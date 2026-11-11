Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte milyonlarca araç sahibinin gündeminde kış lastiği uygulaması yer alıyor. 2026-2027 kış sezonunda zorunlu kış lastiği döneminin başlayacağı tarih yaklaşırken sürücüler, lastik değişimi için son günü ve uygulamanın hangi araçları kapsadığını araştırıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre şehirler arası yollarda yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçlarda kış lastiği kullanımı 15 Kasım 2026'da zorunlu hale gelecek. Uygulama 15 Nisan 2027'ye kadar devam edecek. Peki, kış lastiği zorunluluğu başladı mı? Hususi otomobiller kış lastiği takmak zorunda mı? İşte 2026 kış lastiği uygulamasına ilişkin tüm detaylar...

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU BAŞLADI MI?

Hayır. 10 Kasım 2026 itibarıyla 2026-2027 sezonunun zorunlu kış lastiği uygulaması henüz başlamadı. Şehirler arası yollarda yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçlar için zorunluluk 15 Kasım 2026 Pazar günü yürürlüğe girecek.

Sürücülerin bu tarihten itibaren araçlarını kış şartlarına uygun lastiklerle kullanması gerekiyor. Denetimler, belirlenen zorunluluk kapsamında gerçekleştirilecek.

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BİTİYOR?

2026-2027 kış lastiği uygulaması 15 Kasım 2026 tarihinde başlayacak ve 15 Nisan 2027 tarihinde sona erecek. Böylece zorunlu kullanım dönemi beş ay sürecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemesiyle daha önce 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında uygulanan dört aylık dönem, mevsimsel şartlar dikkate alınarak 15 Kasım-15 Nisan olarak güncellenmişti.

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

Zorunlu kış lastiği uygulaması, şehirler arası karayollarında yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan taşıtları kapsıyor. Bu kapsamda ticari amaçla taşımacılık yapan otobüs, minibüs, kamyon, çekici, tanker ve kamyonet gibi araçların mevzuata uygun kış lastiği kullanması gerekiyor.

Araç türlerine göre lastik kullanımında da farklı kurallar bulunuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının açıklamasına göre kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların dingilleri üzerindeki tüm lastiklerin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin ise tüm lastiklerinin kış lastiği olması gerekiyor.

HUSUSİ OTOMOBİLLERDE KIŞ LASTİĞİ ZORUNLU MU?

Hususi otomobiller için Türkiye genelinde şehirler arası ticari taşımacılık araçlarıyla aynı kapsamda bir kış lastiği zorunluluğu bulunmuyor. Ancak bu durum özel araç sahiplerinin her koşulda kış lastiği kullanma yükümlülüğünden muaf olduğu anlamına gelmiyor.

Valilikler, kendi illerindeki hava ve yol koşullarını dikkate alarak il sınırları içerisinde kış lastiği uygulamasının kapsamını ve süresini genişletebiliyor. Bu nedenle özel otomobil sahiplerinin bulundukları ilin valiliği tarafından yapılan duyuruları takip etmesi gerekiyor.

Bakanlık, zorunluluk kapsamına girmeyen hususi araç sahiplerine de kış şartlarında güvenli sürüş için kış lastiği kullanmalarını tavsiye ediyor.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI VAR MI?

Zorunluluk kapsamındaki araçlarda kış lastiği bulunmaması halinde araç işletenlerine idari para cezası uygulanabiliyor. Denetimlerde kış lastiği şartına uyulup uyulmadığı kontrol ediliyor.

Sürücülerin ceza yaptırımıyla karşılaşmamak için 15 Kasım 2026'dan önce lastik değişimlerini tamamlamaları ve araçlarının mevzuata uygunluğunu kontrol ettirmeleri gerekiyor.

KIŞ LASTİĞİ KAÇ DERECEDE TAKILMALI?

Kış lastiği kullanımı için yalnızca kar yağışını beklemek gerekmiyor. Hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü dönemlerde kış lastikleri, özel kauçuk yapıları sayesinde soğuk hava koşullarında yol tutuşuna katkı sağlıyor.

Yaz lastikleri düşük sıcaklıklarda sertleşerek özellikle karlı ve buzlu zeminlerde tutunma kaybına neden olabiliyor. Kış lastikleri ise soğuk havalarda daha iyi yol tutuşu ve frenleme performansı sağlamaya yardımcı oluyor. Bu nedenle zorunluluk tarihini beklemeden, hava koşullarının gerektirdiği bölgelerde lastik değişiminin planlanması öneriliyor.

ZİNCİR BULUNDURMAK KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞUNU ORTADAN KALDIRIR MI?

Hayır. Araçta patinaj zinciri bulundurulması veya zincir kullanılması, zorunlu kış lastiği uygulamasının yerine geçmiyor. Sürücülerin mevzuatın gerektirdiği kış lastiklerini kullanması gerekiyor.

Bakanlık açıklamasında, sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastiklerin kış lastiği yerine geçtiği de belirtiliyor. Ayrıca kış şartlarında zincir, takoz ve çekme halatı gibi ekipmanların araçta bulundurulması tavsiye ediliyor.