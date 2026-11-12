Gelinim Mutfakta'nın 12 Kasım 2026 Perşembe günü yayınlanacak yeni bölümünde günün birincisi henüz belli olmadı. Aslı Hünel'in sunumuyla ekrana gelen yarışmada Cemile, Tuğba, Yeşim ve Sevim, hazırladıkları yemeklerle kayınvalidelerin beğenisini kazanmaya çalışacak. Tadım ve puanlama aşamasının tamamlanmasının ardından günün en yüksek puanını alan gelin açıklanacak. Birinci olan yarışmacı, 12 Kasım gününün çeyrek altınını kazanacak.

12 KASIM GELİNİM MUTFAKTA GÜNLÜK PUAN DURUMU

Cemile: Açıklanmadı

Tuğba: Açıklanmadı

Yeşim: Açıklanmadı

Sevim: Açıklanmadı

GELİNİM MUTFAKTA HAFTALIK TOPLAM PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta'da haftanın finaline yaklaşılırken gözler toplam puan sıralamasına çevrildi. 11 Kasım Çarşamba günü yayınlanan bölümün ardından Tuğba 44 puanla liderliğini sürdürdü. Cemile 43, Yeşim 42 ve Sevim 41 puanla sıralandı.

11 Kasım itibarıyla haftalık toplam puan durumu şöyleydi:

Tuğba: 44 puan

Cemile: 43 puan

Yeşim: 42 puan

Sevim: 41 puan

11 KASIM GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 11 Kasım Çarşamba günü yayınlanan bölümünde günün birincisi Sevim oldu. Köfteli patlıcan musakka hazırlayan yarışmacılar arasında yapılan puanlamada 21 puana ulaşan Sevim, çeyrek altını kazandı.

Günün puan sıralamasında Cemile 14 puanla ikinci, Tuğba 12 puanla üçüncü, Yeşim ise 11 puanla dördüncü oldu. Sevim, aldığı sonuçla haftalık toplam puanını da 41'e yükseltti.

GELİNİM MUTFAKTA 10 ALTIN BİLEZİĞİ KİM KAZANACAK?

Gelinim Mutfakta'da hafta boyunca verilen çeyrek altınların yanı sıra haftanın büyük ödülü için de rekabet sürüyor. Yarışmacılar, günlük puanlarını haftalık toplamlarına ekleyerek cuma günü yapılacak finalde avantaj elde etmeye çalışıyor.

13 Kasım Cuma günü açıklanacak haftalık puan tablosunun ardından en yüksek puanı alan gelin 10 altın bileziği kazanacak. Perşembe günü yapılacak puanlama ise final öncesinde yarışmacıların sıralamasını belirleyecek.

GELİNİM MUTFAKTA 10 KASIM'DA KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 10 Kasım Salı günü yayınlanan bölümünde Cemile, 21 puan toplayarak günün birincisi oldu ve çeyrek altını kazandı. Yeşim 20 puanla ikinci sırada yer alırken Tuğba 14, Sevim ise 5 puan aldı.