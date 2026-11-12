Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Haber Özel 12 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu | Çeyrek altını kim kazandı?

12 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu | Çeyrek altını kim kazandı?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da 12 Kasım Perşembe günü heyecan devam ediyor. Cemile, Tuğba, Yeşim ve Sevim, günün yemeğini en iyi şekilde hazırlayarak kayınvalidelerden yüksek puan almaya çalışacak. Günün sonunda en yüksek puanı toplayan yarışmacı çeyrek altının sahibi olacak. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, puan durumu nasıl şekillendi?

Haber Özel Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 10:43 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2026 07:48
12 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu | Çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta'nın 12 Kasım 2026 Perşembe günü yayınlanacak yeni bölümünde günün birincisi henüz belli olmadı. Aslı Hünel'in sunumuyla ekrana gelen yarışmada Cemile, Tuğba, Yeşim ve Sevim, hazırladıkları yemeklerle kayınvalidelerin beğenisini kazanmaya çalışacak. Tadım ve puanlama aşamasının tamamlanmasının ardından günün en yüksek puanını alan gelin açıklanacak. Birinci olan yarışmacı, 12 Kasım gününün çeyrek altınını kazanacak.

12 KASIM GELİNİM MUTFAKTA GÜNLÜK PUAN DURUMU

Cemile: Açıklanmadı

Tuğba: Açıklanmadı

Yeşim: Açıklanmadı

Sevim: Açıklanmadı

GELİNİM MUTFAKTA HAFTALIK TOPLAM PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta'da haftanın finaline yaklaşılırken gözler toplam puan sıralamasına çevrildi. 11 Kasım Çarşamba günü yayınlanan bölümün ardından Tuğba 44 puanla liderliğini sürdürdü. Cemile 43, Yeşim 42 ve Sevim 41 puanla sıralandı.

11 Kasım itibarıyla haftalık toplam puan durumu şöyleydi:

Tuğba: 44 puan

Cemile: 43 puan

Yeşim: 42 puan

Sevim: 41 puan

11 KASIM GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 11 Kasım Çarşamba günü yayınlanan bölümünde günün birincisi Sevim oldu. Köfteli patlıcan musakka hazırlayan yarışmacılar arasında yapılan puanlamada 21 puana ulaşan Sevim, çeyrek altını kazandı.

Günün puan sıralamasında Cemile 14 puanla ikinci, Tuğba 12 puanla üçüncü, Yeşim ise 11 puanla dördüncü oldu. Sevim, aldığı sonuçla haftalık toplam puanını da 41'e yükseltti.

11 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA 10 ALTIN BİLEZİĞİ KİM KAZANACAK?

Gelinim Mutfakta'da hafta boyunca verilen çeyrek altınların yanı sıra haftanın büyük ödülü için de rekabet sürüyor. Yarışmacılar, günlük puanlarını haftalık toplamlarına ekleyerek cuma günü yapılacak finalde avantaj elde etmeye çalışıyor.

13 Kasım Cuma günü açıklanacak haftalık puan tablosunun ardından en yüksek puanı alan gelin 10 altın bileziği kazanacak. Perşembe günü yapılacak puanlama ise final öncesinde yarışmacıların sıralamasını belirleyecek.

GELİNİM MUTFAKTA 10 KASIM'DA KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 10 Kasım Salı günü yayınlanan bölümünde Cemile, 21 puan toplayarak günün birincisi oldu ve çeyrek altını kazandı. Yeşim 20 puanla ikinci sırada yer alırken Tuğba 14, Sevim ise 5 puan aldı.

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
F.Bahçe'den Endrick bombası!
F.Bahçe'de flaş ayrılık! Kulüp arıyor
DİĞER
Türkiye'de bunları yiyen yiyene! Görenlerin çoğu denemeye cesaret edemiyor
İzmir'deki HABAŞ fabrikasında şiddetli patlama: 9 şüpheli tutuklandı 2 kişiye ev hapsi kararı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'dan Leao ve Osimhen açıklaması! Zeminle alakası yokmuş
Asensio'ya transfer kancası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de flaş ayrılık! Kulüp arıyor F.Bahçe'de flaş ayrılık! Kulüp arıyor 09:26
G.Saray'da Batrakov planı! G.Saray'da Batrakov planı! 09:16
Can Uzun’un 21. yaşı kutlandı Can Uzun’un 21. yaşı kutlandı 01:40
Periler galip: 76-62 Periler galip: 76-62 01:38
Fenerbahçe Tarfin Paris'te mağlup Fenerbahçe Tarfin Paris'te mağlup 01:13
Fenerbahçe Tarfin Paris'te mağlup Fenerbahçe Tarfin Paris'te mağlup 01:11
Daha Eski
G.Saray'dan Leao ve Osimhen açıklaması! Zeminle alakası yokmuş G.Saray'dan Leao ve Osimhen açıklaması! Zeminle alakası yokmuş 00:53
G.Saray'da Cuesta krizi! G.Saray'da Cuesta krizi! 00:53
G.Saray'da flaş ayrılık! Ocak ayında... G.Saray'da flaş ayrılık! Ocak ayında... 00:53
G.Saray'da zemin krizi! Başka stat... G.Saray'da zemin krizi! Başka stat... 00:53
CIES açıkladı! Listede Süper Lig'den tek isim CIES açıkladı! Listede Süper Lig'den tek isim 00:53
İşte RAMS Park'ın çimlerinin son hali İşte RAMS Park'ın çimlerinin son hali 00:53