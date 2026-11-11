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Anasayfa Haber Özel 12 Kasım Ankara'da okul var mı? Yarın ders yapılacak mı, tatil mi?

12 Kasım Ankara'da okul var mı? Yarın ders yapılacak mı, tatil mi?

Ankara'da etkili olan kar yağışının ardından öğrenciler ve veliler, 12 Kasım Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı. Ankara Valiliği'nin kar tatili açıklaması merak edilirken gözler gelecek son dakika duyurularına çevrildi. Peki, yarın Ankara'da okul var mı, ders yapılacak mı?

Haber Özel Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 11:22
12 Kasım Ankara'da okul var mı? Yarın ders yapılacak mı, tatil mi?

Ankara'da okullar tatil mi, 12 Kasım Perşembe günü ders var mı? Başkentte etkili olan soğuk hava ve yüksek kesimlerde görülen kar yağışının ardından öğrenciler, Ankara Valiliği'nden gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Özellikle Beypazarı ve Çubuk çevresinde etkili olan kar yağışı sonrası 12 Kasım'da eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil edildi mi? Ankara Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı? İşte 12 Kasım Ankara'da okulların durumuna ilişkin son bilgiler...

ANKARA'DA 12 KASIM OKULLAR TATİL Mİ?

12 Kasım 2026 Perşembe günü Ankara'da okulların tatil edildiğine ilişkin doğrulanmış bir Valilik kararı bulunmuyor. Mevcut bilgilere göre başkentteki resmi ve özel okullarda eğitim öğretimin normal program doğrultusunda devam etmesi bekleniyor. Ankara Valiliği tarafından yeni bir tatil kararı açıklanması halinde kararın kapsamı ve hangi ilçelerde uygulanacağı netlik kazanacak.

ANKARA VALİLİĞİ KAR TATİLİ AÇIKLAMASI YAPTI MI?

Ankara Valiliği'nin 12 Kasım Perşembe günü için eğitim öğretime ara verildiğine ilişkin doğrulanmış bir duyurusu bulunmuyor. Başkentte son günlerde etkili olan soğuk hava ve yüksek kesimlerdeki kar yağışı nedeniyle öğrenciler gelişmeleri takip ediyor.

ANKARA'DA YARIN OKUL VAR MI, DERS YAPILACAK MI?

Mevcut bilgilere göre Ankara'da 12 Kasım Perşembe günü eğitim öğretimin normal ders programına göre sürmesi bekleniyor. Valilikten yeni bir tatil kararı gelmediği sürece ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri okullarına gidecek.

12 Kasım Ankara'da okul var mı

ANKARA'DA KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Millî Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler dokuz günlük tatil yapacak. Okullarda eğitim öğretim 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden başlayacak.

ANKARA'DA OKULLARLA İLGİLİ SON DAKİKA AÇIKLAMALARI NEREDEN TAKİP EDİLİR?

Ankara'da okulların tatil edilmesine ilişkin kararlar Ankara Valiliği tarafından duyuruluyor.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

12 Kasım Ankara'da okul var mı

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