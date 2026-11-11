TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye 2026'da eleme heyecanı devam ediyor. 10 Kasım Salı akşamı yayınlanan bölümde haftanın ilk takım dokunulmazlığı için Mavi ve Kırmızı Takım mutfakta karşı karşıya geldi. Atatürk'ün ziyaret ettiği şehirlerin yöresel lezzetlerinin hazırlandığı mücadelede kazanan taraf Mavi Takım oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununda ise Nilay rakiplerini geride bıraktı. Takım oylamasının ardından haftanın ilk eleme adayı Nurten olarak belirlendi. İşte MasterChef son bölümde yaşananlar…

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk takım dokunulmazlığı için Mavi Takım ve Kırmızı Takım karşı karşıya geldi. 10 Kasım'a özel hazırlanan konseptte yarışmacılardan Atatürk'ün ziyaret ettiği, önemli kongre ve genelgelere ev sahipliği yapan şehirlerin yöresel yemeklerini hazırlamaları istendi.

Şeflerin tadım ve değerlendirmelerinin ardından haftanın ilk dokunulmazlık oyununu 4-3'lük skorla Mavi Takım kazandı. Böylece Mavi Takım yarışmacıları eleme potasına girme riskinden kurtulurken Kırmızı Takım bireysel dokunulmazlık mücadelesine çıktı.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Takım oyununu kaybeden Kırmızı Takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlığı kazanmak için yeniden tezgâh başına geçti. Mehmet Şef'in belirlediği Karadeniz'e özgü Balıklı Ekmek yemeğini en başarılı şekilde hazırlamak isteyen yarışmacılar, şeflerin beğenisini kazanmak için mücadele etti.

Değerlendirme sonunda Şükran, Muhammed ve Nilay'ın tabakları öne çıktı. Şeflerin son kararıyla gecenin bireysel dokunulmazlığını kazanan isim Nilay oldu.

MASTERCHEF'TE İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de bu haftadan itibaren uygulanan yeni eleme sistemiyle birlikte bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, artık başka bir ismi doğrudan eleme potasına gönderemiyor. Dokunulmazlığı kazanan isim yalnızca kendi güvenliğini sağlıyor. Eleme adayı ise kaybeden takımın kendi arasında gerçekleştirdiği oylamayla belirleniyor.

10 Kasım Salı akşamı yayınlanan bölümde yapılan oylamanın ardından haftanın ilk eleme adayı Nurten oldu. Böylece Nurten, 14. haftada eleme potasına giren ilk yarışmacı olarak kayıtlara geçti.

MASTERCHEF 10 KASIM DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA HANGİ YEMEKLER YAPILDI?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla MasterChef'te özel bir konsept hazırlandı. Yarışmacılardan Atatürk'ün ziyaret ettiği şehirlerle özdeşleşen yöresel yemekleri hazırlamaları istendi.

Takımların hazırladığı yemekler arasında şu lezzetler yer aldı:

Peynirli Bougatsa

Çarşamba Keşkeği

Patlıcan Pehli

Şalgam Dolması

Divriği Pilavı

Ankara Tava

Müşebbek

Şeflerin değerlendirmesi sonucunda Mavi Takım, rakibini 4-3 mağlup ederek haftanın ilk dokunulmazlığını elde etti.

MASTERCHEF'TE YENİ ELEME SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

MasterChef Türkiye'de bu haftayla birlikte eleme sisteminde değişikliğe gidildi. Yeni uygulamaya göre bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, eleme adayı belirleme hakkına sahip olmayacak. Bu yarışmacı yalnızca kendi dokunulmazlığını kazanarak eleme potasına girmekten kurtulacak.

Eleme adayının belirlenmesi ise kaybeden takımın oylamasına bırakıldı. Haftanın sonunda yapılacak eleme sürecinde toplam dört yarışmacının potada yer alması planlanıyor.

MASTERCHEF 14. HAFTA İLK ELEME ADAYI KİM?

MasterChef Türkiye 2026'nın 14. haftasında ilk eleme adayı Nurten oldu. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Mavi Takım kazanırken bireysel dokunulmazlık Nilay'ın oldu.

Yarışmada haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için takımlar yeniden karşı karşıya gelecek. Yeni mücadelede kaybeden takım, eleme potasına girmemek için yarışacak.