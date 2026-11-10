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Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki mücadelesinde Belçika'yı konuk edecek. İzmir'de oynanacak Türkiye-Belçika karşılaşmasının tarihi, başlama saati ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Haber Özel Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 09:34 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2026 07:43
Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç şifresiz mi? A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki heyecanı kasım ayında devam ediyor. Ay-yıldızlılar, A Ligi 1. Grup'taki beşinci karşılaşmasında Belçika'yı sahasında konuk edecek. Milli takımın kritik mücadelesini takip etmek isteyen futbolseverler, Türkiye-Belçika maçının tarihini, saatini ve yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç şifresiz mi? İşte karşılaşmanın tüm detayları...

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması, 12 Kasım 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. İzmir'de oynanacak mücadelede milliler, taraftarının desteğiyle sahaya çıkacak.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Türkiye-Belçika karşılaşmasını canlı takip etmek isteyen futbolseverler için yayın bilgisi de netleşti. A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ile oynayacağı mücadele ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MİLLİ TAKIMIN KASIM AYI MAÇ PROGRAMI

A Milli Takım, Belçika karşılaşmasının ardından UEFA Uluslar Ligi'ndeki bir diğer önemli sınavında Fransa deplasmanına çıkacak. Millilerin kasım ayındaki maç programı şöyle:

  • 12 Kasım 2026 Perşembe: Türkiye-Belçika | 20.00 | ATV
  • 15 Kasım 2026 Pazar: Fransa-Türkiye | 22.45 | ATV

Türkiye-Belçika maçı ne zaman

A MİLLİ TAKIM'IN BELÇİKA MAÇI ÖNCESİ HAZIRLIKLARI

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, Belçika ve Fransa karşılaşmaları için hazırlıklarını sürdürüyor. TFF tarafından 6 Kasım'da açıklanan aday kadroda 26 futbolcu yer aldı.

Milliler, 9 Kasım Pazartesi günü Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanarak çalışmalarına başlayacak. İlk antrenmanın aynı gün saat 19.00'da yapılması planlandı.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

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