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Anasayfa Haber Özel Osimhen Beşiktaş maçında oynayacak mı? Victor Osimhen'in sağlık durumu

Osimhen Beşiktaş maçında oynayacak mı? Victor Osimhen'in sağlık durumu

Galatasaray'da Victor Osimhen'in sağlık durumu merak ediliyor. Stuttgart maçında sol dizinden sakatlanan ve ameliyat edilen Nijeryalı yıldızın sahalara dönüş süreci yakından takip ediliyor. 30 Kasım'da oynanacak Beşiktaş derbisine yetişip yetişemeyeceği ise henüz kesinleşmedi.

Haber Özel Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 11:23 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2026 11:33
Osimhen Beşiktaş maçında oynayacak mı?

OSIMHEN BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE FORMA GİYECEK Mİ?

Galatasaray'da Victor Osimhen'in sağlık durumuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Sarı-kırmızılı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ile oynadığı karşılaşmada sol dizinden sakatlanan Nijeryalı futbolcu, yapılan kontrollerin ardından ameliyat edildi.

7 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilen operasyonun başarılı geçtiği açıklanırken, oyuncunun tedavisinin kulüp sağlık ekibi tarafından sürdürüldüğü bildirildi. Galatasaray, Osimhen'in sahalara dönüş tarihiyle ilgili net bir süre vermedi.

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Osimhen Beşiktaş maçında oynayacak mı?

VICTOR OSIMHEN NEDEN AMELİYAT OLDU?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Stuttgart karşılaşmasında sol dizinde esneme meydana gelen Osimhen'in MR tetkiklerinde serbest fragman tespit edildi. Bunun üzerine Galatasaray sağlık ekibi, oyuncu için artroskopik diz cerrahisi planladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, 6 Kasım'da yaptığı açıklamayla Osimhen'in ameliyat olacağını ve Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

Nijeryalı futbolcu, 7 Kasım'da kulüp doktoru Yener İnce tarafından gerçekleştirilen operasyonun ardından tedavi sürecine alındı.

Osimhen Beşiktaş maçında oynayacak mı?

GALATASARAY OSIMHEN'İN AMELİYAT OLDUĞUNU DUYURDU

Galatasaray Kulübü, Victor Osimhen'in operasyonunun ardından yaptığı açıklamada ameliyatın başarılı geçtiğini bildirdi.

Kulübün açıklamasında, oyuncunun durumunun günlük değerlendirmelerle takip edileceği ve tedavisinin sağlık ekibinin gözetiminde devam edeceği ifade edildi. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı futbolcuya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Osimhen Beşiktaş maçında oynayacak mı?

OSIMHEN'İN SAHALARA DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Osimhen'in dönüş tarihi konusunda henüz resmi bir takvim bulunmuyor. Basına yansıyan haberlerde Nijeryalı yıldızın yaklaşık 3-4 hafta sahalardan uzak kalabileceği belirtiliyor.

Bu süre dikkate alındığında 30 Kasım'daki Beşiktaş derbisi, Osimhen'in dönüşü açısından önemli bir hedef olarak öne çıkıyor. Ancak oyuncunun yeniden takımla çalışmaya başlaması, fiziksel durumu ve sağlık ekibinin değerlendirmesi bu konuda belirleyici olacak.

Osimhen Beşiktaş maçında oynayacak mı?

OSIMHEN'İN DÖNÜŞÜ 5 HAFTAYI BULACAK

Nijeryalı golcü Osimhen'in sahalara dönüşünün 5 haftayı bulabileceği öğrenildi. 27 yaşındaki forvetin Samsunspor, Aston Villa ve Beşiktaş karşılaşmalarında görev alması beklenmiyor.

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