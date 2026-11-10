Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca çalışan, 2027 yılında geçerli olacak asgari ücretin ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Asgari ücret zammı için gözler, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2027 yılı asgari ücretini belirlemek üzere komisyonun aralık ayında toplanacağını duyurdu. Henüz resmi zam oranı ve yeni maaş açıklanmazken yüzde 25, 30, 35 ve 40 gibi farklı artış oranları üzerinden hesaplamalar yapılıyor. Peki, 2027 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

2027 ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU MU?

2027 yılında geçerli olacak asgari ücret zammı henüz belli olmadı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayında gerçekleştireceği toplantılarda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin görüşlerini değerlendirerek yeni ücret üzerinde çalışacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada 2027 yılı asgari ücretini belirlemek üzere komisyonun aralık ayında toplanacağını bildirdi. Dolayısıyla şu an için kamuoyuna duyurulmuş kesin bir zam oranı veya yeni maaş tutarı bulunmuyor.

2027 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2027 asgari ücretinin ne kadar olacağı, aralık ayında yapılacak komisyon görüşmelerinin ardından netleşecek. Henüz resmi bir zam oranı açıklanmadığı için farklı artış ihtimalleri üzerinden hesaplamalar yapılıyor.

Yüzde 20 zam 33.691 TL

Yüzde 25 zam 35.094 TL

Yüzde 30 zam 36.498 TL

Yüzde 35 zam 37.902 TL

Yüzde 40 zam 39.306 TL

2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2026 yılında geçerli olan net asgari ücret 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlenmişti. Brüt asgari ücret ise 33 bin 30 lira olarak uygulanıyor. 2026 yılı için asgari ücrete bir önceki yıla göre yüzde 27 oranında artış yapılmıştı. Yeni ücret 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmişti. 2027 yılı için belirlenecek yeni tutarın da 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren uygulanması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

2027 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında toplanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, komisyonun kamu, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla yeni ücreti belirlemek üzere bir araya geleceğini açıkladı.

İlk toplantının kesin günü henüz duyurulmadı. Toplantı takviminin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor.

Komisyon görüşmelerinde ekonomik göstergeler, enflasyon, çalışanların geçim koşulları ve işverenlerin maliyetleri gibi başlıkların değerlendirilmesi bekleniyor.

2027 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2027 yılında geçerli olacak asgari ücretin aralık ayındaki komisyon görüşmelerinin ardından açıklanması bekleniyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalarda yeni ücret genellikle yılın son günlerine doğru kamuoyuna duyurulmuştu.

👉 Ancak 2027 asgari ücretinin açıklanacağı kesin tarih henüz belli değil. Komisyonun toplantı takvimi ve görüşmelerin seyri doğrultusunda açıklama tarihinin netleşmesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NASIL BELİRLENECEK?

Asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Komisyonda işçi, işveren ve hükümet temsilcileri yer alıyor. Tarafların görüşmeleri sonucunda yeni dönemde uygulanacak net ve brüt ücret karara bağlanıyor.

2027 yılı görüşmelerinde enflasyon verileri, ekonomik gelişmeler, çalışanların satın alma gücü ve işverenlerin ücret maliyetleri gündeme gelecek başlıklar arasında bulunuyor.