Ankara'da yarın okullar tatil mi, kar tatili var mı? Başkentte etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle öğrenciler ile veliler, 11 Kasım Çarşamba günü eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceğini araştırmaya başladı. Ankara Valiliğinden gelecek açıklamalar yakından takip edilirken, mevcut durumda il genelinde okulların tatil edildiğine ilişkin resmî bir karar bulunmuyor. Peki, Ankara'da yarın okul var mı, dersler işlenecek mi? İşte 11 Kasım Ankara okul tatiliyle ilgili son gelişmeler...

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da 11 Kasım 2026 Çarşamba günü için il genelini kapsayan bir okul tatili kararı açıklanmadı. Mevcut bilgilere göre başkentteki resmi ve özel okullarda eğitim öğretimin normal program doğrultusunda devam etmesi bekleniyor.

Kar yağışı nedeniyle özellikle yüksek kesimlerde ulaşım şartları merak edilirken, Valilik tarafından eğitime ara verildiğine ilişkin yeni bir duyuru yapılmış değil.

ANKARA VALİLİĞİ KAR TATİLİ AÇIKLAMASI YAPTI MI?

Ankara Valiliği, 11 Kasım Çarşamba günü için il genelinde okulların tatil edildiğini duyurmadı. Bu nedenle şu an için öğrencilerin normal ders programına göre okullarına gitmesi bekleniyor.

Valilik tarafından olumsuz hava koşullarına bağlı yeni bir karar alınması durumunda tatilin hangi ilçeleri kapsadığı ve kaç gün süreceği resmî kanallardan açıklanacak.

ANKARA'DA 11 KASIM KAR TATİLİ VAR MI?

Başkentte 10 Kasım Salı günü özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte öğrenciler, çarşamba günü için kar tatili ihtimalini araştırmaya başladı.

Ancak kar yağışının görülmesi tek başına okulların tatil edildiği anlamına gelmiyor. 11 Kasım için açıklanmış bir tatil kararı bulunmadığından eğitim öğretimin normal şekilde sürmesi bekleniyor.

ANKARA'DA YARIN DERSLER İŞLENECEK Mİ?

Ankara'da 11 Kasım Çarşamba günü için açıklanmış bir tatil kararı olmadığından derslerin normal eğitim programına göre işlenmesi bekleniyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri okullarına giderek yüz yüze eğitimlerine devam edecek.

Valilik veya ilgili eğitim kurumları tarafından yeni bir düzenleme yapılmadığı sürece uzaktan eğitim uygulamasına geçilmesi de söz konusu değil.

ANKARA'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteorolojik tahminlere göre Ankara'da 11 Kasım Çarşamba günü puslu ve soğuk bir hava bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşük seyretmesi nedeniyle özellikle erken saatlerde yola çıkacak öğrencilerin ve velilerin dikkatli olması gerekiyor.

Kar yağışının ardından oluşabilecek buzlanma ve don riski, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımı etkileyebilir. Ancak hava tahminleri tek başına eğitim öğretime ara verilmesi anlamına gelmiyor.

ANKARA'DA KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında uygulanacak.

Buna göre 11 Kasım Çarşamba günü normal eğitim haftası içerisinde yer alıyor. Öğrenciler 13 Kasım Cuma günü derslerini tamamladıktan sonra hafta sonuyla birlikte ara tatil dönemine girecek.

ANKARA'DA OKULLARLA İLGİLİ SON KARAR NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Ankara'da kar tatili ve eğitime ara verilmesiyle ilgili kararlar Ankara Valiliğinin resmî internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyuruluyor. İlçe bazlı kararlar için ilgili kaymakamlıkların açıklamalarının da takip edilmesi gerekiyor.

Öğrenciler ve veliler, okul yönetimlerinden yapılacak bilgilendirmeleri de kontrol ederek eğitim öğretim sürecindeki olası değişikliklerden haberdar olabilir.