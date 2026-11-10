İstanbul'da hava durumu, yeni haftayla birlikte vatandaşların gündeminde yer alıyor. 10 Kasım 2026 Salı günü İstanbul'da hafif yağmur etkili olurken sıcaklığın gün içerisinde 14 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Hafta boyunca sıcaklıkların artacağı, perşembe ve cuma günleri 22-23 dereceye yaklaşacağı tahmin ediliyor. Hafta sonuna doğru ise yağış yeniden etkisini gösterecek ve pazar günü sıcaklıklar belirgin şekilde düşecek. Peki, İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Bu hafta yağmur yağacak mı, sıcaklıklar kaç dereceye çıkacak? İşte İstanbul 10-16 Kasım 2026 günlük hava durumu tahmini…

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL? 10 KASIM SALI HAVA DURUMU

İstanbul'da 10 Kasım Salı günü hafif yağmur ve kısa süreli sağanak geçişleri bekleniyor. Sabah saatlerinde yaklaşık 9-10 derece ölçülen hava sıcaklığının öğle saatlerinde 11-12 dereceye, öğleden sonra ise 14 dereceye yükselmesi öngörülüyor.

Haftalık Hava Tahmini 📆(10 - 16 Kasım 2026) Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının Çarşamba günü batı kesimlerden başlamak üzere artarak mevsim normalleri civarında; kuzey, iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. https://t.co/KYvb23Fj5y — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) November 9, 2026

İSTANBUL'DA BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da 10-16 Kasım haftasında sıcaklıkların önce yükselmesi, hafta sonuyla birlikte ise yeniden düşmesi bekleniyor. Perşembe ve cuma günleri haftanın en sıcak günleri olacak. Cumartesi yağış geçişleri başlayacak, pazar günü ise daha serin ve yağışlı hava etkisini gösterecek.

İSTANBUL'DA YAĞMUR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'da 10 Kasım Salı günü sabah saatlerinde hafif yağmur ve kısa süreli sağanak geçişleri bekleniyor. Öğleden sonra yağış ihtimalinin azalacağı tahmin ediliyor.

12 Kasım Perşembe günü sabah ve öğle saatlerinde yeniden sağanak geçişleri görülebilir. 14 Kasım Cumartesi günü aralıklı yağış beklenirken, 15 Kasım Pazar günü yağmurun daha etkili olması ve sıcaklığın 13 derece civarına gerilemesi öngörülüyor.

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU: 10 KASIM'DA YURT GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Balıkesir, Düzce, Bolu ve Kayseri çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor.

Yağışların kıyı ve alçak kesimlerde yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşmesi tahmin ediliyor. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olabileceği değerlendiriliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Sürücülerin görüş mesafesinin azalabileceği bölgelerde dikkatli olması gerekiyor.

HAVA SICAKLIĞI DÜŞECEK Mİ?

Meteoroloji'nin son değerlendirmesine göre hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Kasım ayının serin hava koşullarının etkisini göstermesiyle birlikte özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da düşük sıcaklıklar hissedilecek.

İstanbul'da en yüksek sıcaklığın 14 derece olması beklenirken İzmir'de 18, Antalya'da 20, Ankara'da 6 derece tahmin ediliyor. İç ve doğu bölgelerde ise sıcaklıkların daha düşük seviyelerde kalacağı öngörülüyor.

EGE BÖLGESİ'NDE HAVA DURUMU

Ege Bölgesi'nde 10 Kasım Salı günü parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. İç kesimlerde ise yağışların aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis oluşabileceği belirtiliyor.

İzmir: 18°C, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Manisa: 17°C, sabah saatlerinde sağanak yağışlı.

Denizli: 15°C, sabah saatlerinde sağanak yağışlı.

Muğla: 14°C, sabah saatlerinde sağanak yağışlı.

AKDENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA DURUMU

Akdeniz Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Batı Akdeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Antalya'nın merkez ve batı ilçelerinde yağış geçişlerinin görülmesi tahmin ediliyor.

Adana ve Hatay çevrelerinde ise günün başlangıcında az bulutlu olan havanın zamanla parçalı bulutluya dönmesi bekleniyor.

Antalya: 20°C, merkez ve batı ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Adana: 19°C, az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.

Hatay: 17°C, az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.

Burdur: 12°C, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ'NDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR MU?

İç Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte yağış bekleniyor. Bölgenin güney ve batısı ile Kayseri çevrelerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur görülebileceği tahmin ediliyor. Yüksek kesimlerde ise kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebileceğinden özellikle kara yollarında seyahat edecek vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

Ankara: 6°C, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur; yüksek kesimlerde kar yağışı.

Eskişehir: 7°C, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur; yüksek kesimlerde kar yağışı.

Konya: 12°C, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur; yüksek kesimlerde kar yağışı.

Nevşehir: 7°C, öğleden sonra yağmur ve karla karışık yağmur; yüksek kesimlerde kar yağışı.

KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA DURUMU

Batı Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Düzce ve Bolu çevrelerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilecek.

Orta ve Doğu Karadeniz'de ise parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus oluşabileceği belirtiliyor.

Batı Karadeniz:

Bolu: 7°C, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

Düzce: 11°C, parçalı ve çok bulutlu.

Kastamonu: 9°C, parçalı ve çok bulutlu.

Zonguldak: 12°C, parçalı ve çok bulutlu.

Orta ve Doğu Karadeniz:

Amasya: 11°C, parçalı ve çok bulutlu.

Rize: 14°C, parçalı ve çok bulutlu.

Samsun: 16°C, parçalı ve çok bulutlu.

Trabzon: 14°C, parçalı ve çok bulutlu.

DOĞU ANADOLU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA HAVA DURUMU

Doğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebileceği tahmin ediliyor. Erzurum, Kars ve Van'da sıcaklıkların 5 dereceye kadar düşmesi beklenirken Malatya'da en yüksek sıcaklığın 8 derece olacağı öngörülüyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Bölgenin doğusunda yer yer çok bulutlu hava görülebilecek.

Doğu Anadolu:

Erzurum: 5°C, parçalı ve çok bulutlu.

Kars: 5°C, parçalı ve çok bulutlu.

Malatya: 8°C, parçalı ve çok bulutlu.

Van: 5°C, parçalı ve çok bulutlu.

Güneydoğu Anadolu:

Diyarbakır: 12°C, parçalı ve az bulutlu.

Mardin: 11°C, parçalı ve az bulutlu.

Siirt: 12°C, parçalı ve az bulutlu.

Şanlıurfa: 15°C, parçalı ve az bulutlu.