UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan, kasım ayında oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. 12-17 Kasım tarihleri arasında Avrupa'nın önemli milli takımları sahaya çıkarken futbolseverler de maçların yayın programını araştırmaya başladı. A Milli Futbol Takımı, bu süreçte Belçika ve Fransa ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlıların mücadeleleri ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Diğer Uluslar Ligi karşılaşmaları ise A Spor, A Haber, A2 ve A Para kanallarında futbolseverlerle buluşacak. Peki, Uluslar Ligi maçları hangi kanalda? Milli maçlar şifresiz mi? İşte 12-17 Kasım tarihleri arasındaki maçların yayın takvimi...

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki son iki karşılaşmasından ilkinde Belçika'yı konuk edecek. Türkiye-Belçika mücadelesi 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.

FRANSA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Ay-yıldızlı ekip, kasım ayındaki ikinci karşılaşmasında Fransa deplasmanına çıkacak. Fransa-Türkiye maçı 15 Kasım 2026 Pazar günü saat 22.45'te başlayacak. Kritik mücadele ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

12 KASIM PERŞEMBE ULUSLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

20.00 | Türkiye-Belçika | ATV

22.45 | İtalya-Fransa | A Spor

22.45 | Çekya-İspanya | A Haber

22.45 | İngiltere-Hırvatistan | A2

13 KASIM CUMA ULUSLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

22.45 | Sırbistan-Almanya | A Spor

22.45 | Hollanda-Yunanistan | A Haber

22.45 | Slovenya-İsviçre | A Para

14 KASIM CUMARTESİ ULUSLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

20.00 | Norveç-Galler | A Spor

22.45 | Portekiz-Danimarka | A Haber

22.45 | İsveç-Bosna Hersek | A Spor

22.45 | Romanya-Polonya | A Para

15 KASIM PAZAR ULUSLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

22.45 | Fransa-Türkiye | ATV

22.45 | Belçika-İtalya | A Spor

22.45 | İspanya-İngiltere | A Haber

22.45 | Hırvatistan-Çekya | A Para

16 KASIM PAZARTESİ ULUSLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

22.45 | Almanya-Hollanda | A Haber

22.45 | Yunanistan-Sırbistan | A Spor

22.45 | İsviçre-İskoçya | A Para

17 KASIM SALI ULUSLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

22.45 | Galler-Portekiz | A Haber

22.45 | Polonya-İsveç | A Para

22.45 | Danimarka-Norveç | A Spor

ULUSLAR LİGİ MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ?

12-17 Kasım tarihleri arasında Turkuvaz Medya kanallarında yayınlanacak 21 UEFA Uluslar Ligi karşılaşması televizyondan canlı ve şifresiz izlenebilecek. Türkiye'nin Belçika ve Fransa ile oynayacağı maçlar ATV'den yayınlanırken diğer mücadeleler A Spor, A Haber, A2 ve A Para ekranlarında futbolseverlerle buluşacak.

ULUSLAR LİGİ MAÇLARI NEREDEN CANLI İZLENİR?

UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları televizyon üzerinden ATV, A Spor, A Haber, A2 ve A Para kanallarından takip edilebilecek.