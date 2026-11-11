Ankara'da hava nasıl olacak? 12 Kasım Ankara hava durumu! Ankara'da hava durumunu takip eden vatandaşlar, 12 Kasım Perşembe günü kar yağışının devam edip etmeyeceğini ve sıcaklıkların nasıl değişeceğini araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 5 günlük hava tahmin raporuna göre başkentte yarın parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Kar yağışı tahmin edilmezken Ankara genelinde en düşük sıcaklığın 4, en yüksek sıcaklığın ise 16 derece olması öngörülüyor. Peki, Ankara'da 12 Kasım Perşembe günü hava nasıl olacak? Başkentte kar yağışı devam edecek mi, sıcaklık kaç dereceye çıkacak? İşte güncel hava durumu tahmini...

ANKARA'DA 12 KASIM HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin yayınladığı tahminlere göre Ankara'da 12 Kasım Perşembe günü parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Gün içerisinde sıcaklık en düşük 4, en yüksek 16 derece seviyesinde seyredecek. Nem oranının yüzde 66 ile yüzde 91 arasında değişmesi beklenirken rüzgarın saatte 13 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor.

ANKARA'DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?

Ankara'da 12 Kasım Perşembe günü için yayımlanan hava tahmininde kar yağışı beklenmiyor. Başkent genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olması öngörülüyor.

Meteoroloji'nin 5 günlük tahmin raporunda 13 Kasım Cuma günü rüzgarlı, 14 Kasım Cumartesi ve 15 Kasım Pazar günlerinde ise yağışlı hava işaretleri yer alıyor. Bu nedenle hafta sonuna doğru hava koşullarında değişiklik yaşanabileceği görülüyor.

Haftalık Hava Tahmini 📆(11 - 17 Kasım 2026) Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının yarın (Çarşamba) batı kesimlerden başlamak üzere artarak mevsim normalleri civarında, kuzey, iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. https://t.co/O02hcQCuX1 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) November 10, 2026

ANKARA İLÇE İLÇE HAVA DURUMU 12 KASIM

Meteoroloji'nin ilçe tahminlerine göre Ankara'nın tüm ilçelerinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. İlçelere göre tahmin edilen en yüksek sıcaklıklar şöyle:

Ankara merkez: 10 derece

10 derece Akyurt: 9 derece

Altındağ: 10 derece

Ayaş: 12 derece

Bala: 9 derece

Beypazarı: 12 derece

Çamlıdere: 6 derece

Çankaya: 10 derece

Çubuk: 9 derece

Elmadağ: 11 derece

Etimesgut: 10 derece

Evren: 12 derece

Gölbaşı: 12 derece

Güdül: 11 derece

Haymana: 10 derece

Kalecik: 13 derece

Kahramankazan: 10 derece

Keçiören: 10 derece

Kızılcahamam: 7 derece

Mamak: 11 derece

Nallıhan: 12 derece

Polatlı: 12 derece

Pursaklar: 9 derece

Sincan: 10 derece

Şereflikoçhisar: 12 derece

Yenimahalle: 12 derece

ANKARA'DA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji'nin 5 günlük tahmin raporunda Ankara için öne çıkan sıcaklık değerleri şöyle:

12 Kasım Perşembe: En düşük 4, en yüksek 16 derece.

13 Kasım Cuma: En düşük 7, en yüksek 18 derece.

14 Kasım Cumartesi: En düşük 10, en yüksek 14 derece.

15 Kasım Pazar: En düşük 8, en yüksek 15 derece.

METEOROLOJİ YURT GENELİ HAVA DURUMU