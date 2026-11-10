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Anasayfa Haber Özel 2027 yılbaşı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Büyük ikramiye ne kadar?

2027 yılbaşı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Büyük ikramiye ne kadar?

2027 yılbaşı bilet fiyatları ve Milli Piyango büyük ikramiyesi açıklandı. 31 Aralık 2026'da yapılacak özel çekilişte büyük ödül 1 milyar TL'ye ulaşırken bilet fiyatları geçen yıla göre yüzde 25 arttı. Tam bilet 1.000 TL, yarım bilet 500 TL, çeyrek bilet ise 250 TL oldu. Toplam ikramiye planı ve bilet satış tarihleri de belli oldu.

Haber Özel Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 21:55
2027 yılbaşı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Büyük ikramiye ne kadar?

2027 yılbaşı bilet fiyatları ne kadar oldu? Milli Piyango'nun 31 Aralık 2026 tarihinde düzenleyeceği Yılbaşı Özel Çekilişi için bilet ücretleri ve büyük ikramiye belli oldu. Yeni yıl çekilişinde büyük ödül 1 milyar TL'ye yükselirken tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları geçen yıla göre yüzde 25 zamlandı. Ayrıca çekiliş kapsamında amorti dahil toplam 5 milyar 796 milyon 300 bin TL ikramiye dağıtılması planlanıyor. Peki, Milli Piyango 2027 tam bilet kaç TL? Çeyrek ve yarım bilet ne kadar? Biletler satışa çıktı mı, büyük ikramiye kaç TL olacak? İşte ayrıntılar...

2027 YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Milli Piyango'nun 2027 Yılbaşı Özel Çekilişi için belirlediği yeni bilet fiyatları açıklandı. Tam, yarım ve çeyrek bilet ücretlerinde geçen yıla göre artışa gidildi.

2027 yılı için açıklanan bilet fiyatları şöyle:

Tam bilet fiyatı: 1.000 TL

Yarım bilet fiyatı: 500 TL

Çeyrek bilet fiyatı: 250 TL

Bilet satışlarının 9 Kasım 2026 Pazartesi günü başlamasıyla birlikte yeni fiyatlar uygulanmaya başladı.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETLERİNE YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

2027 yılbaşı özel çekilişinde bilet fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 25 artırıldı.

Geçtiğimiz yıl 800 TL olan tam biletin fiyatı 1.000 TL'ye çıktı. Yarım bilet 400 TL'den 500 TL'ye, çeyrek bilet ise 200 TL'den 250 TL'ye yükseldi.

Böylece tam bilet için 200 TL, yarım bilet için 100 TL ve çeyrek bilet için 50 TL daha fazla ücret ödenecek.

2027 MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE KAÇ TL OLACAK?

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde dağıtılacak büyük ikramiye 1 milyar TL olarak duyuruldu.

2026 yılına girilirken düzenlenen önceki yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 800 milyon TL seviyesindeydi. Yeni çekiliş için bu tutara 200 milyon TL eklendi.

Amorti dahil bütün ikramiye kategorileri için belirlenen toplam dağıtım planı ise 5 milyar 796 milyon 300 bin TL oldu.

2027 MİLLİ PİYANGO TAM, YARIM VE ÇEYREK BİLET NE KADAR KAZANDIRACAK?

Milli Piyango biletlerinde ikramiye hakkı, satın alınan biletin türüne göre değişiyor. Tam bilet numarasına çıkan ikramiyenin tamamını, yarım bilet yarısını, çeyrek bilet ise dörtte birini kazanıyor.

Açıklanan 1 milyar TL'lik büyük ikramiyenin tek bir numaraya isabet etmesi durumunda brüt bilet payları şöyle hesaplanıyor:

Tam bilet: 1.000.000.000 TL

Yarım bilet: 500.000.000 TL

Çeyrek bilet: 250.000.000 TL

Bu rakamlar büyük ikramiyenin tek kazanan numaraya verilmesi durumundaki payları gösteriyor. Büyük ikramiyenin birden fazla numaraya dağıtılması halinde kazanılan tutarlar farklılaşabiliyor.

2027 MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?

2027 Yılbaşı Özel Çekilişi biletleri 9 Kasım itibarıyla satışa sunuldu.

Bilet satışları Milli Piyango Online'ın resmî internet sitesi, mobil uygulaması ve yetkili satış bayileri üzerinden gerçekleştiriliyor.

Tam, yarım ve çeyrek bilet seçeneklerine ilişkin bilgiler resmî platform üzerinden görüntülenebiliyor.

Milli Piyango Online resm internet sitesi; https://www.millipiyangoonline.com/

MİLLİ PİYANGO 2027 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2027 yılına özel Milli Piyango yılbaşı çekilişi, 31 Aralık 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Çekilişin tamamlanmasının ardından büyük ikramiyenin hangi numara veya numaralara çıktığı ve diğer kategorilerdeki kazanan numaralar açıklanacak.

Bilet sahipleri, sonuçları Milli Piyango Online'ın internet sitesi ve mobil uygulamasından sorgulayabilecek.

MİLLİ PİYANGO'DA TAMAMI DAĞITIM GARANTİSİ NE DEMEK?

2027 yılbaşı özel çekilişinde açıklanan 1 milyar TL'lik büyük ikramiye, tamamı dağıtım garantisi kapsamında olacak.

Bu uygulama, büyük ikramiye tutarının tamamının çekiliş sonucunda kazanan bilet veya biletlerin sahiplerine dağıtılmasını güvence altına alıyor.

Bununla birlikte dağıtım garantisi, her biletin ikramiye kazanacağı anlamına gelmiyor. Biletlerin ikramiye kazanıp kazanmadığı, çekiliş sonuçlarına göre belirlenecek.

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