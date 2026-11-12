Türkiye Belçika'yı yenerse gruptan çıkabilir mi? A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un beşinci haftasında Belçika ile karşı karşıya gelecek. İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadele, 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkacak milliler, taraftarı önünde kazanarak kötü gidişata son vermek istiyor. Türkiye, grupta oynadığı dört karşılaşmada henüz puan alamadı. Ay-yıldızlılar, Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1 ve Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. İtalya karşısında oynadığı ikinci maçtan da yenilgiyle ayrılan milliler, dört maç sonunda 2 gol atarken kalesinde 11 gol gördü. Peki, A Milli Takım kazanırsa, kaybederse, berabere kalırsa ne olur? İşte, Türkiye'nin Uluslar Ligi'nde A Ligi'nde kalma ihtimali...

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI ÖNCESİ ULUSLAR LİGİ PUAN DURUMU

A Ligi 1. Grup'ta beşinci maçlar öncesinde Fransa 10 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. İtalya 7 puanla ikinci, Belçika 6 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Dört maçta puan alamayan Türkiye ise son sırada bulunuyor.

12 Kasım öncesi puan durumu:

Fransa: 10 puan

İtalya: 7 puan

Belçika: 6 puan

Türkiye: 0 puan

Grupta aynı gün İtalya ile Fransa da karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleden çıkacak sonuç, Türkiye'nin Belçika karşılaşmasının ardından oluşabilecek puan tablosunu doğrudan etkileyecek.

TÜRKİYE BELÇİKA'YI YENERSE NE OLUR?

A Milli Takım'ın Belçika karşısında alacağı galibiyet, gruptaki hesapları yeniden hareketlendirecek. Milliler kazanması halinde puanını 3'e yükseltecek, Belçika ise 6 puanda kalacak.

Ancak Türkiye'nin grubu üçüncü sırada tamamlama ihtimali için yalnızca Belçika'yı yenmesi yeterli değil. Ay-yıldızlıların 15 Kasım'da deplasmanda oynayacağı Fransa maçından da galibiyetle ayrılması gerekiyor. Bunun yanında Belçika'nın son grup maçında İtalya'ya mağlup olması halinde iki takımın puanı 6'da eşitlenecek.

Bu noktada ikili averaj devreye girecek. Belçika, Türkiye'yi ilk karşılaşmada 3-0 mağlup etmişti. Dolayısıyla millilerin İzmir'deki rövanşta bu sonucu telafi etmesi ve rakibinin önüne geçebilmesi için farklı galibiyete ihtiyacı bulunuyor. Dört veya daha farklı bir galibiyet, Türkiye'yi ikili rekabette öne geçirecek. Üç farklı galibiyette ise ikili maçlardaki toplam gol eşitleneceği için genel averaj gibi sonraki sıralama kriterleri önem kazanacak.

Türkiye'nin iki maçını da kazanması ve Belçika'nın İtalya karşısında puan alamaması halinde gruptaki üçüncülük yarışı yeniden şekillenecek. Bu senaryo, millilerin A Ligi'nde kalma ihtimalini de güçlendirecek. Ancak üçüncü sıradaki takımların diğer gruplarla karşılaştırılması nedeniyle doğrudan ligde kalma veya play-off durumu tüm grup sonuçlarının ardından kesinleşecek.

TÜRKİYE BELÇİKA İLE BERABERE KALIRSA NE OLUR?

Türkiye'nin Belçika karşısında sahadan beraberlikle ayrılması halinde milliler puanını 1'e yükseltecek. Belçika ise 7 puana ulaşacak.

Bu sonuçla birlikte Türkiye'nin grupta üçüncü sıraya yükselme ihtimali sona erecek. UEFA'nın grup senaryolarına göre milliler, Belçika karşısında galip gelemediği takdirde grubu dördüncü sırada tamamlamayı garantileyecek.

Ancak dördüncü sırada bitirmek, her durumda doğrudan küme düşmek anlamına gelmiyor. 2026/27 UEFA Uluslar Ligi formatında A Ligi'ndeki dört grup sonuncusu kendi aralarında da sıralanacak. En kötü dereceye sahip iki takım doğrudan B Ligi'ne düşerken diğer iki takım A/B Ligi play-off'larına katılacak.

Bu nedenle Türkiye'nin beraberlik halinde alacağı 1 puan ve genel averajı, diğer grupların sonuncularıyla yapılacak karşılaştırmada önem taşıyacak.

TÜRKİYE BELÇİKA'YA KAYBEDERSE NE OLUR?

Millilerin Belçika karşısında mağlup olması halinde Türkiye 0 puanda kalacak ve grubu son sırada tamamlayacak. Belçika ise puanını 9'a yükselterek gruptaki konumunu güçlendirecek.

Bu sonuç, Türkiye'nin üçüncülük ihtimalini tamamen ortadan kaldıracak. Ay-yıldızlılar, 15 Kasım'da Fransa ile oynayacağı son grup maçına dördüncü sırayı değiştirme şansı olmadan çıkacak.

Türkiye açısından bu senaryoda en önemli konu, A Ligi'ndeki diğer grupların sonuncularıyla yapılacak karşılaştırma olacak. Dört grubun sonuncuları arasında en kötü iki sırada yer alan takımlar doğrudan B Ligi'ne düşecek. Diğer iki ekip ise B Ligi grup ikincileriyle iki maç üzerinden oynanacak A/B Ligi play-off karşılaşmalarına çıkacak.

Türkiye'nin şu anki puansız tablosu ve -9 averajı düşünüldüğünde Belçika karşısında alınacak bir mağlubiyet, doğrudan düşme tehlikesini artıracak.

UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE KÜME DÜŞME VE PLAY-OFF SİSTEMİ NASIL?

2026/27 sezonunda UEFA Uluslar Ligi'nin A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselecek. Üçüncü sıradaki ekipler arasında yapılacak karşılaştırmada en iyi iki takım A Ligi'nde kalacak.

En kötü dereceye sahip iki grup üçüncüsü ile en iyi dereceye sahip iki grup dördüncüsü, B Ligi'nden gelen dört grup ikincisiyle A/B Ligi play-off maçlarına çıkacak. A Ligi'nde gruplarını dördüncü sırada tamamlayan ve genel sıralamada en kötü iki dereceye sahip takımlar ise doğrudan B Ligi'ne düşecek.

Play-off karşılaşmaları 25-30 Mart 2027 tarihleri arasında iki maç üzerinden oynanacak. Eşleşmelerde rakibine üstünlük sağlayan takımlar A Ligi'nde mücadele etme hakkını koruyacak.

TÜRKİYE'NİN SON MAÇI FRANSA DEPLASMANINDA

A Milli Futbol Takımı, Belçika karşılaşmasının ardından gruptaki son maçında Fransa ile deplasmanda karşılaşacak. 15 Kasım'da oynanacak mücadele, millilerin Uluslar Ligi'ndeki kaderini belirleyecek karşılaşmalardan biri olacak.

Türkiye'nin Belçika ve Fransa maçlarından alacağı sonuçlar, hem gruptaki sıralamayı hem de A Ligi'nde kalma mücadelesini doğrudan etkileyecek. Bu nedenle İzmir'de oynanacak Belçika karşılaşması, ay-yıldızlılar için kritik bir eşik niteliği taşıyor.