCHESTER CITY'DE OYNADI MI?

Enes Ünal, 2015 yılında Manchester City'ye transfer oldu. İngiliz ekibinin kadrosuna katılan milli futbolcu, bu dönemde gelişimini sürdürmesi ve düzenli forma şansı bulması amacıyla farklı takımlara kiralandı.

Genk, NAC Breda ve Twente formaları giyen Ünal, özellikle Hollanda'da Twente ile gösterdiği performansla dikkat çekti. Böylece Avrupa futbolunda tecrübe kazanan genç golcü, sonraki yıllarda İspanya'da Villarreal ve Getafe formalarıyla kariyerini geliştirdi.

ENES ÜNAL MİLLİ TAKIM'DA OYNUYOR MU?

Enes Ünal, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda forma giyen futbolcular arasında yer alıyor. Alt yaş kategorilerinden itibaren milli takım deneyimi bulunan golcü oyuncu, A Milli Takım seviyesinde de Türkiye'yi temsil etti.

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta Belçika ile oynanacak karşılaşma öncesinde milli takım kadrosunda yer alan Ünal, 11 Kasım 2026'da yaptığı açıklamada yeniden ay-yıldızlı formayı giymekten duyduğu gururu dile getirdi. Sergen Yalçın yönetimindeki milli takımda yeniden görev alacak olması da futbolcunun gündeme gelmesini sağladı.

ENES ÜNAL'IN BOYU KAÇ?

Enes Ünal'ın boyu 1,87 metredir. Santrfor olarak görev yapan milli futbolcu, fiziksel özellikleri ve hava toplarındaki etkinliğiyle hücum hattında görev alıyor.