Antalya'da yarın okullar tatil mi, uzaktan eğitim mi olacak? 11 Kasım Çarşamba günü okula gitmeye hazırlanan öğrenciler ve veliler, Antalya Valiliğinin aldığı kararı araştırıyor. COP31 Liderler Zirvesi nedeniyle kentte eğitim düzeninde değişikliğe gidildi. Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Kepez, Manavgat, Muratpaşa ve Serik ilçelerinde iki gün boyunca yüz yüze eğitime ara verilecek. Ancak öğrenciler için dersler iptal edilmeyecek, eğitim EBA üzerinden sürdürülecek. Peki, Antalya'da hangi ilçelerde okullar kapalı, dersler işlenecek mi? İşte 11-12 Kasım eğitim takviminin ayrıntıları...

ANTALYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Antalya'da 11 Kasım Çarşamba ve 12 Kasım Perşembe günleri 7 ilçede yüz yüze eğitime ara verildi. Antalya Valiliğinin onayı doğrultusunda alınan karar kapsamında belirlenen ilçelerdeki resmi ve özel eğitim kurumlarında uzaktan eğitim uygulanacak.

Bu nedenle söz konusu ilçelerde öğrenciler okul binalarına gitmeyecek. Ancak eğitim öğretim faaliyetleri devam edeceği için karar, genel bir okul tatili olarak değerlendirilmiyor.

HANGİ İLÇELERDE OKULLAR UZAKTAN EĞİTİME GEÇECEK?

11-12 Kasım tarihlerinde uzaktan eğitim uygulanacak ilçeler şöyle:

Aksu

Döşemealtı

Konyaaltı

Kepez

Manavgat

Muratpaşa

Serik

Bu ilçelerdeki resmi ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki eğitim kurumları karara dahil edildi.

ANTALYA'DA DERSLER İŞLENECEK Mİ?

Evet. Antalya'da belirlenen 7 ilçede dersler iptal edilmeyecek. Öğrenciler, 11 ve 12 Kasım tarihlerinde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden uzaktan eğitim görecek.

Öğretmenler ve öğrenciler için hazırlanan uzaktan eğitim planı doğrultusunda ders ve eğitim etkinlikleri çevrim içi sürdürülecek. Böylece yüz yüze eğitime ara verilmesine rağmen eğitim takviminde tamamen bir boşluk oluşmayacak.

ANTALYA'DA OKULLAR NEDEN TATİL EDİLDİ?

Antalya'daki eğitim düzenlemesinin temel nedeni, kentte gerçekleştirilecek COP31 Liderler Zirvesi. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında düzenlenen organizasyon nedeniyle Antalya'ya çok sayıda uluslararası temsilci ve katılımcının gelmesi bekleniyor.

Zirvenin 11-12 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Liderler Zirvesi bölümünde ana arterlerde ve önemli ulaşım güzergâhlarında yoğunluk yaşanabileceği değerlendirildi. Valilik, trafik yükünü azaltmak ve öğrencilerle öğretmenlerin ulaşım güvenliğini sağlamak amacıyla 7 ilçede uzaktan eğitim kararı aldı.

ANTALYA'NIN DİĞER İLÇELERİNDE OKULLAR AÇIK MI?

Uzaktan eğitim kararı Antalya'nın tamamını kapsamıyor. Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Kepez, Manavgat, Muratpaşa ve Serik dışındaki ilçelerde yüz yüze eğitim normal şekilde devam edecek.

Alanya, Kemer, Kumluca, Finike, Kaş, Korkuteli, Elmalı ve Gazipaşa gibi ilçelerde okulların açık olması planlanıyor. Bu bölgelerdeki öğrenciler eğitimlerine normal okul programı üzerinden devam edecek.

OKUL SERVİSLERİ ÇALIŞACAK MI?

Uzaktan eğitim kararının uygulandığı 7 ilçede 11-12 Kasım tarihlerinde okul servisleri ve taşımalı eğitim hizmetleri yürütülmeyecek. Öğrencilerin okula gitmeyecek olması nedeniyle servis faaliyetlerine de iki gün ara verilecek.

Özel eğitim öğrencileri ve uzaktan eğitime erişim imkânı kısıtlı olan öğrenciler için gerekli tedbirlerin alınması öngörülüyor. Okul yöneticileri ise eğitim sürecini takip etmek ve okul binalarının güvenliğini sağlamak amacıyla görevlerinin başında bulunacak.

ANTALYA'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Antalya'da 7 ilçede uygulanan iki günlük uzaktan eğitim düzenlemesinin ardından 13 Kasım Cuma günü yüz yüze eğitime dönülmesi planlanıyor. Böylece 11 ve 12 Kasım'da EBA üzerinden ders yapan öğrenciler, cuma günü yeniden okullarına gidecek.

Velilerin ve öğrencilerin okul yönetimlerinden yapılacak duyuruları ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün açıklamalarını takip etmesi gerekiyor.