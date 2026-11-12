12 Kasım Süper Loto sonuçları 2026 | Kazanan numaralar

12 Kasım 2026 Süper Loto sonuçları, haftanın son çekilişlerinden birinin ardından gündeme geldi. Milli Piyango Online tarafından perşembe akşamı saat 21.30'da gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde kazanan numaralar belli oldu. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar, Süper Loto sonuçları sorgulama ekranına yöneldi. Peki, 12 Kasım Süper Loto kazanan numaralar hangileri? Büyük ikramiye devretti mi? İşte çekiliş sonuçlarına ilişkin ayrıntılar...

12 KASIM 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango Online'ın haftalık çekiliş takviminde yer alan Süper Loto, 12 Kasım Perşembe günü saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çekilişte 1 ile 60 arasından belirlenen 6 numara, sonuçların açıklanmasıyla birlikte belli oldu.

İŞTE SONUÇLAR

16-25-27-29-52-56

MPİ SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Süper Loto kuponunu kontrol etmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online'ın resmî internet sitesi üzerinden sonuçlara ulaşabiliyor. Çekiliş tarihi ve çekiliş numarası seçilerek kazanan sayılar incelenebiliyor. Ayrıca resmî sorgulama bölümünden kuponun sonucunu kontrol etmek de mümkün.

Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları ve sorgulama ekranı

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR, KAÇ BİLEN KAZANIR?

Süper Loto'da 1 ile 60 arasındaki sayılardan 6 tanesi seçiliyor. Çekilişte belirlenen numaralardan en az 2'sini doğru tahmin edenler, ilgili ikramiye kategorisinden ödül kazanabiliyor. Oyunda 2, 3, 4, 5 ve 6 bilen olmak üzere beş ayrı kazanç kategorisi bulunuyor. Süper Loto çekilişleri her hafta salı, perşembe ve pazar günleri düzenleniyor.