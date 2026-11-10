VICTOR OSIMHEN NEDEN AMELİYAT OLDU?

GALATASARAY OSIMHEN'İN AMELİYAT OLDUĞUNU DUYURDU Galatasaray Kulübü, Victor Osimhen'in operasyonunun ardından yaptığı açıklamada ameliyatın başarılı geçtiğini bildirdi. Kulübün açıklamasında, oyuncunun durumunun günlük değerlendirmelerle takip edileceği ve tedavisinin sağlık ekibinin gözetiminde devam edeceği ifade edildi. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı futbolcuya geçmiş olsun dileklerini iletti.