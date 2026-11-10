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Anasayfa Haber Özel Uluslar Ligi maçları hangi kanalda? Milli maçlar şifresiz mi?

Uluslar Ligi maçları hangi kanalda? Milli maçlar şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi'nde kasım ayı karşılaşmaları için geri sayım başladı. 12-17 Kasım 2026 tarihleri arasında oynanacak 21 mücadele Turkuvaz Medya kanallarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ve Fransa ile oynayacağı maçlar ise ATV ekranlarında olacak. Peki, Uluslar Ligi maçları hangi kanalda, milli maçlar şifresiz mi? İşte gün gün maç programı ve yayın kanalları.

Haber Özel Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 12:32
Uluslar Ligi maçları hangi kanalda? Milli maçlar şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan, kasım ayında oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. 12-17 Kasım tarihleri arasında Avrupa'nın önemli milli takımları sahaya çıkarken futbolseverler de maçların yayın programını araştırmaya başladı. A Milli Futbol Takımı, bu süreçte Belçika ve Fransa ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlıların mücadeleleri ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Diğer Uluslar Ligi karşılaşmaları ise A Spor, A Haber, A2 ve A Para kanallarında futbolseverlerle buluşacak. Peki, Uluslar Ligi maçları hangi kanalda? Milli maçlar şifresiz mi? İşte 12-17 Kasım tarihleri arasındaki maçların yayın takvimi...

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki son iki karşılaşmasından ilkinde Belçika'yı konuk edecek. Türkiye-Belçika mücadelesi 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.

FRANSA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Ay-yıldızlı ekip, kasım ayındaki ikinci karşılaşmasında Fransa deplasmanına çıkacak. Fransa-Türkiye maçı 15 Kasım 2026 Pazar günü saat 22.45'te başlayacak. Kritik mücadele ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

12 KASIM PERŞEMBE ULUSLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

  • 20.00 | Türkiye-Belçika | ATV
  • 22.45 | İtalya-Fransa | A Spor
  • 22.45 | Çekya-İspanya | A Haber
  • 22.45 | İngiltere-Hırvatistan | A2

13 KASIM CUMA ULUSLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

  • 22.45 | Sırbistan-Almanya | A Spor
  • 22.45 | Hollanda-Yunanistan | A Haber
  • 22.45 | Slovenya-İsviçre | A Para

14 KASIM CUMARTESİ ULUSLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

  • 20.00 | Norveç-Galler | A Spor
  • 22.45 | Portekiz-Danimarka | A Haber
  • 22.45 | İsveç-Bosna Hersek | A Spor
  • 22.45 | Romanya-Polonya | A Para

15 KASIM PAZAR ULUSLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

  • 22.45 | Fransa-Türkiye | ATV
  • 22.45 | Belçika-İtalya | A Spor
  • 22.45 | İspanya-İngiltere | A Haber
  • 22.45 | Hırvatistan-Çekya | A Para

16 KASIM PAZARTESİ ULUSLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

  • 22.45 | Almanya-Hollanda | A Haber
  • 22.45 | Yunanistan-Sırbistan | A Spor
  • 22.45 | İsviçre-İskoçya | A Para

17 KASIM SALI ULUSLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

  • 22.45 | Galler-Portekiz | A Haber
  • 22.45 | Polonya-İsveç | A Para
  • 22.45 | Danimarka-Norveç | A Spor

ULUSLAR LİGİ MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ?

12-17 Kasım tarihleri arasında Turkuvaz Medya kanallarında yayınlanacak 21 UEFA Uluslar Ligi karşılaşması televizyondan canlı ve şifresiz izlenebilecek. Türkiye'nin Belçika ve Fransa ile oynayacağı maçlar ATV'den yayınlanırken diğer mücadeleler A Spor, A Haber, A2 ve A Para ekranlarında futbolseverlerle buluşacak.

ULUSLAR LİGİ MAÇLARI NEREDEN CANLI İZLENİR?

UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları televizyon üzerinden ATV, A Spor, A Haber, A2 ve A Para kanallarından takip edilebilecek.

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