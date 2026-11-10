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Anasayfa Haber Özel MasterChef Mavi Takım kaptanı kim oldu? Kaptanlık oyununu kim kazandı?

MasterChef Mavi Takım kaptanı kim oldu? Kaptanlık oyununu kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanlık heyecanı yaşandı. Yarışmacılardan ekler hazırlamalarını isteyen şeflerin değerlendirmesi sonucunda gecenin kazananı Tolğa oldu. Mavi Takım kaptanlığını kazanan Tolğa, Kırmızı Takım kaptanı olarak Tolgahan'ı seçti. İşte MasterChef'te yeni haftanın takım kadroları...

Haber Özel Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 07:51
MasterChef Mavi Takım kaptanı kim oldu? Kaptanlık oyununu kim kazandı?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de yeni haftanın heyecanı kaptanlık oyunuyla başladı. 9 Kasım 2026 Pazartesi akşamı yayınlanan bölümde yarışmacılar, Mavi Takım kaptanlığını kazanabilmek için mutfakta hünerlerini sergiledi. Şeflerin istediği ekleri en başarılı şekilde hazırlamak için mücadele eden yarışmacılar arasından gecenin kazananı Tolğa oldu. Böylece yeni haftanın Mavi Takım kaptanı belli oldu. Kaptanlık oyununu kazanarak önemli bir avantaj elde eden Tolğa, rakip takımın kaptanını da belirledi. Tolğa'nın tercihi Tolgahan oldu. Bu kararla birlikte MasterChef Türkiye'de haftanın takım liderleri ve yeni takım yapılanması netleşti. Peki, MasterChef Mavi Takım kaptanı kim oldu? Kırmızı Takım kaptanı kim? MasterChef'te Mavi ve Kırmızı Takım'da hangi yarışmacılar yer alıyor? İşte 9 Kasım 2026 tarihli bölümde yaşananlar...

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de 9 Kasım Pazartesi akşamı oynanan kaptanlık oyununu Tolğa kazandı. Yarışmacılardan ekler yapmalarını isteyen şefler, hazırlanan tabakları lezzet, teknik ve sunum açısından değerlendirdi.

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın değerlendirmesinin ardından rakiplerini geride bırakan Tolğa, haftanın Mavi Takım kaptanı olmayı başardı.

Kaptanlık önlüğünü alan Tolğa, böylece takımını kurma ve rakip takımın liderini belirleme hakkını elde etti.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Mavi Takım kaptanlığını kazanan Tolğa'nın ilk tercihi, karşı takımın kaptanını belirlemek oldu. Tolğa, yeni haftada Kırmızı Takım'ın başına Tolgahan'ı getirdi.

Böylece MasterChef'te yeni haftanın kaptanları Tolğa ve Tolgahan olarak belirlendi. İki yarışmacı, takımlarını oluşturarak haftanın takım mücadeleleri için hazırlıklara başladı.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM'DA KİMLER VAR?

Kaptanlık oyununun ardından takım seçimleri tamamlandı. Tolğa'nın liderliğindeki Mavi Takım'da şu yarışmacılar yer aldı:

Tolğa (Kaptan)

Eyüpcan

Armağan

Burçin

Enes

Şadi

Ayşe

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM'DA KİMLER VAR?

Tolgahan'ın kaptanlığını üstlendiği Kırmızı Takım'ın kadrosu ise şu isimlerden oluştu:

Tolgahan (Kaptan)

Muhammed

Bahar

Şükran

Nurten

Nilay

Böylece yeni haftanın takım kadroları şekillendi. Yarışmacılar, önümüzdeki takım oyunlarında başarılı sonuçlar alarak eleme potasına girmemek için mücadele edecek.

MASTERCHEF'TE ELEME SİSTEMİ DEĞİŞTİ!

MasterChef Türkiye'de yeni haftayla birlikte eleme sisteminde de değişikliğe gidildi. Yarışmada açıklanan yeni kurala göre dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı, eleme adayı belirleme hakkına sahip olmayacak.

Yeni sistemde haftalık eleme potasında toplam dört yarışmacı bulunacak. Bu değişiklikle birlikte yarışmacılar için takım oyunlarının yanı sıra bireysel performans da büyük önem taşıyacak.

MasterChef'te bir önceki eleme gecesinde ise yarışmaya veda eden isim Kübra olmuştu. Yeni haftada oluşan takımlar, eleme sürecinin ilk mücadelesini verecek.

MASTERCHEF'TE SON ELENEN YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanlık oyunu öncesinde eleme heyecanı yaşandı. 8 Kasım Pazar akşamı yayınlanan bölümde yarışmaya veda eden isim Kübra oldu.

Kübra'nın vedasının ardından yarışmacılar yeni haftaya kaptanlık mücadelesiyle başladı. Tolğa'nın Mavi Takım kaptanlığını kazanması ve Tolgahan'ı rakip takımın başına getirmesiyle yarışmada yeni dönem başlamış oldu.

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