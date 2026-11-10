Çoklu Top Sistemi nedir, ne demek ve nasıl uygulanacak? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de maçların oynanışını etkileyecek yeni uygulamanın ayrıntılarını açıkladı. UEFA organizasyonları ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde kullanılan Çoklu Top Sistemi, Türkiye'de de hayata geçirilecek. TFF'nin yayımladığı 6 sayfalık uygulama planına göre karşılaşmalarda toplam 14 top kullanılacak ve saha çevresine 12 sabit top istasyonu kurulacak. Peki, Çoklu Top Sistemi nedir, ne işe yarar? Süper Lig'de ne zaman başlayacak, top toplayıcıların görevleri nasıl değişecek? İşte TFF'nin yeni düzenlemesinin bütün ayrıntıları...

ÇOKLU TOP SİSTEMİ NEDİR, NE DEMEK?

Çoklu Top Sistemi, futbol karşılaşmalarında topun oyun alanı dışına çıkmasının ardından oyunun mümkün olan en kısa sürede yeniden başlamasını sağlamak amacıyla uygulanan bir yöntemdir.

Bu sistemde saha kenarındaki belirli noktalara yedek maç topları yerleştiriliyor. Topun taç veya kale çizgisinden dışarı çıkması durumunda futbolcular, oyunu yeniden başlatmak için gerekli topu en yakın dolu istasyondan kendileri alıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sistemle karşılaşmalardaki zaman kayıplarını azaltmayı, oyun akışını korumayı ve iki takım için eşit şartlar oluşturmayı hedefliyor.

SÜPER LİG'DE ÇOKLU TOP SİSTEMİ NASIL UYGULANACAK?

TFF'nin yayımladığı uygulama planına göre maçlarda saha çevresine toplam 12 sabit top istasyonu kurulacak. Her istasyonda bir yedek maç topu ve bir top toplayıcı bulunacak.

Karşılaşma sırasında topun dışarı çıkması halinde oyuncular, yeni topu top toplayıcılardan istemek yerine saha kenarındaki istasyonlardan alacak.

Top toplayıcılar ise oyun alanı dışına çıkan topları geri getirerek en yakın boş istasyona yerleştirmekle sorumlu olacak.

Yeni uygulamada top toplayıcıların futbolculara doğrudan top vermesi veya top atması yasaklanacak. Böylece özellikle maçların son dakikalarında yaşanabilen topun geç verilmesi kaynaklı zaman kayıplarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

ÇOKLU TOP SİSTEMİ'NDE KAÇ TOP KULLANILACAK?

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Çoklu Top Sistemi'nde toplam 14 maç topu bulunacak.

Topların dağılımı şu şekilde olacak:

12 top: Saha kenarındaki sabit istasyonlarda hazır tutulacak.

1 top: Karşılaşmada aktif olarak kullanılacak.

1 top: Dördüncü hakemde yedek olarak bulunacak.

Böylece müsabaka boyunca saha çevresinde futbolcuların ulaşabileceği 12 yedek top hazır bekletilecek.

TFF'nin uygulama planında her stadyuma 12 ana istasyon ve 8 yedek istasyon olmak üzere toplam 20 istasyon ekipmanı tahsis edileceği de belirtildi.

Ancak karşılaşmalarda bu istasyonlardan 12'si aktif olarak kullanılacak.

ÇOKLU TOP SİSTEMİ'NDE 12 İSTASYON NEREYE KURULACAK?

TFF'nin hazırladığı yerleşim planında saha çevresindeki 12 istasyonun konumları da belirlendi.

Taç çizgileri: Toplam 8 istasyon kurulacak. Sahanın iki uzun kenarında dörder istasyon eşit aralıklarla yerleştirilecek.

Kale arkaları: Toplam 4 istasyon bulunacak. Her iki kalenin arkasında ikişer sabit istasyon kullanılacak.

Mesafe: Bütün istasyonlar saha sınır çizgilerinden en az 1,5 metre uzaklıkta konumlandırılacak.

Yerleşim düzeninin her iki takımın da yedek toplara benzer koşullarda ulaşmasını sağlayacak şekilde oluşturulması hedefleniyor.

ÇOKLU TOP SİSTEMİ'NDE TOP TOPLAYICILAR NE YAPACAK?

Yeni sistemle birlikte top toplayıcıların görevleri de yeniden düzenlendi.

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig karşılaşmalarında toplam 12 top toplayıcı görev yapacak. Her istasyondan bir görevli sorumlu olacak.

TFF'nin açıkladığı kurallara göre top toplayıcılar:

Futbolculara doğrudan top veremeyecek.

Yedek topları oyunculara atamayacak.

Dışarı çıkan topları en yakın boş istasyona bırakacak.

Top teslim etmek amacıyla futbolcularla doğrudan temas kuramayacak.

Oyun alanına giremeyecek.

Maç sırasında yedek topları ellerinde bekletemeyecek.

Oyunu yeniden başlatacak futbolcular ise en yakın dolu istasyondaki topu kendileri almak zorunda olacak.

Bu düzenlemeyle top toplayıcıların maçın temposunu etkilemesinin önlenmesi ve top kullanımında standart bir uygulama oluşturulması amaçlanıyor.

SÜPER LİG'DE ÇOKLU TOP SİSTEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun aldığı karara göre Çoklu Top Sistemi, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun 12. haftasından itibaren uygulanacak.

Milli maç arasının tamamlanmasının ardından oynanacak karşılaşmalarda yeni sistem kullanılmaya başlanacak.

Trendyol 1. Lig'de ise uygulama 15. haftadan itibaren yürürlüğe girecek.

TFF'nin 10 Kasım 2026 tarihinde duyurduğu karar, iki ligde de söz konusu haftalardan itibaren oynanacak bütün karşılaşmaları kapsayacak.

ÇOKLU TOP SİSTEMİ'NDE STADYUMLARA GÖRE DEĞİŞİKLİK YAPILABİLECEK Mİ?

Türkiye Futbol Federasyonu, stadyumların fiziksel koşullarına bağlı olarak istasyonların yerlerinde sınırlı düzenlemeler yapılmasına izin verileceğini açıkladı.

TFF'nin 6 sayfalık uygulama planına göre bu değişikliklerde üç önemli ayrıntıya dikkat edilecek.

Teknik alanlar: Yedek kulübelerinin geniş olduğu stadyumlarda taç çizgisi üzerindeki istasyonların konumları değiştirilebilecek. Ancak istasyonların dengeli dağılımı korunacak.

Gol çizgisi teknolojisi: Kale arkasındaki istasyonlar, gol çizgisi teknolojisinde kullanılan kameraların görüş açısını engellemeyecek şekilde yerleştirilecek. Gerektiğinde istasyonların konumlarında küçük değişiklikler yapılabilecek.

LED reklam panoları: Saha kenarındaki reklam panolarıyla istasyonların çakışması durumunda yerleşim düzeni yeniden değerlendirilebilecek. Ancak saha sınır çizgilerine en az 1,5 metre mesafe bırakılması zorunlu olacak.

Federasyon, bu esnekliklerin sistemin temel kurallarını değiştirmeyeceğini belirtti.

ÇOKLU TOP SİSTEMİ'NİN KONTROLÜNÜ KİM YAPACAK?

Yeni sistemin denetimi karşılaşmanın hakemleri ve TFF temsilcileri tarafından gerçekleştirilecek.

Maç öncesinde istasyonların yerleşimi, kullanılacak topların hazır bulunması ve sistemin işleyişi kontrol edilecek.

Karşılaşma başladıktan sonra ise uygulamanın kontrolü hakemde olacak.

TFF temsilcileri veya hakem tarafından güvenlik ya da müsabaka organizasyonu nedeniyle aksi bildirilmedikçe istasyonların yerleri maç boyunca değiştirilemeyecek.

TFF SPORTİF EKİPMAN TALİMATI'NDA HANGİ DEĞİŞİKLİKLERİ YAPTI?

Türkiye Futbol Federasyonu, Çoklu Top Sistemi için Sportif Ekipman Talimatı'nda da düzenlemeye gitti.

Talimatın 21. maddesine eklenen hükme göre yeni sistemin uygulanacağı üst iki profesyonel ligde top toplayıcı sayısı 12 olacak.

Diğer müsabakalarda ise en az 8, en fazla 12 top toplayıcı görev yapabilecek.

Talimatın yeni 21/A maddesiyle ev sahibi kulüplere de sorumluluk getirildi.

Buna göre ev sahibi kulüpler, yeterli sayıdaki maç topunu TFF tarafından onaylanan yerleşim planındaki sabit istasyonlarda hazır bulundurmakla yükümlü olacak.

Aynı maddede top toplayıcıların oyunculara doğrudan top veremeyeceği, futbolcuların ise topları istasyonlardan kendilerinin alacağı hükme bağlandı.

İstasyonların maç öncesinde kontrol edilmesi ve karşılaşma sırasında sistemin hakemin denetiminde uygulanması da talimatta yer aldı.

ÇOKLU TOP SİSTEMİ NEDEN GETİRİLDİ, NE İŞE YARAYACAK?

TFF'nin uygulama planında yeni sistemin üç temel amacı sportif adalet, oyun akışının korunması ve standart davranış olarak sıralandı.

Sportif adalet kapsamında maçın skoru veya gidişatı ne olursa olsun her iki takım için eşit şartların sağlanması hedefleniyor.

Oyun akışı bakımından topun dışarı çıkmasının ardından yaşanan duraksamaların en aza indirilmesi amaçlanıyor.

Standart davranış ilkesiyle de futbolcuların ve teknik direktörlerin yeni düzene alışması, top toplayıcıların korunması ve saha kenarında daha düzenli bir işleyiş oluşturulması bekleniyor.

TFF'nin yeni düzenlemesiyle birlikte Türk futbolunda top kullanımının standartlaştırılması ve maçların daha akıcı oynanması hedefleniyor.