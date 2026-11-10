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Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman? BJK GS maçı hangi gün?

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbinin tarihi belli oldu. 13. haftada karşı karşıya gelecek ezeli rakipler, 30 Kasım Pazartesi günü kozlarını paylaşacak. İşte BJK-GS derbisinin tarihi, saati, iki takımın rekabetindeki dikkat çeken istatistikler ve unutulmaz maçlar...

Haber Özel Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 10:50
Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman? BJK GS maçı hangi gün?

Trendyol Süper Lig'de gözler Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbiye çevrildi. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesinde futbolseverler, BJK-GS maçının ne zaman oynanacağını ve saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı fikstürle birlikte ezeli rakiplerin karşı karşıya geleceği tarih ve başlama saati netleşti. Beşiktaş'ın sahasında oynanacak kritik mücadele için geri sayım başladı. Peki, Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İşte derbinin tarihi ve detayları...

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'de sezonun en çok beklenen karşılaşmalarından biri olan Beşiktaş-Galatasaray derbisi için geri sayım başladı. Siyah-beyazlılar ile sarı-kırmızılıları karşı karşıya getirecek mücadele, 2026-2027 sezonunun 13. haftasında oynanacak. Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 30 Kasım 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

BJK-GS MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Galatasaray karşılaşması saat 21.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİ HANGİ STATTA OYNANACAK?

İstanbul'un iki köklü kulübünü karşı karşıya getirecek mücadeleye Beşiktaş'ın iç saha maçlarını oynadığı Tüpraş Stadyumu ev sahipliği yapacak. Siyah-beyazlı taraftarların tribün desteğini arkasına alacağı karşılaşmada Galatasaray ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefleyecek.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY REKABETİNDE TARİHİ RANDEVU

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki rekabet, Türk futbolunun en köklü ve dikkat çeken mücadelelerinden biri olarak öne çıkıyor. İki takım arasındaki ilk karşılaşma 22 Ağustos 1924 tarihinde Taksim Stadı'nda oynandı. Bu mücadeleyi Beşiktaş 2-0 kazandı.

Aradan geçen yıllar boyunca Süper Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa ve farklı organizasyonlarda karşı karşıya gelen iki ekip, rekabetin tarihine unutulmaz karşılaşmalar ekledi.

Anadolu Ajansı'nın Mart 2026 tarihli derbi öncesi paylaştığı istatistiklerde, iki takımın geride kalan 359 maçında Galatasaray'ın 128, Beşiktaş'ın 116 galibiyeti bulunuyordu. 115 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlanmıştı. 7 Mart 2026 tarihinde oynanan ve Galatasaray'ın 1-0 kazandığı mücadeleyle birlikte rekabetteki toplam maç sayısı 360'a ulaştı.

SON BEŞ BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİNDE NELER YAŞANDI?

İki takım arasında son yıllarda oynanan karşılaşmalar, zaman zaman yüksek tempolu ve bol gollü mücadelelere sahne oldu.

  • 7 Mart 2026: Beşiktaş 0-1 Galatasaray
  • 4 Ekim 2025: Galatasaray 1-1 Beşiktaş
  • 29 Mart 2025: Beşiktaş 2-1 Galatasaray
  • 28 Ekim 2024: Galatasaray 2-1 Beşiktaş
  • 3 Ağustos 2024: Galatasaray 0-5 Beşiktaş (TFF Süper Kupa)

BEŞİKTAŞ'IN 5-0'LIK GALATASARAY GALİBİYETİ UNUTULMADI

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki son yılların en dikkat çekici maçlarından biri, 3 Ağustos 2024 tarihinde oynanan TFF Süper Kupa mücadelesi oldu.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek kupaya uzandı. Siyah-beyazlı ekibin farklı galibiyeti, iki takım arasındaki rekabetin unutulmaz sonuçları arasına girdi. Bu karşılaşma, Beşiktaş'ın ezeli rakibine karşı aldığı en dikkat çekici galibiyetlerden biri olarak hafızalarda yerini koruyor.

SON LİG DERBİLERİNDE HANGİ TAKIM ÜSTÜN?

İki ekip arasında oynanan son lig karşılaşmalarında Galatasaray'ın aldığı galibiyetler dikkat çekiyor. 28 Ekim 2024'te Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederken, 29 Mart 2025'te Beşiktaş aynı skorla rakibinden rövanşı aldı.

4 Ekim 2025'te oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi. 7 Mart 2026 tarihindeki son lig buluşmasında ise Galatasaray, Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.

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