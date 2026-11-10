Osimhen Beşiktaş maçında oynayacak mı? Victor Osimhen'in sağlık durumu
Galatasaray'da Victor Osimhen'in sağlık durumu merak ediliyor. Stuttgart maçında sol dizinden sakatlanan ve ameliyat edilen Nijeryalı yıldızın sahalara dönüş süreci yakından takip ediliyor. 30 Kasım'da oynanacak Beşiktaş derbisine yetişip yetişemeyeceği ise henüz kesinleşmedi.
Haber Özel Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 11:23 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2026 11:33
OSIMHEN'İN SAHALARA DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Osimhen'in dönüş tarihi konusunda henüz resmi bir takvim bulunmuyor. Basına yansıyan haberlerde Nijeryalı yıldızın yaklaşık 3-4 hafta sahalardan uzak kalabileceği belirtiliyor.
Bu süre dikkate alındığında 30 Kasım'daki Beşiktaş derbisi, Osimhen'in dönüşü açısından önemli bir hedef olarak öne çıkıyor. Ancak oyuncunun yeniden takımla çalışmaya başlaması, fiziksel durumu ve sağlık ekibinin değerlendirmesi bu konuda belirleyici olacak.
OSIMHEN'İN DÖNÜŞÜ 5 HAFTAYI BULACAK
Nijeryalı golcü Osimhen'in sahalara dönüşünün 5 haftayı bulabileceği öğrenildi. 27 yaşındaki forvetin Samsunspor, Aston Villa ve Beşiktaş karşılaşmalarında görev alması beklenmiyor.
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