Milli futbolcuların doğum günleri ve burçları! Hangi futbolcu hangi burç?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa ile oynayacağı karşılaşmaların hazırlıklarını sürdürüyor. Ay-yıldızlı ekibin yıldız futbolcuları sahadaki performanslarının yanı sıra özel hayatlarıyla da futbolseverlerin ilgisini çekiyor. Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz ve Orkun Kökçü gibi isimlerin hangi burçta olduğu, ne zaman doğduğu ve doğum günleri araştırılıyor. Peki, A Milli Takım futbolcuları hangi burç? İşte milli futbolcuların doğum tarihleri ve burçları…
Haber Özel Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 08:54
Abdülkerim Bardakcı
7 Eylül 1994 - Başak
Ahmetcan Kaplan
16 Ocak 2003 - Oğlak
Emirhan Topçu
11 Ekim 2000 - Terazi
Eren Elmalı
7 Temmuz 2000 - Yengeç
Ferdi Kadıoğlu
7 Ekim 1999 - Terazi
Merih Demiral
5 Mart 1998 - Balık
Mustafa Eskihellaç
5 Mayıs 1997 - Boğa
Ozan Kabak
25 Mart 2000 - Koç
Zeki Çelik
17 Şubat 1997 - Kova
Arda Güler
25 Şubat 2005 - Balık
Can Uzun
11 Kasım 2005 - Akrep
Hakan Çalhanoğlu
8 Şubat 1994 - Kova
İsmail Yüksek
26 Ocak 1999 - Kova
Orkun Kökçü
29 Aralık 2000 - Oğlak
Salih Özcan
11 Ocak 1998 - Oğlak
Aral Şimşir
19 Haziran 2002 - İkizler
Barış Alper Yılmaz
23 Mayıs 2000 - İkizler
Deniz Gül
2 Temmuz 2004 - Yengeç
İlhan Fakılı
20 Ocak 2006 - Kova
Oğuz Aydın
27 Ekim 2000 - Akrep
Yunus Akgün
7 Temmuz 2000 - Yengeç
Kenan Yıldız
4 Mayıs 2025 - Boğa
HANGİ BURÇTAN KAÇ MİLLİ FUTBOLCU VAR?
Kasım ayındaki 26 kişilik aday kadronun doğum tarihlerine göre hazırlanan burç dağılımı şöyle:
Oğlak: 4 futbolcu
İkizler: 3 futbolcu
Kova: 3 futbolcu
Yengeç: 3 futbolcu
Balık: 2 futbolcu
Koç: 2 futbolcu
Boğa: 2 futbolcu
Terazi: 2 futbolcu
Akrep: 2 futbolcu
Yay: 1 futbolcu
Başak: 1 futbolcu
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