A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Belçika ile oynayacağı beşinci hafta karşılaşmasının hakemi belli oldu. UEFA'nın açıklamasına göre, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadelede İsviçreli hakem Sandro Schärer düdük çalacak. Schärer'in yardımcılıklarını Stéphane De Almeida ile Jonas Erni üstlenecek. Karşılaşmada Mirel Turkes dördüncü hakem, Lukas Fähndrich VAR, Luca Cibelli ise AVAR olarak görev yapacak. Atamanın açıklanmasının ardından futbolseverler, Sandro Schärer'in hayatını ve kariyerini araştırmaya başladı. Peki, Türkiye-Belçika maçının hakemi Sandro Schärer kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte İsviçreli hakemin biyografisi...

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇININ HAKEMİ KİM?

A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ile oynayacağı UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup beşinci hafta karşılaşmasını İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. UEFA tarafından yapılan açıklamaya göre, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın hakem ekibi şu isimlerden oluşuyor:

Hakem: Sandro Scharer

Yardımcı hakemler: Stephane De Almeida, Jonas Erni

Dördüncü hakem: Mirel Turkes

VAR: Lukas Fahndrich

AVAR: Luca Cibelli

SANDRO SCHARER KİMDİR?

Sandro Schärer, İsviçreli uluslararası futbol hakemidir. 6 Haziran 1988 tarihinde İsviçre'nin Schübelbach kentinde dünyaya gelen Schärer, hakemlik kariyerine 2005 yılında başladı.

İsviçre futbolunda alt liglerden itibaren görev alan Schärer, 2013 yılında İsviçre Süper Ligi'nde hakemlik yapmaya başladı. 2015 yılında FIFA kokartı alarak uluslararası müsabakalarda görev yapma hakkı kazandı.

Kariyerinde UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gibi önemli organizasyonlarda görev alan İsviçreli hakem, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da düdük çaldı. Schärer, Real Madrid ile Atalanta arasında oynanan 2024 UEFA Süper Kupa finalinde de orta hakem olarak görev yaptı.

SANDRO SCHARER NERELİ?

Sandro Scharer, İsviçre'nin Schübelbach kentinde doğdu. İsviçre vatandaşı olan deneyimli hakem, uluslararası futbol karşılaşmalarında İsviçre'yi temsil ediyor.

SANDRO SCHARER KAÇ YAŞINDA?

6 Haziran 1988 doğumlu olan Sandro Scharer, 2026 itibarıyla 38 yaşındadır. Hakemlik kariyerine 2005 yılında başlayan Scharer, 2015'ten bu yana FIFA kokartıyla uluslararası maçlarda görev yapıyor.

SANDRO SCHARER'İN KARİYERİ

Sandro Scharer, hakemlik eğitimini 2005 yılında tamamladı. 2011 yılında İsviçre'nin ikinci liginde görev almaya başlayan Schärer, 1 Aralık 2013 tarihinde İsviçre Süper Ligi'nde ilk maçını yönetti.

2015 yılında FIFA kokartı alan İsviçreli hakem, sonraki yıllarda Avrupa futbolunun önemli organizasyonlarında görev üstlendi. 2021 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev alan Scharer, 2024 yılında Real Madrid-Atalanta UEFA Süper Kupa finalini yönetti.

İsviçre Futbol Federasyonu tarafından 9 Nisan 2026'da yapılan açıklamada Scharer'in 2026 FIFA Dünya Kupası hakem kadrosuna seçildiği de duyuruldu.

SANDRO SCHARER HANGİ MAÇLARI YÖNETTİ?

Sandro Schärer'in kariyerindeki dikkat çeken karşılaşmalar arasında 2024 UEFA Süper Kupa finali bulunuyor. İsviçreli hakem, Real Madrid ile Atalanta arasındaki finalde orta hakem olarak görev yaptı. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Şampiyonası karşılaşmalarında da düdük çaldı.