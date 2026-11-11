Gelinim Mutfakta'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Aslı Hünel'in sunumuyla Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan yarışmada 11 Kasım Çarşamba günü haftanın üçüncü puan mücadelesi yaşanıyor. Tuğba, Sevim, Cemile ve Yeşim, hazırladıkları yemeklerle kayınvalidelerden en yüksek puanı almaya çalışıyor. Günün sonunda en yüksek puanı alan yarışmacı çeyrek altının sahibi olacak. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, günün birincisi kim oldu? İşte 11 Kasım 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu ve günün sonuçları...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 11 Kasım 2026 Çarşamba günü yayınlanacak bölümünde günün birincisi, kayınvalidelerin puanlamasının ardından belli olacak. Tuğba, Sevim, Cemile ve Yeşim'in hazırladığı yemeklerin değerlendirilmesiyle birlikte günün en yüksek puanını alan yarışmacı çeyrek altını kazanacak.

11 Kasım Gelinim Mutfakta günün birincisi: Sonuçların açıklanmasının ardından güncellenecek.

11 KASIM GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Sonuçların açıklanmasının ardından güncellenecek.

GELİNİM MUTFAKTA 10 KASIM'DA KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 10 Kasım Salı günü yayınlanan bölümünde Cemile, 21 puan toplayarak günün birincisi oldu ve çeyrek altını kazandı. Yeşim 20 puanla ikinci sırada yer alırken Tuğba 14, Sevim ise 5 puan aldı.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTALIK PUAN DURUMU

Yarışmanın 9 ve 10 Kasım tarihlerinde açıklanan puanlarının ardından haftalık toplam sıralama şöyle oluştu:

Tuğba: 32 puan

Yeşim: 31 puan

Cemile: 29 puan

Sevim: 20 puan

GELİNİM MUTFAKTA 10 ALTIN BİLEZİĞİ KİM KAZANACAK?

Gelinim Mutfakta'da haftanın en büyük ödülü olan 10 altın bilezik için mücadele sürüyor. Yarışmacılar hafta boyunca topladıkları puanlarla cuma günü yapılacak finalde birinci olmayı hedefliyor. Haftanın sonunda toplam puanı en yüksek olan gelin, 10 altın bileziğin sahibi olacak.