Green Card başvurusu ne zaman 2026 yılında başlayacak? ABD'de yaşama ve çalışma hakkı elde etmek isteyen milyonlarca kişi, yeni dönem başvuru takvimini yakından takip ediyor. Ancak Diversity Visa (DV) programında yaşanan gecikmeler nedeniyle beklenen başvuru süreci henüz başlamadı. ABD Dışişleri Bakanlığı, DV-2027 kayıtları için kesin bir tarih açıklamazken mahkeme sürecinde yaşanan gelişmeler de takvimi belirsiz hale getirdi. Peki, Green Card başvuruları açıldı mı, ne zaman başlayacak? DV-2027 ve DV-2028 başvuruları nasıl yapılacak? İşte merak edilen tüm ayrıntılar...

GREEN CARD BAŞVURUSU NE ZAMAN 2026?

2026 yılında Green Card başvurusu yapmak isteyenlerin takip etmesi gereken dönem DV-2027 programıdır. Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı, DV-2027 başvurularının başlangıç ve bitiş tarihlerini henüz duyurmadı.

Normal şartlarda sonbahar aylarında gerçekleştirilen çekiliş kayıtları, bu dönemde yapılan değişiklikler nedeniyle ertelendi. 10 Kasım 2026 itibarıyla resmî başvuru takvimi açıklanmış değil. Bu nedenle internette dolaşan kesin başvuru tarihleri resmî duyuru olarak değerlendirilmemeli.

GREEN CARD BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Hayır. 10 Kasım 2026 itibarıyla DV-2027 Green Card başvuruları için resmî kayıt sistemi başvuru kabul etmiyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 5 Kasım 2025 tarihinde yaptığı açıklamada DV-2027 kayıt döneminin başlangıç tarihinin daha sonra duyurulacağını bildirmişti. Süreçte yaşanan hukuki gelişmeler de başvuruların açılmasını geciktirdi.

14 Ekim 2026'da bir federal mahkemenin kayıtların açılmasına yönelik kararının ardından hükümetin itiraz süreci başladı. 29 Ekim'de temyiz mahkemesinin bu kararı geçici olarak durdurmasıyla başvuruların açılmasına ilişkin takvim yeniden belirsizliğe girdi.

DV-2027 VE DV-2028 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Green Card çekilişinde program yıllarının birbirinden ayrılması gerekiyor. DV-2027, 2026 yılında başvuru yapılması beklenen çekiliş dönemini ifade ediyor. DV-2028 ise sonraki program yılı olarak biliniyor.

10 Kasım 2026 itibarıyla DV-2027 için kesin kayıt tarihleri açıklanmadı. DV-2028 başvurularının başlangıç ve bitiş tarihleri de henüz duyurulmuş değil.

Bu nedenle başvuru yapmak isteyenlerin öncelikle DV-2027 sürecine ilişkin gelişmeleri takip etmesi gerekiyor. Yeni dönem takvimi açıklandığında kayıt tarihleri ve başvuru koşulları ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanacak.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Green Card çekilişine katılmak isteyen kişilerin belirli eğitim veya mesleki deneyim koşullarını karşılaması gerekiyor. Başvuru sahibinin uygun ülkelerden birinde doğmuş olması da temel şartlar arasında bulunuyor.

Genel başvuru koşulları şöyle:

- Uygun ülkelerden birinde doğmuş olmak.

- En az lise veya dengi eğitim seviyesini tamamlamış olmak ya da programın kabul ettiği nitelikli iş deneyimine sahip olmak.

- Başvuru formunda istenen kişisel bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde bildirmek.

- Güncel program döneminde açıklanan fotoğraf ve diğer belge koşullarını karşılamak.

Ülke uygunluğu her program döneminde yeniden belirlenebiliyor. Bu nedenle önceki yıllarda başvuru yapabilmiş olmak, yeni dönemde de otomatik olarak uygunluk sağlandığı anlamına gelmiyor.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Green Card çekilişine katılım, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından belirlenen resmî internet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru dönemi açıldığında adayların elektronik formu doldurması ve istenen bilgileri sisteme göndermesi gerekiyor.

Başvuru sırasında ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri, eğitim bilgileri ve aile durumuna ilişkin bilgiler isteniyor. Ayrıca güncel fotoğraf kriterlerine uygun bir görselin sisteme yüklenmesi gerekiyor.

Başvurunun tamamlanmasının ardından verilen onay numarasının saklanması büyük önem taşıyor. Çekiliş sonucunu öğrenmek ve başvuru durumunu kontrol etmek için bu numaraya ihtiyaç duyuluyor.

GREEN CARD BAŞVURUSU ÜCRETLİ Mİ?

Green Card başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken konulardan biri de ücretler. DV-2027 dönemi için getirilen düzenlemeler kapsamında elektronik kayıt aşamasında 1 dolarlık başvuru ücreti öngörülüyor.

Bununla birlikte çekilişte seçilmek, doğrudan Green Card sahibi olmak anlamına gelmiyor. Seçilen adayların vize başvurusu, belge hazırlığı, mülakat ve diğer konsolosluk işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Bu aşamalarda ayrıca vize ücretleri ve ilgili masraflar ortaya çıkabiliyor.

GREEN CARD BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Başvuru sonuçları, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Entrant Status Check sistemi üzerinden açıklanıyor. Adaylar, kayıt sırasında aldıkları onay numarasıyla sonuçlarını kontrol edebiliyor.

Çekilişte seçilen kişilerin sonraki aşamalara ilişkin talimatları takip etmesi gerekiyor. Seçilmiş olmak vize almayı garanti etmiyor. Başvuru sahibinin uygunluk koşullarını karşılaması, gerekli belgeleri sunması ve konsolosluk değerlendirmesinden geçmesi gerekiyor.

Green Card başvurusu yaptığını söyleyen aracı internet sitelerine ve kesin kazanma garantisi veren kişi ya da kurumlara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Başvuru takvimi ve güncel koşullar için ABD Dışişleri Bakanlığı'nın duyurularının takip edilmesi önem taşıyor.