BİM 13 Kasım 2026 kataloğu: 13 Kasım Cuma BİM indirimli ürünler
BİM'in 13 Kasım 2026 Cuma günü satışa sunacağı aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Kasım ayının yeni fırsatlarını takip eden vatandaşlar, bu hafta BİM'de hangi ürünlerin indirimli olacağını araştırmaya başladı. Yeni katalogda mutfak gereçlerinden cam ürünlere, emaye mutfak eşyalarından valiz çeşitlerine, tekstil ürünlerinden çocuk giyimine kadar farklı kategorilerde seçenekler bulunuyor. Özellikle 999 TL'den başlayan valizler, 999 TL'lik çaydanlık, 219 TL'lik Paşabahçe çay bardağı ve 25 TL'lik plastik ürünler dikkat çekiyor. Peki, 13 Kasım Cuma BİM'de neler var? İşte BİM aktüel kataloğundaki indirimli ürünler ve satış fiyatları...
Haber Özel Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 11:55 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2026 09:14
BİM'DE 13 KASIM CUMA GİYİM ÜRÜNLERİ
BİM 13 KASIM MUTFAK ÜRÜNLERİ VE FİYATLARI
Desenli emaye bakraç 20 cm: 549 TL
Desenli emaye sosluk 14 cm: 349 TL
Desenli emaye kızartma tenceresi 22 cm: 579 TL
6 parçalı desenli emaye saklama kabı: 649 TL
Bonera paslanmaz çelik çaydanlık: 999 TL
Alüminyum döküm şekilli pankek tavası: 449 TL
Çelik saplı silikon uçlu maşa: 149 TL
Gold saplı akasya mutfak gereçleri: 99 TL
Okyanus kase seti: 129 TL
Ölçülü narenciye sıkacağı: 89 TL
Paslanmaz süt süzgeci: 75 TL
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