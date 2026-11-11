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Anasayfa Haber Özel Milli futbolcuların doğum günleri ve burçları! Hangi futbolcu hangi burç?

Milli futbolcuların doğum günleri ve burçları! Hangi futbolcu hangi burç?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa ile oynayacağı karşılaşmaların hazırlıklarını sürdürüyor. Ay-yıldızlı ekibin yıldız futbolcuları sahadaki performanslarının yanı sıra özel hayatlarıyla da futbolseverlerin ilgisini çekiyor. Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz ve Orkun Kökçü gibi isimlerin hangi burçta olduğu, ne zaman doğduğu ve doğum günleri araştırılıyor. Peki, A Milli Takım futbolcuları hangi burç? İşte milli futbolcuların doğum tarihleri ve burçları…

Haber Özel Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 08:54
Milli futbolcuların doğum günleri ve burçları! Hangi futbolcu hangi burç?

Berke Özer

25 Mayıs 2000 - İkizler

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Milli futbolcuların doğum günleri ve burçları! Hangi futbolcu hangi burç?

Ersin Destanoğlu

1 Ocak 2001 - Oğlak

Milli futbolcuların doğum günleri ve burçları! Hangi futbolcu hangi burç?

Uğurcan Çakır

5 Nisan 1996 - Koç

Milli futbolcuların doğum günleri ve burçları! Hangi futbolcu hangi burç?

Abdülkerim Bardakcı

7 Eylül 1994 - Başak

Milli futbolcuların doğum günleri ve burçları! Hangi futbolcu hangi burç?

Ahmetcan Kaplan

16 Ocak 2003 - Oğlak

Milli futbolcuların doğum günleri ve burçları! Hangi futbolcu hangi burç?

Emirhan Topçu

11 Ekim 2000 - Terazi

Milli futbolcuların doğum günleri ve burçları! Hangi futbolcu hangi burç?

Eren Elmalı

7 Temmuz 2000 - Yengeç

Milli futbolcuların doğum günleri ve burçları! Hangi futbolcu hangi burç?

Ferdi Kadıoğlu

7 Ekim 1999 - Terazi

Milli futbolcuların doğum günleri ve burçları! Hangi futbolcu hangi burç?

Merih Demiral

5 Mart 1998 - Balık

Milli futbolcuların doğum günleri ve burçları! Hangi futbolcu hangi burç?

Mustafa Eskihellaç

5 Mayıs 1997 - Boğa

Milli futbolcuların doğum günleri ve burçları! Hangi futbolcu hangi burç?

Ozan Kabak

25 Mart 2000 - Koç

Milli futbolcuların doğum günleri ve burçları! Hangi futbolcu hangi burç?

Zeki Çelik

17 Şubat 1997 - Kova

Milli futbolcuların doğum günleri ve burçları! Hangi futbolcu hangi burç?

Arda Güler

25 Şubat 2005 - Balık

Milli futbolcuların doğum günleri ve burçları! Hangi futbolcu hangi burç?

Can Uzun

11 Kasım 2005 - Akrep

Milli futbolcuların doğum günleri ve burçları! Hangi futbolcu hangi burç?

Hakan Çalhanoğlu

8 Şubat 1994 - Kova

Milli futbolcuların doğum günleri ve burçları! Hangi futbolcu hangi burç?

İsmail Yüksek

26 Ocak 1999 - Kova

Milli futbolcuların doğum günleri ve burçları! Hangi futbolcu hangi burç?

Orkun Kökçü

29 Aralık 2000 - Oğlak

Milli futbolcuların doğum günleri ve burçları! Hangi futbolcu hangi burç?

Salih Özcan

11 Ocak 1998 - Oğlak

Milli futbolcuların doğum günleri ve burçları! Hangi futbolcu hangi burç?

Aral Şimşir

19 Haziran 2002 - İkizler

Milli futbolcuların doğum günleri ve burçları! Hangi futbolcu hangi burç?

Barış Alper Yılmaz

23 Mayıs 2000 - İkizler

Milli futbolcuların doğum günleri ve burçları! Hangi futbolcu hangi burç?

Deniz Gül

2 Temmuz 2004 - Yengeç

Milli futbolcuların doğum günleri ve burçları! Hangi futbolcu hangi burç?

İlhan Fakılı

20 Ocak 2006 - Kova

Milli futbolcuların doğum günleri ve burçları! Hangi futbolcu hangi burç?

Oğuz Aydın

27 Ekim 2000 - Akrep

Milli futbolcuların doğum günleri ve burçları! Hangi futbolcu hangi burç?

Yunus Akgün

7 Temmuz 2000 - Yengeç

Milli futbolcuların doğum günleri ve burçları! Hangi futbolcu hangi burç?

Kenan Yıldız

4 Mayıs 2025 - Boğa

Milli futbolcuların doğum günleri ve burçları! Hangi futbolcu hangi burç?

HANGİ BURÇTAN KAÇ MİLLİ FUTBOLCU VAR?

Kasım ayındaki 26 kişilik aday kadronun doğum tarihlerine göre hazırlanan burç dağılımı şöyle:

Oğlak: 4 futbolcu

İkizler: 3 futbolcu

Kova: 3 futbolcu

Yengeç: 3 futbolcu

Balık: 2 futbolcu

Koç: 2 futbolcu

Boğa: 2 futbolcu

Terazi: 2 futbolcu

Akrep: 2 futbolcu

Yay: 1 futbolcu

Başak: 1 futbolcu

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