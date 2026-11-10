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Anasayfa Haber Özel Deprem mi oldu? 10 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Deprem mi oldu? 10 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler listesi

10 Kasım 2026 deprem mi oldu, az önce nerede deprem meydana geldi? AFAD ve Kandilli son depremler listesiyle günün deprem bilgileri, merkez üssü ve büyüklükleri…

Haber Özel Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 09:56
Deprem mi oldu? 10 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler listesi

10 Kasım 2026 Salı günü deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesini takip ediyor. Sabah saatlerinde kaydedilen sarsıntıların ardından "Az önce deprem mi oldu?", "Bugün nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?" soruları gündeme geldi. AFAD'ın son deprem verilerine göre Adana'nın Kozan ilçesinde saat 06.42'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, 10 Kasım bugün deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi, depremin merkez üssü, saati ve derinliği…

10 KASIM DEPREM Mİ OLDU, AZ ÖNCE NEREDE DEPREM OLDU?

AFAD tarafından yayımlanan 10 Kasım 2026 tarihli son depremler listesine göre, saat 06.42'de Adana'nın Kozan ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 13,24 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, günün AFAD listesinde öne çıkan son deprem olarak yer aldı.

10 KASIM 2026 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın yayımladığı son 100 deprem kaydında 10 Kasım sabahı farklı bölgelerde meydana gelen küçük ölçekli sarsıntılar da yer aldı. İşte günün öne çıkan son deprem kayıtları:

son dakika deprem

DEPREM NASIL SORGULANIR, SON DEPREMLER NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Deprem olup olmadığını ve meydana gelen sarsıntının büyüklüğünü öğrenmek isteyen vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel deprem kayıtlarını takip edebilir. Bu listelerde depremin meydana geldiği tarih, saat, merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler bulunur.

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