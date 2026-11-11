CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Haber Özel ANKARA'DA KAR BEKLENİYOR MU? 12 Kasım Perşembe hava durumu

ANKARA'DA KAR BEKLENİYOR MU? 12 Kasım Perşembe hava durumu

Ankara'da 12 Kasım Perşembe günü beklenen hava durumu belli oldu. Meteoroloji'nin 5 günlük tahminine göre başkentte parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Kar yağışı beklenmezken sıcaklıkların 4 ila 16 derece arasında seyretmesi tahmin ediliyor.

Haber Özel Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 11:32
ANKARA'DA KAR BEKLENİYOR MU? 12 Kasım Perşembe hava durumu

Ankara'da hava nasıl olacak? 12 Kasım Ankara hava durumu! Ankara'da hava durumunu takip eden vatandaşlar, 12 Kasım Perşembe günü kar yağışının devam edip etmeyeceğini ve sıcaklıkların nasıl değişeceğini araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 5 günlük hava tahmin raporuna göre başkentte yarın parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Kar yağışı tahmin edilmezken Ankara genelinde en düşük sıcaklığın 4, en yüksek sıcaklığın ise 16 derece olması öngörülüyor. Peki, Ankara'da 12 Kasım Perşembe günü hava nasıl olacak? Başkentte kar yağışı devam edecek mi, sıcaklık kaç dereceye çıkacak? İşte güncel hava durumu tahmini...

ANKARA'DA 12 KASIM HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin yayınladığı tahminlere göre Ankara'da 12 Kasım Perşembe günü parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Gün içerisinde sıcaklık en düşük 4, en yüksek 16 derece seviyesinde seyredecek. Nem oranının yüzde 66 ile yüzde 91 arasında değişmesi beklenirken rüzgarın saatte 13 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor.

ankara'da kar yağacak mı

ANKARA'DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?

Ankara'da 12 Kasım Perşembe günü için yayımlanan hava tahmininde kar yağışı beklenmiyor. Başkent genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olması öngörülüyor.

Meteoroloji'nin 5 günlük tahmin raporunda 13 Kasım Cuma günü rüzgarlı, 14 Kasım Cumartesi ve 15 Kasım Pazar günlerinde ise yağışlı hava işaretleri yer alıyor. Bu nedenle hafta sonuna doğru hava koşullarında değişiklik yaşanabileceği görülüyor.

ANKARA İLÇE İLÇE HAVA DURUMU 12 KASIM

Meteoroloji'nin ilçe tahminlerine göre Ankara'nın tüm ilçelerinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. İlçelere göre tahmin edilen en yüksek sıcaklıklar şöyle:

  • Ankara merkez: 10 derece
  • Akyurt: 9 derece
  • Altındağ: 10 derece
  • Ayaş: 12 derece
  • Bala: 9 derece
  • Beypazarı: 12 derece
  • Çamlıdere: 6 derece
  • Çankaya: 10 derece
  • Çubuk: 9 derece
  • Elmadağ: 11 derece
  • Etimesgut: 10 derece
  • Evren: 12 derece
  • Gölbaşı: 12 derece
  • Güdül: 11 derece
  • Haymana: 10 derece
  • Kalecik: 13 derece
  • Kahramankazan: 10 derece
  • Keçiören: 10 derece
  • Kızılcahamam: 7 derece
  • Mamak: 11 derece
  • Nallıhan: 12 derece
  • Polatlı: 12 derece
  • Pursaklar: 9 derece
  • Sincan: 10 derece
  • Şereflikoçhisar: 12 derece
  • Yenimahalle: 12 derece

ANKARA'DA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji'nin 5 günlük tahmin raporunda Ankara için öne çıkan sıcaklık değerleri şöyle:

  • 12 Kasım Perşembe: En düşük 4, en yüksek 16 derece.
  • 13 Kasım Cuma: En düşük 7, en yüksek 18 derece.
  • 14 Kasım Cumartesi: En düşük 10, en yüksek 14 derece.
  • 15 Kasım Pazar: En düşük 8, en yüksek 15 derece.

METEOROLOJİ YURT GENELİ HAVA DURUMU

ankara hava durumu

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Buruk'tan derbi öncesi flaş karar!
F.Bahçe'den Kuyt için resmi açıklama!
DİĞER
Fenerbahçe'ye 2 yıldızdan biri imza atacak! Transferde golcü harekatı...
Dünyanın gözü COP31'de! Başkan Erdoğan dünya liderlerini ağırlıyor
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'a transfer müjdesi! Bonservisi...
Asensio'ya transfer kancası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Kuyt için resmi açıklama! F.Bahçe'den Kuyt için resmi açıklama! 11:04
G.Saray'a transfer müjdesi! Bonservisi... G.Saray'a transfer müjdesi! Bonservisi... 10:42
F.Bahçe'den 20'lik savunmacıya kanca! F.Bahçe'den 20'lik savunmacıya kanca! 10:28
Türkiye-Karadağ maçı bilgileri Türkiye-Karadağ maçı bilgileri 10:21
F.Bahçe'de Kante için çarpıcı gerçek! F.Bahçe'de Kante için çarpıcı gerçek! 09:57
F.Bahçe'de 4 ayrılık birden! F.Bahçe'de 4 ayrılık birden! 09:27
Daha Eski
Arda Güler’den örnek Fair-Play davranışı! Arda Güler’den örnek Fair-Play davranışı! 00:59
Hamilton’dan Gazze ziyareti Hamilton’dan Gazze ziyareti 00:59
Arda Güler’den örnek Fair-Play davranışı! Arda Güler’den örnek Fair-Play davranışı! 00:59
EuroCup’ta Telekom ve Tofaş galip EuroCup’ta Telekom ve Tofaş galip 00:58
Trabzon yenildi, hoca gönderildi Trabzon yenildi, hoca gönderildi 00:57
Batrakov Premier Lig'e mi gidiyor? Menajeri resmen açıkladı Batrakov Premier Lig'e mi gidiyor? Menajeri resmen açıkladı 00:11