Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak, 2026 yılında hangi tarihlerde görülecek? Sonbaharın sonuna yaklaşılırken Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının yeniden yükselip yükselmeyeceği merak ediliyor. Ekim ve kasım aylarında etkili olabilen, halk arasında pastırma yazı olarak adlandırılan kısa süreli ılık hava dönemi yeniden gündeme geldi. Özellikle kasım ayının ikinci haftasına ilişkin değerlendirmeler dikkat çekerken Meteoroloji Genel Müdürlüğünün güncel hava tahminleri de yakından takip ediliyor. Peki, pastırma sıcakları nedir, ne demek? Pastırma yazı hangi ayda olur, 2026 yılında ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek? İşte ayrıntılar...

PASTIRMA SICAKLARI NEDİR, NE DEMEK?

Pastırma sıcakları, sonbaharın ilerleyen dönemlerinde hava sıcaklıklarının kısa süreli olarak mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla yaşanan ılık ve genellikle güneşli hava koşullarına verilen isimdir.

Halk arasında pastırma yazı olarak da bilinen bu dönemde gündüz sıcaklıkları yükselirken geceleri hava serinleyebilir. Genellikle yağışların azaldığı, rüzgârın hafiflediği ve güneşli günlerin öne çıktığı hava koşulları görülür.

Pastırma sıcakları, yaz mevsiminin yeniden başladığı anlamına gelmez. Sonbahar ve kış arasındaki geçiş döneminde yaşanan geçici bir hava olayıdır.

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN 2026? HANGİ TARİHLERDE BAŞLAYACAK?

2026 pastırma sıcaklarının ne zaman başlayacağı, kasım ayının gelmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı.

Türkiye'de pastırma yazı genellikle ekim ayının son haftası ile kasım ayının ilk yarısında görülüyor. Bu nedenle 2026 yılı için de 25 Ekim-15 Kasım tarihleri arasındaki dönem öne çıkıyor.

Ancak söz konusu tarihler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilmiş kesin bir başlangıç ve bitiş takvimi değil. Pastırma sıcaklarının ne zaman yaşanacağı, bölgesel hava koşulları ve atmosferdeki değişimlere göre farklılık gösterebiliyor.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in değerlendirmelerinde kasım ayının ikinci haftasına dikkat çekilirken sıcaklık artışlarının Türkiye'nin her bölgesinde aynı anda yaşanmayabileceği belirtiliyor.

PASTIRMA SICAKLARI HANGİ AYDA OLUR?

Pastırma sıcakları Türkiye'de çoğunlukla ekim ve kasım aylarında görülüyor. Özellikle ekim ayının son günleri ile kasım ayının ilk iki haftası, bu hava olayının yaşanabileceği dönem olarak biliniyor.

Sonbaharda sıcaklıkların düşmesinin ardından bazı bölgelerde yüksek basınç koşullarının etkili olmasıyla birkaç gün boyunca daha ılık ve sakin bir hava yaşanabiliyor.

Ancak bu durum her yıl aynı tarihlerde gerçekleşmiyor. Bazı yıllarda pastırma yazı belirgin şekilde hissedilirken bazı yıllarda kısa sürüyor veya hiç görülmeyebiliyor.

2026 PASTIRMA SICAKLARI BAŞLADI MI? METEOROLOJİ NE DİYOR?

10 Kasım 2026 itibarıyla Türkiye genelinde pastırma sıcaklarının başladığını söylemek mümkün değil.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 10 Kasım tarihinde yayımladığı, 11 Kasım akşamına kadar geçerli hava tahminine göre sıcaklıkların iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece yükselmesi bekleniyor.

Ancak sıcaklık artışına rağmen ülke genelinde değerlerin mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Aynı değerlendirmede bazı bölgelerde yağmur, sağanak ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ile kar yağışı beklentisi de bulunuyor.

Bu nedenle sıcaklıkların birkaç derece yükselmesi, tek başına pastırma yazının başladığını göstermiyor. Özellikle güneşli, sakin ve mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların birkaç gün boyunca devam edip etmeyeceğinin takip edilmesi gerekiyor.

PASTIRMA SICAKLARI KAÇ GÜN SÜRER, NE ZAMAN BİTER?

Pastırma sıcaklarının her yıl geçerli olan sabit bir süresi bulunmuyor. Hava koşullarına bağlı olarak birkaç gün sürebilen bu dönem, bazı yıllarda bir veya iki haftaya kadar uzayabiliyor.

Yüksek basınç sisteminin etkisini kaybetmesi, yağışlı havanın yeniden başlaması veya soğuk hava kütlesinin bölgeye ulaşmasıyla birlikte sıcaklıklar düşebiliyor.

Bu nedenle 2026 pastırma yazının hangi tarihte sona ereceğini önceden kesin olarak söylemek mümkün değil. Başlangıç ve bitiş süresi, güncel meteorolojik tahminlerle değerlendirilebiliyor.

PASTIRMA SICAKLARI NEDEN OLUR, NASIL OLUŞUR?

Pastırma sıcaklarının oluşmasında atmosferdeki yüksek basınç koşulları önemli rol oynuyor.

Yüksek basıncın etkili olduğu dönemlerde havanın alçalıcı hareketi bulut oluşumunu sınırlayabiliyor. Böylece yağış olasılığı azalırken gündüz saatlerinde güneşlenmeyle birlikte sıcaklıklar yükselebiliyor.

Rüzgârın hafiflediği ve havanın daha sakin olduğu bu dönemlerde özellikle sabah saatlerinde pus ve sis görülebiliyor.

Gece saatlerinde ise açık gökyüzü nedeniyle yeryüzünün ısı kaybı artabiliyor. Bu durum gündüz ılık, gece ise serin veya soğuk hava koşullarının yaşanmasına yol açabiliyor.

PASTIRMA YAZI NEDEN PASTIRMA SICAKLARI OLARAK ADLANDIRILIYOR?

Pastırma yazı ifadesinin kökeni, geleneksel pastırma üretiminde kullanılan kurutma yöntemlerine dayanıyor.

Sonbaharın son döneminde görülen güneşli, nispeten kuru ve ılık hava koşulları, etin kurutulması için elverişli bir ortam oluşturabiliyor.

Geleneksel yöntemlerle pastırma hazırlanırken bu dönemden yararlanılması nedeniyle söz konusu hava olayının halk arasında pastırma yazı olarak adlandırıldığı kabul ediliyor.

PASTIRMA SICAKLARI TÜRKİYE'NİN HANGİ BÖLGELERİNDE GÖRÜLÜR?

Pastırma sıcakları yalnızca belirli bir şehre özgü değil. Türkiye'nin farklı bölgelerinde sonbahar mevsiminde kısa süreli sıcaklık artışları yaşanabiliyor.

Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve diğer bölgelerde atmosfer koşullarına bağlı olarak pastırma yazına benzer hava koşulları görülebiliyor.

Ancak her bölgede aynı sıcaklık değerlerine ulaşılması veya aynı tarihlerde ısınma yaşanması beklenmiyor. Bir şehirde güneşli ve ılık hava etkiliyken başka bir şehirde yağışlı ve serin koşullar devam edebiliyor.

Bu nedenle pastırma sıcaklarının yaşanıp yaşanmadığını değerlendirmek için il bazındaki güncel hava durumu tahminlerinin incelenmesi önem taşıyor.