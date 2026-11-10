31 Aralık 2026 resmi tatil mi, okullar açık mı? Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve çalışan, 2027 yılbaşı tatili takvimini araştırmaya başladı. 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinin hangi günlere denk geldiği, tatilin hafta sonuyla birleşip birleşmeyeceği ve okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceği merak ediliyor. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında yılbaşı tatilinin uygulanacağı tarih belli oldu. Peki, 31 Aralık yarım gün mü, okullar tatil olacak mı? 1 Ocak 2027 hangi gün, yılbaşı tatili kaç gün sürecek? İşte ayrıntılar...

31 ARALIK 2026 RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

31 Aralık 2026 Perşembe günü resmi tatil değildir. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a göre yılbaşı tatili yalnızca 1 Ocak tarihinde uygulanıyor.

Bu nedenle 31 Aralık Perşembe günü kamu kurumlarında ve iş yerlerinde normal çalışma düzeni devam edecek. Yılın son günü, kanunen yarım gün tatil kapsamında da bulunmuyor.

Ancak kurumların kendi çalışma düzenlemeleri veya ayrıca alınabilecek idari izin kararları farklılık gösterebilir. Genel tatil takviminde 31 Aralık için herhangi bir zorunlu tatil uygulaması yer almıyor.

31 ARALIK 2026 OKULLAR TATİL Mİ, AÇIK MI?

31 Aralık 2026 Perşembe günü okullar açık olacak. Milli Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminde bu tarih için herhangi bir tatil bulunmuyor.

Dolayısıyla ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretim faaliyetleri normal şekilde devam edecek. Öğrenciler 31 Aralık Perşembe günü derslerine katılacak.

1 OCAK 2027 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR, RESMİ TATİL Mİ?

2027 yılının ilk günü olan 1 Ocak, cuma gününe denk geliyor. Türkiye'de yılbaşı günü resmi tatil kapsamında bulunduğu için kamu kurumları ve okullarda tatil uygulanacak.

1 Ocak 2027 Cuma gününün ardından 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri geliyor. Böylece hafta sonu tatili bulunan çalışanlar ve öğrenciler için üç günlük kesintisiz bir tatil imkânı oluşacak.

Normal çalışma ve eğitim düzenine ise 4 Ocak 2027 Pazartesi günü dönülecek.

2027 YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

2027 yılbaşı tatili, 1 Ocak Cuma gününün hafta sonuna denk gelen iki günle birleşmesi nedeniyle birçok çalışan ve öğrenci için toplam 3 gün sürecek.

Yılbaşı tatili takvimi şöyle:

31 Aralık 2026 Perşembe: Resmi tatil değil, normal çalışma ve eğitim günü.

1 Ocak 2027 Cuma: Yılbaşı resmi tatili.

2 Ocak 2027 Cumartesi: Hafta sonu tatili.

3 Ocak 2027 Pazar: Hafta sonu tatili.

4 Ocak 2027 Pazartesi: Okulların açılması ve normal mesai düzenine dönüş.

Resmi yılbaşı tatili yalnızca 1 Ocak günü olmakla birlikte hafta sonuyla birlikte üç günlük tatil imkânı oluşacak. Cumartesi ve pazar günleri çalışan kişiler için tatil süresi, çalışma programlarına göre değişebilecek.

31 ARALIK 2026 BANKALAR VE KAMU KURUMLARI AÇIK MI?

31 Aralık 2026 Perşembe günü resmi tatil olmadığı için bankalar, noterler, kamu kurumları ve PTT şubelerinde normal mesai düzeni geçerli olacak.

1 Ocak 2027 Cuma günü ise resmi tatil nedeniyle kamu kurumlarında ve banka şubelerinde olağan hizmetlere ara verilecek. Sürekli hizmet vermesi gereken kuruluşlar ve bazı özel sektör işletmeleri farklı çalışma düzenleri uygulayabilecek.

Vatandaşların özellikle bankacılık, noter ve kamu işlemlerini 31 Aralık tarihine kadar tamamlaması, yılbaşı tatilinde yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçebilir.

31 ARALIK İZİN ALINIRSA YILBAŞI TATİLİ 4 GÜN OLUR MU?

2027 yılbaşı tatilini uzatmak isteyen çalışanlar için 31 Aralık 2026 Perşembe günü yıllık izin kullanılması bir seçenek olabilir.

İşverenin izin talebini onaylaması halinde 31 Aralık Perşembe gününden 3 Ocak Pazar gününe kadar toplam dört günlük kesintisiz tatil yapılabilecek.

Ancak 31 Aralık günü kendiliğinden idari izin veya yarım gün tatil sayılmıyor. Bu nedenle çalışanların izin planlarını kurumlarının çalışma düzenine göre yapması gerekiyor.