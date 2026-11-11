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Anasayfa Haber Özel BİM 13 Kasım 2026 kataloğu: 13 Kasım Cuma BİM indirimli ürünler

BİM 13 Kasım 2026 kataloğu: 13 Kasım Cuma BİM indirimli ürünler

BİM'in 13 Kasım 2026 Cuma günü satışa sunacağı aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Kasım ayının yeni fırsatlarını takip eden vatandaşlar, bu hafta BİM'de hangi ürünlerin indirimli olacağını araştırmaya başladı. Yeni katalogda mutfak gereçlerinden cam ürünlere, emaye mutfak eşyalarından valiz çeşitlerine, tekstil ürünlerinden çocuk giyimine kadar farklı kategorilerde seçenekler bulunuyor. Özellikle 999 TL'den başlayan valizler, 999 TL'lik çaydanlık, 219 TL'lik Paşabahçe çay bardağı ve 25 TL'lik plastik ürünler dikkat çekiyor. Peki, 13 Kasım Cuma BİM'de neler var? İşte BİM aktüel kataloğundaki indirimli ürünler ve satış fiyatları...

Haber Özel Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 11:55 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2026 09:14
BİM 13 Kasım 2026 kataloğu: 13 Kasım Cuma BİM indirimli ürünler

BİM 13 KASIM 2026 AKTÜEL KATALOĞUNDA NELER VAR?

Paşabahçe 6'lı Bouquet çay bardağı: 219 TL

Glass in Love 6'lı cam kupa: 229 TL

Bonera paslanmaz çelik çaydanlık: 999 TL

Borcam gravür kenarlı fırın tepsisi: 299 TL

Amboss şekilli pankek tavası: 449 TL

Desenli emaye saklama kabı: 649 TL

Küçük boy PP valiz: 999 TL

Orta boy PP valiz: 1.199 TL

Büyük boy PP valiz: 1.399 TL

Kiğılı Dynamic garnili polar: 739 TL

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BİM 13 Kasım 2026 kataloğu: 13 Kasım Cuma BİM indirimli ürünler

BİM'DE 13 KASIM CUMA GİYİM ÜRÜNLERİ

Kadın tam fermuarlı polar üst: 349 TL

Erkek tam fermuarlı polar üst: 349 TL

Kadın kaşkorse pantolon: 299 TL

Kadın kaşkorse sweat: 299 TL

Erkek şardonlu eşofman altı: 269 TL

Kadın şardonlu eşofman altı: 269 TL

Kiğılı Dynamic garnili polar: 739 TL

Kiğılı Dynamic erkek pantolon: 719 TL

Erkek dokuma pantolon: 419 TL

Erkek trekking ayakkabı: 799 TL

Kadın termal çorap: 149 TL

Penti 40 denye külotlu çorap: 89 TL

Penti 40 denye pantolon çorabı: 49 TL

Erkek soket çorap: 109 TL

Kadın desenli slip 3'lü: 109 TL

BİM 13 Kasım 2026 kataloğu: 13 Kasım Cuma BİM indirimli ürünler

BİM 13 KASIM ÇOCUK ÜRÜNLERİ VE AKSESUARLARI

Barbie / Hot Wheels yağmur çizmesi: 459 TL

Barbie / Hot Wheels bardaklı şemsiye: 459 TL

Barbie / Hot Wheels çocuk çorabı: 79 TL

Pelüş ve metal toka çeşitleri: 59 TL

Bel / ayak sıcak su torbası: 349 TL

Altınbaşak 10'lu dikiş seti: 169 TL

Üçbaşak 2'li dikiş ipi: 139 TL

Ören Bayan Dora 2'li yumak: 89 TL

Ören Bayan Kristal 2'li yumak: 89 TL

Düz dikişsiz bone: 55 TL

Fırfırlı dikişsiz bone: 75 TL

Yazma ve flamlı eşarp: 99 TL

BİM 13 Kasım 2026 kataloğu: 13 Kasım Cuma BİM indirimli ürünler

BİM 13 KASIM MUTFAK ÜRÜNLERİ VE FİYATLARI

Desenli emaye bakraç 20 cm: 549 TL

Desenli emaye sosluk 14 cm: 349 TL

Desenli emaye kızartma tenceresi 22 cm: 579 TL

6 parçalı desenli emaye saklama kabı: 649 TL

Bonera paslanmaz çelik çaydanlık: 999 TL

Alüminyum döküm şekilli pankek tavası: 449 TL

Çelik saplı silikon uçlu maşa: 149 TL

Gold saplı akasya mutfak gereçleri: 99 TL

Okyanus kase seti: 129 TL

Ölçülü narenciye sıkacağı: 89 TL

Paslanmaz süt süzgeci: 75 TL

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