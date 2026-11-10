İstanbul'da kasım ayının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının düşmesi, kış mevsiminin yaklaşması ve yurdun bazı bölgelerinde kar yağışının görülmesi vatandaşların gözlerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) hava durumu tahminlerine çevirdi. Özellikle son günlerde etkili olan soğuk hava dalgasının ardından "İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman yağacak? İstanbul'a ilk kar ne zaman düşecek?" soruları gündeme geldi. Meteoroloji'nin 10 Kasım 2026 tarihli son tahminleri ise İstanbul için kar yağışı beklentisi konusunda önemli bilgiler ortaya koydu. Peki, İstanbul'da bu hafta kar yağışı bekleniyor mu? Kasım ayında İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Meteoroloji'nin son tahminleri ve İstanbul'un önümüzdeki günlerdeki hava durumu...

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'da kasım ayının ilk günlerinde etkisini gösteren soğuk hava nedeniyle kar yağışı beklentisi gündeme gelirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı güncel tahminlerde kent merkezi için henüz kar yağışı öngörülmüyor.

MGM'nin 8 Kasım 2026 tarihli günlük hava tahmin raporuna göre İstanbul genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Anadolu Yakası'nın doğusunda bulunan Şile, Pendik ve Tuzla çevrelerinde ise öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Kentte hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 8-12 Kasım 2026 tarihlerini kapsayan İstanbul hava tahmin raporunda yağış ve sıcaklık değişimleri dikkat çekiyor. Önümüzdeki günlerde İstanbul'da kar yerine yağmur ve bulutlu havanın etkili olması bekleniyor. Tahminlere göre 8 Kasım Pazar günü İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu hava etkisini sürdürecek. Anadolu Yakası'nın doğu kesimlerinde yağmur geçişleri görülebilecek.

9 Kasım Pazartesi günü kent genelinde parçalı bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor. 10 Kasım Salı günü ise yağışlı hava yeniden etkisini gösterecek. Özellikle sabah saatlerinde bazı ilçelerde sağanak yağış geçişleri yaşanabilecek.

11 Kasım Çarşamba günü sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte daha ılıman bir hava beklenirken 12 Kasım Perşembe günü de yağmur geçişlerinin etkili olması tahmin ediliyor. Mevcut beş günlük tahminde İstanbul için kar yağışı öngörülmüyor.

İSTANBUL'DA HAVA SICAKLIKLARI DÜŞECEK Mİ?

İstanbul'da kasım ayının ilk günlerinde hissedilen soğuk hava, özellikle sabah ve gece saatlerinde kendisini gösteriyor. Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre 8 Kasım'da mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenen sıcaklıkların ilerleyen günlerde yeniden yükselmesi öngörülüyor.

Özellikle 9 Kasım Pazartesi günü sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesi beklenirken gün içerisinde termometrelerin yükselmesi tahmin ediliyor. 10 Kasım Salı günü yağışla birlikte serin hava etkisini sürdürecek.

11 ve 12 Kasım tarihlerinde ise sıcaklıklarda yükseliş bekleniyor. Bu durum, İstanbul'da önümüzdeki günlerde kış havasından ziyade sonbahar koşullarının etkili olacağını gösteriyor.

İSTANBUL'A KAR YAĞMASI İÇİN HAVA SICAKLIĞININ KAÇ DERECE OLMASI GEREKİYOR?

İstanbul'da kar yağışının gerçekleşmesi için yalnızca hava sıcaklığının sıfır dereceye yaklaşması yeterli değil. Yağışın oluştuğu atmosfer katmanlarındaki sıcaklık değerleri, nem oranı ve hava kütlelerinin özellikleri de belirleyici oluyor.

Genel olarak kar yağışının görülebilmesi için yer seviyesine yakın sıcaklıkların 0 derece civarında veya altında olması avantaj sağlıyor. Ancak bazı koşullarda sıcaklık sıfır derecenin üzerinde olsa da kar yağışı görülebiliyor.

İstanbul'da özellikle kuzey ilçeler, yüksek rakımlı bölgeler ve kentin çevresindeki yüksek kesimler soğuk hava dalgalarından daha fazla etkilenebiliyor. Bununla birlikte şehir merkezinde kar yağışının etkili olabilmesi için uygun atmosfer koşullarının birlikte oluşması gerekiyor.

İSTANBUL'DA İLK KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'da kış mevsiminin ilk kar yağışına ilişkin kesin tarih henüz açıklanmadı. Meteoroloji'nin 8 Kasım tarihli güncel tahminlerinde de İstanbul için kar yağışına yönelik bir tarih bulunmuyor.

Kasım ayının ilerleyen günlerinde sıcaklıkların nasıl değişeceği, kuzeyden gelecek soğuk hava sistemlerinin Marmara Bölgesi'ni etkileyip etkilemeyeceği ve yağış koşulları İstanbul'da kar beklentisinin şekillenmesinde belirleyici olacak.

Bu nedenle İstanbul'a ilk karın kasım ayında mı yoksa aralık ayında mı yağacağı konusunda şimdiden kesin bir tarih vermek mümkün değil. Vatandaşların güncel Meteoroloji tahminlerini takip etmesi gerekiyor.

METEOROLOJİ SON DAKİKA: İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 8 Kasım 2026 tarihli İstanbul günlük hava tahmin raporunda güncel meteorolojik uyarı bulunmuyor.

Kent genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olması beklenirken Anadolu Yakası'nın doğusunda yağmur ve sağanak geçişleri öngörülüyor. İstanbul'da önümüzdeki günlerde kar yağışına ilişkin resmi bir uyarı veya kesinleşmiş bir tahmin bulunmuyor.